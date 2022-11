Herrera: “Va a llegar el frío, se conectarán muchos más aparatos y el precio subirá. El gran reto energético"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Es lunes, es 7 de noviembre, son las 8 de la mañana. Empieza una semana con avisos de nivel naranja en las costas del norte, olas de 7 metros que es como para ir en patín, vamos, a darse una vuelta. Y las temperaturas suaves, es verdad, que no es lo mismo Córdoba que Soria y es verdad que lo más probable que en Soria algunos hayan puesto ya la calefacción, estamos en ese tiempo del año el que no pones el aire porque no hace calor como para, y en buena parte de la Península, Baleares ya no digo Canarias, no pones la calefacción porque no hace el suficiente frío, y porque además quieres aguantar un poco más para que el recibo, en fin, o para que lo que tengas que pagar pues no te amarguen mes de octubre o el mes de noviembre. Pero llega un momento en que la calefacción la pones antes o después. Las temperaturas están siendo más suaves de lo habitual, y en muchas, no pocos bloques de calefacción central, pues va a haber que poner un dispensador para cada una de las viviendas porque hay unos que tiene siempre más calor que otros y pagan a veces justos por pecadores; hay gente que porque no puede, efectivamente va a pasar el invierno con más mantas que otra cosa. Luego ya si quiere ya le hablo del clima, de la Cumbre del Clima en Egipto.





BETIS-SEVILLA, EL DERBI SEVILLANO DEL QUE TODOS HABLAN





Y vamos a pasar página del derbi sevillano de ayer, en el que faltó la polémica de expulsiones, el director deportivo Monchi dando bandazos por ahí… Con todo, un partido que si no estabas atrapado por la pasión de uno u otro equipo, tenía interés o fue interesante. Y además, se demuestra que en este tipo de derbis da igual que el uno le lleve 14 puntos al otro, o el otro 13 al segundo; si hay motivaciones diferentes que hace que se vivan partidos muy intensos.

HUELGA DE MÉDICOS





Pero esta semana, ya le voy a advirtiendo viene marcada por la conflictividad social laboral. La de los médicos, por ejemplo, huelga de médicos de urgencias y de atención primaria en Cantabria y Comunidad de Madrid. Más allá de motivaciones políticas que siempre hay quien está desde atrás calentando la hoguera, más allá de todo ello, hay que hacer caso la a la colectividad médica. Esto no es solidaridad corporativa. Pero oiga, se han vivido años muy complicados, la inmensa mayoría ha respondido, algunos se han dado de baja de momento, se quitaron de en medio; pero la inmensa mayoría ha estado trabajando con plantillas cortas con una sociedad que cada vez es más mayor y necesita más atención sanitaria. Y un médico español, oiga créanme, tiene que hacer una carrera, no es la más difícil a lo mejor; pero tampoco es sencilla. Que para entrar en esa carrera ha tenido que sacar una buena nota y después ha tenido que hacer un examen de internos y residentes que…pues puede cobrar metiendo pluses y horas extras, pluses y horas extras 2.000 euros o un poco más. El sueldo no está muy acorde con el esfuerzo que haces para llegar hasta ese lugar.

Y dirán ustedes, oiga, y yo ¿qué?Y lo mío ¿qué?, y mi profesión ¿qué?, y nosotros ¿qué?, y nosotros ¿cuánto? Bueno, yo les hablo de los que están en huelga hoy, o de los que esta semana anuncian huelga. Si tú analizas, es que muchos se van de España. Claro, es que en Francia pagan el doble; en Alemania se plantan en 5000 euros al mes, y los médicos españoles son médicos solventes, con una buena preparación técnica.





MÁS HUELGAS: RENFE, TRANSPORTISTAS...





No es el único conflicto en áreas porque ahora comienzan paros en RENFE que convocan sindicatos minoritarios y se dan para el próximo viernes, pero van a afectar en mayor o menor medida a todas las líneas sino se desconvocan antes; que también puede ser. En Cercanías habrá servicios mínimos del 75% en horas punta; en AVE, el 72%, 65% en media distancia. Y también hay paros en Vueling, los tripulantes de cabina siguen con protestas hasta el mes de enero; hoy hay 58 vuelos cancelados.

