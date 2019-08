Herrera: “Los 290 millones de euros de los Pujol no salen de la herencia del abuelo”

"Señoras, señores, me alegro, buenos días…

Cuánto me alegro de saludarles damas y caballeros en este 16 de agosto, en este día en el que, ya ven ustedes, así como el que no quiere la cosa nos encontramos ya a mitad de mes, bueno iniciando la segunda mitad de mes. Esta segunda mitad de mes en la que, además ya, algunos tienen que despedirse de las vacaciones y tienen que irse a trabajar, que ya está bien ¿eh?. Que los que se fueron el 15 de julio, menudos 30 días han tenido los tíos.

Bueno aquí estamos y aquí seguimos contándole todas las cosas que pasan y dando nuestra vuelta habitual de los veranos tomando el pulso a la empresa española, que es la intención que esta casa, que COPE ha querido desarrollar con programas especiales, programas comerciales y especiales y de información que se desarrollan en diversos polígonos industriales. No todo son los ‘Beach Clubs’, no todo son los resorts en parques naturales, no todo son los apartamentos a pie de playa, ni todos son los viajes al Caribe o a un crucero. No, no, no… hay una España de polígonos, hay una España que trabaja, y con esa España estamos nosotros hoy en Las Margaritas, con un calor que de verdad es atufante, el día de ayer fue de los de los peores que se recuerdan y en la empresa como hemos venido contando desde las 7 de la mañana, la empresa ‘Pamico’, que responde a Pablo Millán Decorola que fue el fundador de esta empresa que se dedica a diversos gadgets vaginales, instrumentos vaginales.

En este día en el que, bueno la atención está puesta en varios lugares. En el Open Arms, que es el barco que está allí a las puertas de Italia viendo a ver qué pasa. Que bueno que desembarcará a las personas que lleva e irán a varios países, pero que luego se va a volver otra vez a Libi, que ya le están esperando y va a volver a llenar de inmigrantes el barco y va a volver. Esto lo tendremos la semana que viene de nuevo, y la otra, y la otra…a no ser que los países, la Unión Europea llegue algún tipo de política conjunta de solución razonable a esta cuestión. Indudablemente las personas que están ahora mismo en el puerto italiano, yo me imagino que antes o después van a ser atendidas, son personas que llevan 15 días en el barco dando vueltas.

Aquellos que se esté moviendo el coche este puente, saben que lo tienes más o menos bien porque las gasolinas han bajado un poco. Dirá usted, hombre esto es un milagro, ¿cómo es posible?, pues por si han bajado un poco.

Y quienes lo tienen no demasiado bien son los Pujol, el clan de los Pujol, ese clan que está viendo cómo la actuación de la instrucción judicial acerca de todos los casos que nos ocupa les es de una lentitud, de una paciencia, de una falta de actividad que se nota en otros casos, particularmente llamativa. Pero que ha visto cómo la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional, ha publicado el informe que atestigua el saqueo perpetrado por el clan de los cursos que asciende a 290 millones de euros. Es verdad que esto ahora tiene que demostrarse judicialmente, pero el informe tiene localizados paraísos fiscales, jurisdicciones internacionales, donde han ido depositando cantidades millonarias que no han salido evidentemente de la herencia del abuelo. Se pueden poner como quieran, pero de ahí no salen, y si salen que nos expliquen cómo se hace porque realmente son unos artistas. ¿De dónde venía, pues a lo mejor lo conseguimos saber a lo largo de estos próximos meses, bueno depende también de la rapidez que se de algunos para instruir las causas".