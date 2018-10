Herrera: "Iglesias va regalando por ahí autodeterminaciones; ¿pero no queda gente decente en el PSOE?"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es martes. Es 23 de octubre del 2018. Hay tiempo estable. Y ojo porque el fin de semana, el fin de semana se anuncian las primeras nieves en la mitad norte y una bajada de las temperaturas entre 8 y 10 grados menos, y el final de este otoño bonancible y amable de rebequita como mucho, eh. De rebequita como mucho. Ahora ya, pues algunos sacarán el plumón, otros se pondrán unos abrigos imposibles porque la gente es muy exagerada, y tal y que cual.

El 4 de noviembre es San Carlos Borromeo. Ya le adelanto que este programa verá con muy buenos ojos si ustedes quieren enviar un obsequio o cualquier atención, tenemos varios garajes y hangares preparados para ir guardando y acomodando las cosas. Le digo esto porque San Carlos Borromeo es el patrono de la banca, y el día 5, un día después del patrono de la banca, el Supremo, en teoría, tiene que poner un poco de orden en este... No no voy a llamarlo sainete, pero, desde luego, en este despiste colectivo que ha ocurrido con el asunto de las hipotecas. Saben ustedes que una sala del Supremo dijo: “El impuesto de Actos Jurídicos Documentados, este sacamantecas que, como siempre, aprovecha el Estado cuando hay un momento en que dos se ponen de acuerdo para llevarse algo, bueno, pues eso lo tiene que pagar el banco, no el cliente”. Y lo justificó con razones jurídicas, pero lo hizo en una sentencia un poco ambigua. Quiero decir que el baño estaba acabado, pero no estaba alicatado. Se podía utilizar el inodoro, el romi se abre... El romi, ¡'qué antigüedad!

¿Tú sabes lo que era el romi? El romi era un armarito que se abría, dos hojitas que tenían espejito y dentro ponías tú tu cremita para las cejas y esas cosas. Bueno, pues el romi bien presentado, tal... Pues sí, pero no estaban las racholas. No, había cosas que no. ¿Por qué? Pues porque era demasiado ambigua la sentencia, si ustedes me lo permiten. Hoy lo cuenta muy bien González Urbaneja en 'republica.com', y a ver cómo salen de lío. Van a salir del lío pero va a ser muy difícil que el Supremo salga del lío sin quedar tocado.

¿Y qué lío? Pues que vamos a ver, tú puedes sentenciar, puedes crear jurisprudencia, pero no puedes hacerlo emitiendo una sentencia en la que no cierras el tema de la retroactividad. Es decir, vale, de acuerdo, a partir de ahora según está sentencia sabemos que el banco es el que tiene que pagar el impuesto. Bueno, pues sabemos a qué atenernos. Pero no decía nada de lo que ocurrió hasta este momento.

¿Y ello qué significaba? Pues que si es que sí, aquí hay un aluvión de demandas judiciales que pone patas arriba todo el sistema. Además de hacerle un agujero en la banca considerable. Pero bueno, eso ya son otras otras consideraciones. Y, claro, de aquí se sale mal en cualquier caso porque si ahora dicen “no, no podéis recuperar lo que creíais que sí ibais a recuperar”. Hubo gente que le hizo ilusión, "qué bien, me voy a llevar 2000 € a casa o 2500", no, si ahora el Supremo te dice “no, no, simplemente es a partir de ahora”. Eso claramente es combustible para discursos fáciles. El discurso de la banca siempre gana, que ya se está viendo que no, pero bueno. El discurso de la banca son tan fuertes, han presionado, el propio Supremos se encoge, etcétera, etcétera. Si dices que sí, pues que se prepare el sistema judicial. ¡La actividad que va a ver al respecto! Y en cualquier caso, tú quedas un poco mal, Tribunal Supremo, porque son 15 días aguantando la respiración la gente del negocio, la gente de la banca.

