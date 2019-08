La comparación 'antifascista' de Rufián que ha generado una avalancha de críticas 'indepes'

Gabriel Rufián no descansa ni en el puente de agosto. Mientras miles de españoles recorren las carreteras del país yendo y viniendo de sus vacaciones estivales, el portavoz en el Congreso de ERC ha realizado un comentario que le ha reportado numerosas críticas a lo largo y ancho del espectro ideológico.

ALEGATO ANTIFASCISTA

En su tuit, Gabriel Rufián ha querido realizar un alegato en favor de la lucha contra el fascismo. Ha asegurado que al fascismo se le “combate y destruye”, de forma muy tajante. Y posteriormente ha afirmado que como “independentista republicano y de izquierdas” es su deber hacerlo.

Hasta ahí todo correcto. Nada nuevo en el argumentario del diputado de ERC. Salvo por la última frase. Una última frase de su polémico mensaje que ha levantado todo tipo de ampollas tanto en sus seguidores independentistas, como en los habituales críticos que atesora Rufián.

Al fascismo se le combate y se le destruye. Y forma parte de nuestra responsabilidad como independentistas republicanos de izquierdas hacerlo.



Lleve aguilucho o estelada.https://t.co/j80BE1u3ag — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) August 16, 2019

“Lleve aguilucho o estelada”. Menuda sentencia. Suficiente para abrir las costuras de todos sus seguidores. Lo justo como para provocar un leve seísmo veraniego. Poner en el mismo lugar a nostálgicos acérrimos del régimen franquista con los 'pacíficos y sonrientes separatistas' (nótese la ironía).

LAS CRÍTICAS MÁS FEROCES, LAS 'INDEPES'

Ha sido el sector independentista (hace tiempo dividido por la tensión del eje Convergència-Esquerra, ANC mediante), el que ha criticado con mayor dureza al portavoz parlamentario.

Al tanto que va de canto: este desgraciado compara la bandera de un asesino genocida con la estelada catalana. Eres un mal bicho, un fraude y me das asco. https://t.co/9bMpk4DP1G — Hvannadals-hnúkur /@ConsellxRep (@Nex72599860) August 16, 2019

Ja cansa una mica l'estratègia de @gabrielrufian d'estar a l'aguait de retuitejar tot allò que pensa el beneficia, perquè s'ha quedat sense discurs. Tot d'una salten els seus palmeros i assalariats a la palestra per intentar recompondre la imatge del pupil de Junqueras. — Manuel Puerto i Ducet (@puerto_duc) August 16, 2019

Rufián te conocí cuando te comías los mocos y hacías actos con Súmate para promocionarte y que ERC te fichara y ahora te has vuelto un agitador contra la estelada eres un sin vergüenza muerto de hambre — Nicolasa �� (@nicolasafernand) August 16, 2019

Tratas de fascista a los que llevamos esteladas ??? Y nos quieres combatir y destruir ? La has cagado pero bien, espero que rectifiques ese tuit https://t.co/FAEUjg11Nv — Josep Maria_Encabronat �������������� (@JosepM63590675) August 16, 2019

Rufi no disimules, rezumas fascismo hasta por los michelines �� — UnaPiernaPegada ����������������☀️���� (@_UnMonoDesnudo) August 16, 2019

RUFIÁN 'DEFIENDE' A ESPAÑA Y ATACA A PUJOL

Y si el lío no parecía suficiente, Gabriel ha tenido a bien retuitear un vídeo en el que él mismo defendía que el lema 'Espanya ens roba' le parecía “naíf” y que quien le roba a él son personajes como “Rato” o “Pujol”.

Hoy es un buen día para recordar las palabras de ⁦@gabrielrufian⁩: “A mí no me roba #España, me roban Rato, Bárcenas, Millet y Pujol" pic.twitter.com/CwaqUoxB59 — J. Dios Villanueva #AdelanteAndalucía (@juandepca) August 16, 2019

Todo esto llega con la polémica del clan Pujol del que se ha confirmado que llegaron a acumular 290 millones con diversas corruptelas.

HERRERA SE SUMA A LAS CRÍTICAS A PUJOL

Carlos Herrera ha manifestado en su monólogo críticas al clan Pujol. Monólogo que reproducimos a continuación:

“Bueno aquí estamos y aquí seguimos contándole todas las cosas que pasan y dando nuestra vuelta habitual de los veranos tomando el pulso a la empresa española, que es la intención que esta casa, que COPE ha querido desarrollar con programas especiales, programas comerciales y especiales y de información que se desarrollan en diversos polígonos industriales. No todo son los ‘Beach Clubs’, no todo son los resorts en parques naturales, no todo son los apartamentos a pie de playa, ni todos son los viajes al Caribe o a un crucero.

No, no, no… hay una España de polígonos, hay una España que trabaja, y con esa España estamos nosotros hoy en Las Margaritas, con un calor que de verdad es atufante, el día de ayer fue de los de los peores que se recuerdan y en la empresa como hemos venido contando desde las 7 de la mañana, la empresa ‘Pamico’, que responde a Pablo Millán Decorola que fue el fundador de esta empresa que se dedica a diversos gadgets vaginales, instrumentos vaginales.

En este día en el que, bueno la atención está puesta en varios lugares. En el Open Arms, que es el barco que está allí a las puertas de Italia viendo a ver qué pasa. Que bueno que desembarcará a las personas que lleva e irán a varios países, pero que luego se va a volver otra vez a Libi, que ya le están esperando y va a volver a llenar de inmigrantes el barco y va a volver. Esto lo tendremos la semana que viene de nuevo, y la otra, y la otra…a no ser que los países, la Unión Europea llegue algún tipo de política conjunta de solución razonable a esta cuestión. Indudablemente las personas que están ahora mismo en el puerto italiano, yo me imagino que antes o después van a ser atendidas, son personas que llevan 15 días en el barco dando vueltas.

Aquellos que se esté moviendo el coche este puente, saben que lo tienes más o menos bien porque las gasolinas han bajado un poco. Dirá usted, hombre esto es un milagro, ¿cómo es posible?, pues por si han bajado un poco.

Y quienes lo tienen no demasiado bien son los Pujol, el clan de los Pujol, ese clan que está viendo cómo la actuación de la instrucción judicial acerca de todos los casos que nos ocupa les es de una lentitud, de una paciencia, de una falta de actividad que se nota en otros casos, particularmente llamativa. Pero que ha visto cómo la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional, ha publicado el informe que atestigua el saqueo perpetrado por el clan de los cursos que asciende a 290 millones de euros.

Es verdad que esto ahora tiene que demostrarse judicialmente, pero el informe tiene localizados paraísos fiscales, jurisdicciones internacionales, donde han ido depositando cantidades millonarias que no han salido evidentemente de la herencia del abuelo. Se pueden poner como quieran, pero de ahí no salen, y si salen que nos expliquen cómo se hace porque realmente son unos artistas. ¿De dónde venía, pues a lo mejor lo conseguimos saber a lo largo de estos próximos meses, bueno depende también de la rapidez que se de algunos para instruir las causas".