Herrera: "Hay granitos mucho más blandos que la cara de Pedro Sánchez"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Espero que estén bien, aunque sea tan tarde ya por la mañana. Las 8, 7 en Canarias de este día de hoy martes 19 de febrero del 2019 en el que, digamos, que seguimos como una especie de tiempo casi primaveral, en algunos lugares más que en otros del país, pero no descarten en febrero siempre a la vuelta de la esquina, te coja la mano, te la retuerza y de repente te encuentres con que ha salido primaveral a la calle y echas en falta una rebequita o algo más o un pañuelito en el cuello. Febrero es así. No lo descarten.

Bueno, ¿qué hacemos esta mañana? Es una mañana muy interesante. Les diré que más interesante que hablar de Pedro Sánchez, hay muchas cosas, pero particularmente hoy más interesante que hablar de Pedro Sánchez es hablar de lo que hacen en esta casa en la que nos encontramos y de la que le vamos a ir contando cosas a lo largo de la mañana que seguramente van a ser de su interés, bien sea porque le afecte directamente o porque toda la divulgación del esfuerzo científico de diversas compañías de siempre interesantes. Siempre es bueno conocerlo.

Estoy en la compañía biofarmacéutica AbbVie, que es una compañía biofarmacéutica dedicada a la investigación, a la innovación. Y a la investigación y a la innovación en diversos campos, ámbitos que a efectos de curación en la vida cotidiana, que a efectos de incidencia en procesos patológicos que a lo mejor usted o alguien de su entorno pasa, tiene mucha importancia.

¿Por qué? Porque, bueno, tanto en el ámbitos de la virología como en ámbitos de la oncohematologia o de la neurociencia o de la inmunología había desarrollado no pocas investigaciones con un final feliz. Oiga, no todas las moléculas, en caso de la investigación de moléculas químicas, llegan finalmente a ser un fármaco que usted encuentra en una farmacia. Le puedo decir que de cada 10.000 moléculas a lo mejor llega una. Pero aquellas que llegan a los ensayos clínicos, que es la última fase, como puede imaginar, ahí se necesita comprobarlo en pacientes, en personas sanas también, solamente una de cada 70 moléculas llega a ser un fármaco con éxito.

Y en ese tránsito, que puede ocupar 7, 8, 10, 15 años, una compañía biofarmacéutica invierte en torno a 1000, 2000 millones de euros, de dólares en función de donde esté y cómo lo pague. Es mucho trabajo, es mucho probar, mucho saber para que, finalmente, uno pueda acceder.

Pues miren, por ejemplo, en determinadas... AbbVie están empeñados en acabar con la hepatitis C. La hepatitis es una enfermedad inflamatoria del hígado. Tiene diversos orígenes, desde tóxicos hasta inmunitarios, hasta infecciosos básicamente. Y el virus de la hepatitis C causa una hepatitis que, cuidado con las hepatitis que son muy oscuras, están ahí difuminadas y yo no creo que tiene una gripe y luego, con el tiempo, se puede comprobar que tiene una hepatitis C.

Bueno, pues antes eso era sinónimo de me alegro de saludarte, en la otra vida nos vemos. Ahora en unos cuantos días, con determinados tratamientos que se ponen en marcha, precisamente, después de investigaciones que han hecho aquí en AbbVie, la hepatitis C puede ser curada. Además, para la hepatitis C no hay vacuna. Sí la hay para la hepatitis B.

Y en enfermedades inmunes, una enfermedad autoinmune en aquellas en la que el propio sistema inmunitario de un individuo se vuelve loco y ataca por error a células sanas del propio organismo. El lupus, la psoriasis, tantos otros. Desarrollar terapias en enfermedades inmunes es algo que en los últimos años se ha producido o ha vivido o ha experimentado un salto prácticamente geométrico, no aritmetico.

AbbVie, por ejemplo, tiene el medicamento con anticuerpos monoclonales para la psoriasis más vendido del mundo, que es Humira. Es una una inyección cada 15 días, te limpia el cuerpo de la psoriasis. Y como esas otras investigaciones que están en marcha, que han concluido y que le permiten a uno... En fin, a través de la terapia biológica, que es una innovación de los últimos años, solucionar cosas que antes no podían solucionar.

La terapia química es hacer de una molécula química, del paracetamol, pero la biológica es utilizar estructuras proteínicas de organismos vivos. Y a través de eso, en fin... No le voy a exponer más porque el que tiene que explicarlo es el que más sabe de esto, que es el director de AbbVie, que enseguida estará con nosotros porque yo es que o era hablar de esto o hablar de Pedro Sánchez. Es mucho más interesante hablar de la hepatitis C y de esas otras cosas. Cómo luchar contra enfermedades determinadas.

Pero ayer estuvo Pedro Sánchez en el televisor. ¿Y qué hizo? Hacerse la víctima. Dice que es víctima de un cordón sanitario. No se puede tener más cara dura. Efectivamente, hay granitos muchos más blandos en el mercado que la cara que tiene este individuo. Que es víctima de un cordón sanitario. ¿Saben por qué? Porque Ciudadanos ha dicho que no va a pactar con él en las elecciones generales.

Pero se da una circunstancia particular en el proceso de este año. Que las elecciones generales, la constitución de la Mesa de la Diputación Permanente, etcétera, etcétera, y después, la elección de presidente del Gobierno, no va a ser tan sencilla por lo que todos sabemos. Hay más partidos, difícilmente nadie va a tener la mayoría absoluta, ni siquiera suficiente, van a ser necesario muchísimos pactos, o algunos muy delicados, y eso se ha de hacer prácticamente en tiempo de campaña electoral de las autonómicas y de las municipales, con lo cual, no descarten ustedes que hasta que no hayan pasado las autonómicas y municipales no haya presidente del Gobierno.

Y aquí cada uno juega sus cartas. Ciudadanos dijo: “No con Sánchez pactaremos. Ahora no con PSOE para el Congreso de los Diputados”. Pero eso no quita que en otros procesos en los que no ande Sánchez de por medio, pues puedan pactar, a lo mejor en Madrid, con el señor Gabilondo para el Gobierno de la Comunidad, que yo creo que lo están deseando para así quitarse y pedir perdón por lo de Andalucía.

Pero también dijo Sánchez que si tiene que volver, es decir, no negó que si tuviera que volver a pactar con los separatistas, pactaría. Él dice que no ha pactado, pero bueno, se ha parecido mucho. Se ha sentado, ha negociado, ha tragado, tenía de verdad la autovía del Guadarrama en la garganta en día de atasco, con todo lo que ha tragado con esta gente.

Y no ha negado que fuera a dar el indulto porque cuando le preguntaron, “¿usted indultará...?”, dice: “Hombre, espérese a que salgan o no salgan...” Eso tiene razón. Es decir, la presunción de inocencia... Pero si tú quieres dejar claro que no vas a indultar, dices, en el caso de que sean condenados, pues yo no me voy a oponer a los tribunales o no voy a corregir lo que digan los tribunales. Y eso no lo dijo, que es otro mensaje a aquellos con los que podía pactar.