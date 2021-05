Las vacunas están ganando la carrera a las variantes de COVID-19

La respuesta de nuestro sistema inmune frente al COVID-19, ya sea porque hemos pasado la enfermedad o porque nos hemos vacunado, está complicando la extensión de las principales variantes que circulan en España. Así lo explican los expertos consultados por COPE que consideran que, de momento, ninguna cepa está poniendo en jaque la campaña de vacunación.

Sí reconocen que hay variantes como la británica, hegemónica en España al estar detrás de 9 de cada 10 contagios, que restan menos eficacia a las vacunas que otras cepas, que también circulan en nuestro país, como la brasileña, la sudafricana o la india, de la que hasta el momento se han detectado unos pocos casos en nuestro país.

“Las variantes que puedan irse seleccionando lo van a tener cada vez más difícil porque van a tener que enfrentarse al sistema inmune de las personas, ya no será solo competir entre sí sino competir entre sí y contra el sistema inmune de una población cada vez mejor protegida con las vacunas” nos cuenta el microbiólogo y profesor de la Universidad CEU San Pablo Estanislao Nistal.

En la última actualización sobre variantes, Sanidad recuerda que las tres principales que hay en nuestro país, la británica, la brasileña y la sudafricana, son más transmisibles que las que circulaban previamente, también la cepa india produce un aumento de los contagios que tildan de “moderado” y, salvo la británica, de todas subrayan que “puede escapar de nuestra respuesta inmune por infección natural o a la generada por algunas vacunas”.

¿Está en juego entonces la eficacia de las vacunas por las variantes?

Los expertos consultados por COPE creen que las variantes actuales pueden restar efecto a nuestra inmunización, pero no anularla. Como explica Pablo Aldaz médico de familia al frente de un centro de salud en Navarra “una persona vacunada o que ha superado la enfermedad siempre tiene protección, puede ser más baja, con alguna de las variantes, pero no es como partir de cero”.

Para Fernando Lázaro, adjunto al servicio de microbiología del hospital madrileño de La Paz, “por lo que se ha visto no parece que ni la variante británica, ni la brasileña ni la sudafricana estén poniendo en peligro las campañas de vacunación. La comunidad internacional no está preocupada porque en este momento estas variantes puedan dejar sin efecto a las vacunas, pero si se vigilan por si hay cambios y para que esto no ocurra en el futuro con estas u otras cepas”.

Y es que según Nistal “el virus está como tratando de adaptarse,pero no está probando muchas cosas como hace el virus de la gripe. Tiene capacidad evolutiva pero no llega a tener una capacidad que le haga flanquear tan rápido al sistema inmune como para que hablemos de que en un año puede dejar sin respuesta las vacunas”.

¿Cuáles son entonces los riesgos?

Para Aldaz uno de los interrogantes los genera el fin del Estado de Alarma y el aumento de la movilidad no solo entre regiones sino también entre países por la relajación de normas anti-COVID.

“El riesgo es que no seamos capaces de detener la expansión de nuevas variantes porque como ya no podemos perimetrar es muy fácil que se contagien estas variantes de una Comunidad Autónoma a otra y de un país a otro. Y este es el gran riesgo que tenemos ahora de que estas variantes se nos escapen de las manos y no podamos controlarlas”.

Actualmente en España y según los datos de Sanidad con las cifras de casos secuenciados al azar en las últimas semanas el 1,5 por ciento de los contagios son con la variante brasileña y los de la cepa sudafricana no llegan al 1 por ciento. La británica alcanza casi el 90 por ciento. Donde menos presente está es en Murcia con el 70 por ciento de los casos y por encima del 95 por ciento está presente en Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Galicia y Navarra.

Para Nistal “el mayor riesgo son mutaciones muy concretas que reducen nuestra respuesta al virus al vacunarnos”.

¿Secuenciamos lo suficiente para saber la evolución de las variantes?

Reino Unido es uno de los países que más secuencian del mundo. En España hemos mejorado nuestra capacidad en los últimos meses, pero los expertos consultados por COPE consideran que aún puede hacerse más.

“No tiene mucho sentido hacer secuenciaciones cuando el virus está estable y cuando más o menos hay una cepa hegemónica y si lo es como cuando ahora aparecen nuevas variantes porque tenemos que identificarlas cuanto antes porque cuanto antes les pongamos límite mucho mejor y por eso ahora sí es muy importante la secuenciación”, subraya Aldaz.

Es algo a lo que se dedican en La Paz donde monitorizan por ejemplo el comportamiento de la nueva cepa india.

“Nosotros hacemos un cribado de todos los casos positivos y estamos tipando para ver qué tipo de variante es. En principio lo que es la variante india son casos importados o que vienen de la India y son casos en los que hay una sospecha previa, el hecho de que no lo encontremos de forma fortuita quiere decir que esta variante no está circulando o no en una cantidad apreciable en este momento por lo menos en Madrid” subraya Lázaro.

Hablamos de la cepa B.1671 o cepa india de la que se han notificado 6 casos hasta el momento que afectan a distintas Comunidades Autónomas y relacionados con un caso importado de la India. Según el último informe de Sanidad, hay un segundo subtipo de esta variante que ha provocado tres brotes en barcos con varios tripulantes afectados y al menos 18 casos. Y también se han detectado, además, algunos contagios esporádicos con esta variante en viajeros procedentes de India.