Y ojo, porque hoy también es un día para conocer los resultados de la votación de los transportistas, para saber si vuelven a los paros. ¿Ustedes se acuerdan del mes de marzo? Hubo un paro, hombre no llegamos al desabastecimiento pero sí hubo sectores que lo pasaron particularmente mal, particularmente mal. Estamos hablando de laPlataforma Nacional Defensa del Transporte, no son mayoritarios, pero demostraron que si ellos comienzan, muchos otros se apuntan a seguirles. Y la verdad es que han pasado los meses y, según ellos, aseguran no se han cumplido ninguno delos acuerdos a los que se llegó. Muchos siguen obligados a descargar la mercancía, los márgenes del sector siguen siendo muy estrechos, en fin.

Y miren, mañana la hostelería en algunos puntos de España va a hacer un paro simbólico; parecido al que hicieron los panaderos hace unos días. Paro simbólico de cinco minutos. Efectivamente, no va a tener repercusión en su costumbre de tomarse el café, a no ser que usted tenga cinco minutos solo y sean esos para tomarse el café en un bar.Pero está el patio revuelto, estamos al inicio de la temporada del frío, el frío va a llegar o esto que aquí llaman frío, que en realidad es el fresco, pero que hombre va a hacer que se conecten muchos más aparatos y el precio suba. Eso a suponer el gran reto energético.

CUMBRE DEL CLIMA EN EGIPTO





Ahora hay una cumbre, una Cumbre del Clima que se inaugura oficialmente en Egipto. ¿Qué va pasar? Pues desgraciadamente va a pasar lo de siempre, el efecto del hombre sobre la Tierra pues tiene consecuencias no siempre positivas, la contaminación nunca es buena de por sí. Los últimos 8 años han sido los más cálidos de la historia, como le decíamos a las 6, hombre no hemos vivido el Pleistoceno Pleistoceno y no sabemos qué calor hacía allí; o después de los dinosaurios; o yo qué sé. Pero de cuando nosotros, los que estamos vivos, tenemos memoria, sí que es verdad que estos últimos 8 años han sido algo más cálidos; un grado y medio dicen, que es lo que apuntan todos estos ecodelincuentes, todos estos ecocretinos de futuro vegetal y todos estos que se pegan al marco de ‘La maja desnuda’, y que había que dejarlos pegados ahí durante tres o cuatro días. El 1’5. Bueno, si sube a dos, la cosa puede ser catastrófica; a lo mejor no tanto, pero sí que es verdad, sin negar la evidencia de esta evolución climática, seguramente no buena y no en buen equilibrio para el ser humano, negarlo es absurdo. Ahora, la cuestión es una opción política.

Dos activistas se pegan a los marcos de los cuadros de 'Las Majas' de Goya en el Museo del Prado









Occidente, pues ahora mismo estamos en ese punto que para hacer la transición unos tienen que trasladar el coste económico a la gente. ¿Qué es lo que está pasando en Occidente? En China, en la India, en Rusia… La India va a tener más habitantes que China dentro de poco, que contaminan lo que no está escrito, no se han tomado en siquiera en serio esta Cumbre. Y luego, hay un conflicto norte-sur, en el que países principalmente de África quieren una compensación a Occidente porque dicen que la contaminación de los países ricos le ha provocado ese calentamiento que ellos están sufriendo. Algunos países están despegando y lo hacen, evidentemente, con combustión de energía fósil y Occidente les dice no, no podéis utilizarlo. O sea vosotros que ya os habéis desarrollado, habéis puesto esto patas arriba y ahora que nosotros, y nosotros no podemos despegar. Bueno, pues de todo esto tiene que hablar en la Cumbre del Clima, que ya veremos.





LAS NEGOCIACIONES PSOE-BILDU





Del politiqueo, ¿hay alguna encuesta por interesante? En ‘El País’ hoy dice que Feijóo mantiene su ventaja sobre el PSOE, pese a la leve mejoría del PSOE, o sea que ya ven ustedes. Aunque la suma con Vox no le daría suficiente para gobernar, y es evidente que si el Partido Popular, más Vox y la incógnita de Ciudadanos, si desaparece, se integra, no se integra… cada uno va por su lado. Bueno, eso ya habrá que verlo. No suman la mayoría absoluta, el resto del Parlamento, todo el resto del Parlamento quizá con la excepción de Navarra Suma, apoya a Sánchez para gobernar. Hablando de Navarra Suma y hablando de Navarra, de nuevo el Partido Socialista en Navarra pacta los presupuestos con Bildu, representados en su máxima expresión, en su cabeza, en su liderazgo por uno de los responsables de la socialización del sufrimiento. El PSOE con Bildu. “Nunca pactaremos con Bildu; no, nunca; lea mis labios; no, nunca”. Bueno, ahí lo tienen.