Herrera: "Iglesias, que ha dejado a las masas huérfanas porque cambiaba pañales, vuelve"

¿Hoy de qué va la cosa? Hoy va de varios nombres propios. Unos más divertidos que otros. Otros más conmovedores. Otros más históricos. El nombre de Clara de Campoamor en la historia, al que también se ha añadido Pérez-Llorca. El nombre gracioso del día es de Pablo Iglesias. Como siempre controvertido, oiga, no va a ser Pedro Sánchez. Y el nombre ayer de declaración y testimonio en el juicio del procés fue Montserrat del Toro, de la que ahora les hablo.

No me resisto a recordar a José Pedro Pérez-Llorca, que falleció ayer, tampoco tan mayor, eh. Tampoco tan mayor. Pérez-Llorca, gaditano, culto, políglota, brillantisimo, gran jurista aficionado al arte, presidente del Patronato del Museo del Prado, abogado de éxito que comenzó en el famoso Frente de Liberación Popular, fíjense ustedes, aquellas cosas de aquellos años que después fue diputado por la UCD, que ingresó en la Escuela Diplomática, que se dedicó a la actividad empresarial, que escribió la Constitución junto a los demás padres de la misma y que defendió como ministro de Exteriores, fue ministro tres veces, como ministro de Exteriores defendió la entrada de España en la OTAN.

España entra en la OTAN, primero merced a que toma esa decisión el Gobierno de Adolfo Suárez y comienza los trámites, pero a que formalmente Leopoldo Calvo-Sotelo no tiene ninguna duda en el momento indicado y ya centrar España en la OTAN, que fue una decisión estratégica-política muy bien realizada. En aquel entonces los rusos lo que presionaban era para que España entrase en el movimiento de países no alineados, que era una cosa que se habían inventado un indio o un indonesio y un paquistaní y que tenía encantado a los rusos.

¿Por qué? Porque presentaban una especie de plataforma de países que venían a decir: “No estamos ni con unos ni con otros”. Como si fueran lo mismo. Con lo que no se podía estar era con el Pacto de Varsovia si uno tenía vocación occidental. Y España eso lo entiende y entra en la OTAN. Vamos, el movimiento de países no alineados, queridos niños, en aquel año lo presidía Fidel Castro. Ya os digo exactamente lo que era aquello.

Y luego los argumentos, además, que utilizo Pérez-Llorca en la sesión parlamentaria para defender la entrada de España en la OTAN fue los que luego utilizó Felipe González para convencer a la gente de que votara el “sí” a permanecer en el referéndum después de aquella medida irresponsable de trasladar a la ciudadanía una decisión política que ellos, los socialistas, no habían tenido coraje de tomar porque arrastraban todavía de entrada "no"2.

Bueno, ese era Pérez-Llora, un auténtico espíritu de la transición. Un hombre ilustrado, brillantísimo, al que España siempre echará en falta porque este tipo de personas siempre son necesarios y de qué manera.

Bueno, el nombre de Pablo Iglesias es porque vuelve. Vuelve. Yo antes decía que el ego no les cabe en la bragueta a todos estos. Es que no les cabe. Es una concepción de la vida mesianica, de culto al líder no, es más todavía. El cartel es él de espaldas con el puño levantado. Muy visión de futuro, ¿no? Muy imagen de los años que tenemos por delante. Una imagen propia de los años 30 en una palabra. Él, que ha dejado las masas huérfanas estos días porque cambiaba pañales, vuelve. Vuelve él.

Luego lo han retirado porque la palabra, es decir, el pronombre “él” quedaba sobreimpresionado de la palabra “vuelve”. Y “él”, bueno, eso es machismo. Y como ahora hay que andar con un cuidado... Todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra como machista, pues... Léanse, por cierto, un libro muy interesante de feminismo de Camille Paglia, que es una profesora norteamericana que ha sido feminista desde los años 68, 60 aproximadamente, atea, lesbiana... Es fantástica. Su bagaje es completo, intachable, pero, claro, es la feminista a la que odian las feministas, sobre todo las de ahora.

Les decía, fuera aparte de esto, Montserrat del Toro. Montserrat del Toro a la que no conocía la inmensa mayor parte de los catalanes involucrados en el 'procés', simplemente sabían que era una secretaria judicial que había ido a la Consejería de Economía a buscar unos papeles que quería el juez para... Bueno, saber exactamente hasta qué punto con fondos públicos habían patrocinado bla bla bla.

De Montserrat del Toro no tenía ningún conocimiento toda esta gente, ahora ya lo tienen porque ya se ha encargado TV3 de, a pesar de que en el juicio se ha ocultado su rostro, de divulgar quién es, dónde vive, cuál es su carnet de identidad, etcétera, etcétera y en qué colegio van sus niños, si los tiene, que no lo sé.

Bueno, pues esa Montserrat del Toro era la señora que entra en la Consejería de Economía y que ayer relató en el juicio que no podía salir porque tenía miedo. Porque, efectivamente, había una colección de borrachuzos fanáticos en la puerta de la Consejería de Economía vandalizando coches de la Guardia Civil, gritando, amenazado... Y tiene que escapar por una azotea. Salta el muro de una azoteita, entra por el Teatro Coliseum, que está al lado, baja y se espera allí porque dicen los policías: “Espérate que salga la gente, que está viendo una obra, y tú te mezclas con la gente y te vas. Y me alegro de saludarte”.

Pero va el encargado del teatro y dice que no, que no la deja salir de allí. De este tío sí que habría que saber quién es, el nombre, dónde va, cómo se llama, qué DNI tiene, dónde vive. De este hay que saber todos los datos posibles. No de la señora del Toro, cuya confesión ayer, cuyo testimonio ayer fue... Bueno, tan importante como el testimonio, por ejemplo, del práctico del puerto de Barcelona, que desmiente aquello que dijo Josep Rull de que no podía entrar el barco de Piolín en Palamós porque no cabía. Claro,¿cómo que no cabía? Claro que cabía. Es porque no le daba la gana a él. O los responsables de los hoteles que fueran acosados por acoger a guardias civiles y a policías.

El juicio camina inexorablemente hacia la clarificación de las Cosas. Hombre, o a dejar sentado, al menos, en sede judicial, la verdad judicial, lo que pasó, que se resume perfectamente en el testimonio ayer de Montserrat del Toro.