Miren, los bancos, los bancos no van a perder dinero dando créditos porque no están para eso. Los bancos son unas empresas que hacen negocio y tienen accionistas entre los cuales tienen que dar explicaciones. El banco no va a subvencionar la compra de una vivienda de nadie. Y el banco o el cliente, si usted me apura, al final sí o sí va a ser el que pague esos impuestos, bien porque se diga que lo paga directamente como hasta ahora o bien porque lo va a pagar el banco, pero el banco se lo va a cobrar de otra manera en la hipoteca. Oiga, que nadie subvenciona nada.

Pero mientras tanto, en el camino nos hemos comido, seguramente, parte de la estabilidad de un tribunal, que es el tribunal al que mira todo el mundo cuando tiene que sentar, tiene que dictar una sentencia sobre un caso, a ver qué ha dicho el Supremo sobre estas cosas. Bueno, pues un magistrado lo mira, ha creado jurisprudencia, y sobre eso... Pues se elabora, pues lo que tenga que elaborar. Delicado, como le digo.

Tan delicado como la ronda que está haciendo Pablo Iglesias, el vicepresidente virtual, el vicepresidente virtual que ayer veía a Urkullu. ¿Y hablaban de presupuestos? Sí, el PNV va a aprobar los presupuestos, habiendo trincado lo suyo... Es verdad que a estos la palabra les dura poco, pero bueno, venga, adelante. No, de lo que va hablando el vicepresidente virtual es de España plurinacional. Hay algo, oiga, esto de ir por ahí regalando autodeterminaciones a un tío en la cárcel, a otro que está fugado no sé dónde, y a un claro y desleal político de un partido que lo que quiere es lo que quiere, como todo partido nacionalista independentista. Pues, hombre...

La verdad es que eso de ir negociando estructuras de Estado... ¿Lo hace en nombre del Gobierno? ¿Lo hace nombre de Pedro Sánchez mientras el otro se va haciendo fotos donando sangre o haciendo...? ¿No hay nadie en el Partido Socialista que ponga pie en pared? ¿Vara, García-Page, Lambán, los clásicos? ¿Qué les parece este asunto? Porque en el PSOE nadie dice nada. Este va por ahí... Bueno, sigue apuntalando mayorías anti PP. Vamos a echar al partido que ganó las elecciones, pero es que es lo que vamos a intentar es impedir que vuelva nunca al gobierno el odiado Partido Popular.

¿Y qué dice? ¿Qué dice el PSOE? El Partido Socialista que gobierna, es un decir, va a tener que tomar una decisión delicada, que es: ¿Se venden o no lo se venden armas a Arabia Saudí después del asesinato, que parece más que confirmado, de un periodista árabe en Turquía? Porque Alemania pide que se frene la venta de armas, Francia no, y yo creo que España está esperando lo que diga Francia. Pero es que en el caso de España no vender esas armas significa que, oiga, Navantia, 6000 empleos en 5 años, 1800 millones es un contrato que puede peligrar. No es una decisión sencilla, eh.

Y luego, por otra parte, estamos a la espera de qué es lo que va a decidir el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que hoy publica un fallo que podría liberar a decenas de presos de ETA. Podría beneficiar a unos 30 etarras si el tribunal dice que a sus condenas hay que restar el tiempo de pena que ya cumplieron en Francia, lo cual, aplicando simplemente el sentido común es un disparate. Es decir, si en Francia fueron condenados por matar a un policía francés, a un gendarme, 20 años, y luego aquí tenían que dar cuenta del policía que mataron aquí, ¿por qué en la vida del gendarme francés descuenta la del policía de aquí?

Pues miren, el Tribunal de Derechos Humanos es un viejo amigo. Allí colocó Rodríguez Zapatero a López Guerra, a quien Dios tenga en su inodoro, que fue el que desmontó la doctrina Parot y puso la cárcel no solo a etarras, sino a muchos delincuentes. Ya no está López Guerra, hace poco cesó de se tribunal, ahora está María Elósegui, pero de ese tribunal témanse siempre “lo pedor”, “lo pedor”.