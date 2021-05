Los autónomos, contra el nuevo sistema de cotización: "Es trabajar para la Seguridad Social"

Este jueves, el Gobierno ha anunciado un nuevo cambio en el sistema de cotización de los autónomos, que podrá oscilar entre los 90 euros como mínimo y hasta un máximo de los 1.220 euros mensuales.

Se trata de un cambio que se desplegará durante nueve años en los que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estará trabajando. ¿Cómo afecta a los trabajadores por cuenta propia? Por ejemplo, un autónomo cuyos ingresos oscilen entre 3.000 y 6.000 euros deberán pagar 215 euros mensuales con la propuesta del Gobierno. Será de 230 euros para quienes tengan ingresos por encima de los 6.000 euros pero por debajo de los 9.000, y de 245 para los que tenga ingresos de entre 9.000 y 12.600 euros. Unas cuotas que irán oscilando y podrán alcanzar hasta los 1.220 euros mensuales para quienes ingresen más de 48.841 euros anuales.

Una decisión, que por el momento no es más que un borrador, que ha pillado por sorpresa a los agentes sociales, y más especialmente a las asociaciones de autónomos. Lorenzo Amor es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y ha trasladado a COPE.es su enfado porque el Gobierno "en ningún momento ha llevado a la mesa de diálogo social esta propuesta". En esta línea, Amor ha criticado que, teóricamente, es un cambio que entrará en vigor en el año 2023 "pero sin ser comunicada a organizaciones de autónomos", ya que tan solo fue enviada a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Comisiones Obreras (CC.OO) y Unión General de Trabajadores (UGT).

La respuesta de los autónomos: "No rotundo"

"Sorprendentemente lo que no se había dialogado aparece en el borrador", ha reprochado el presidente de ATA, quien además se se entero por su cargo de vicepresidente de CEOE. Por ello ya ha transmitido su rechazo a este borrador: "No rotundo".

"Eso no es cotizar por ingresos reales, eso es trabajar para la Seguridad Social. Esto no es coherente con el sistema de cotización por ingresos reales", ha reprochado Lorenzo Amor. El presidente de ATA ha reiterado que al no ser negociado "y estar mal diseñado", desde las asociaciones de autónomos dicen "no rotundo". La solución, para ellos, es retirar la propuesta "y volver a negociar" porque no se ha llevado a la mesa de diálogo.

¿Saldrá adelante la propuesta del Gobierno?

A la pregunta de COPE.es, Lorenzo Amor ha hecho alusión al Pacto de Toledo. "Decía que la cotización por ingresos reales debía ser desde el diálogo y el consenso con los agentes sociales y el diálogo social", ha explicado. Dado que "eso no existe", refiriéndose al diálogo y al consenso, "no creo que el Gobierno quiera impulsar algo que va en contra de la recomendación del Pacto de Toledo", ha aclarado.

No obstante, la situación en estos momentos es "contradictoria" e insiste en que las organizaciones de autónomos han llegado a recibir más información "por la prensa" que por todos aquellos ámbitos en los que esté implícito el diálogo social. "Ayer mismo fueron convocados los agentes sociales para el lunes y a las dos horas fue desconvocada la reunión", ha indicado.

Audio



Sobre cómo podría cambiar el sistema de cotización, comparado con el sistema actual, donde el mínimo mensual está rozando los 400 euros, desde ATA "no hacen hipótesis".

"Vamos a trabajar porque hay un sistema justo (en referencia al sistema actual y en vigor de cotización), equilibrado y que no penaliza a los autónomos". De hecho, ellos no dan validez a esta propuesta porque no se han dado "por enterados".