Herrera: "El grito en el cielo si Vox dice recentralizar, pero no si Iglesias habla de plurinacionalidad"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, damas y caballeros, es viernes, es 22 de noviembre del 2019, día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. A todos los músicos que nos escuchan, son muchos, les dedicamos desde aquí la jornada, que la tengan muy feliz. La van a tener lluviosa prácticamente en toda España a excepción de Canarias, pero bueno, Baleares, península, Ceuta y Melilla; lluvias fuertes en Galicia, sistema central, Pirineos, sur de Andalucía; y viento en muchas zonas de península y Baleares; y las temperaturas así, así, bueno, más o menos, las temperaturas propias del otoño que empieza a parecerse al invierno en cuanto hay un frente como este.

Bueno, verán ustedes, no sé si recuerdan como Alfonso Guerra hacía bromas acerca del abrazo del Koala este de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez el otro día. Esa broma de que había uno, sí, hombre, eran dos que se abrazaban, pero sobre todo era uno que se abrazada mucho al otro y que el otro parecía o daba la impresión de que, en fin, no tenía previsto eso, pero el que se abrazaba mucho daba a entener "aquí me vas a tener y vas a notar lo que es tener un koala colgado del cuello todo el día". Pues fue premonitorio porque el que lleva la voz cantante ahora mismo es el que apretó con más entusiasmo. Esto ya lo hizo en 2016 Pablo Iglesias cuando ya le montó el gobierno a Pedro Sánchez poco antes de que hablarán con el Rey y esas cosas.

Bueno, pues ayer visitaba la Universidad Complutense de Madrid, que es el único sitio donde ha trabajado este, y que es donde, en fin, donde él montaba los escraches porque daba clases, pero básicamente también montaba escraches a todo el que iba por allí y a él no le gustaba. Pues después del abrazo del insomnio en la universidad donde empezó su meteórica carrera, que ya ven ustedes, era un pardillo que estaba en un piso de Vallecas y tenía allí un cargo de profesor y su sueltecito, ha pasado a tener su super mega chalet, su familia, su chófer, su piscina, su servicio doméstico, su niñera y todo lo demás. Un carrerón fantástico.

Iba a participar en una conferencia sobre el antifascismo con estudiantes antifascistas, bueno, el ambiente tenía que ser maravilloso. Estaban deseando los alumnos que el maestro les explicara cómo es eso de hablar como un antifascista pero para poder vivir como un burgués en su chalet, su piscina, sus... Bueno, pues ahí le rodearon los medios de comunicación como si fuera una estrella del rock y ahí entonces Iglesias marcó la pauta a Sánchez para que lo tenga claro. "Esquerra Republicana de Cataluña puede estar tranquila porque Podemos se encarga de que Sánchez tenga una España plurinacional". Además, aceptando con entusiasmo la idea de la mesa de partidos políticos para dialogar sobre el conflicto y poner en medio un intermediario, a ser posible, si es extranjero, mejor. Hombre, si canta mucho siendo extranjero, bueno, uno de por aquí que sea amigo de la causa, etcétera, etcétera.

Y habrá que ver qué quiere decir Iglesias con dialogar sobre el problema de la plurinacionalidad porque eso es cambiar el modelo territorial. Se pone el grito en el cielo cuando Vox habla de recentralizar y se dice que eso es anticonstitucional, hombre, ¿y hacerlo en la dirección opuesta no es contrario a la Constitución?

Ayer en la charla a la chavalería antifascista y progresista, todos felices, yo creo que tocándose de felicidad de antifascismo, ya dijo, bueno, dijo varias cosas: capítulo uno, ¡qué mala es la monarquía!

La monarquía parlamentaria es el régimen que ha construido, a través de la Constitución, una sociedad política en la que gañanes intelectuales como este pueden acabar teniendo chalet y piscina y chofer partido pagado por el partido al que se le paga de los Presupuestos Generales del Estado. Eso la monarquía parlamentaria.

Y ojo que las dos repúblicas que ha habido en la historia de España han sido ejemplares:una que era un disparate cantonal con los presidentes yéndose a París, y otra que acabó como acabó: tensionada, saboteada desdce los extremos por su propia inoperancia. O sea, que si usted pertenece a esa mayoría de españoles que según las encuestas apoya la monarquía parlamentaria, que fue aprobada en la Constitución por inmensa mayoría, que sepa que Pablo Iglesias le ha excluido de los demócratas.

Hoy, además, promueve un acto contra el Rey mientras negocia el gobierno de coalición con el PSOE. Pero ahora Pedro, la diferencia es que Pedro, ay Pedrito, Pedrito, duerme tranquilo, claro, ahora ya no hay insomnio diciendo cosas como las que dice. Esto de poner etiquetas de demócratas de fascista es de colocar cordones sanitarios también muy del PSOE. Muy del PSOE. La última es intentar que Vox no entre en la Mesa del Congreso. Tiene derecho a ello: 56 diputados, la tercera fuerza de la cámara. Pero bueno, parece que entrará.

Y otra cosa que no gusta nada a la izquierda es la libertad de enseñanza, que haya padres que que se empeñan en elegir la concertada en lugar de la pública. Ya les contamos aquello de Emiliano García-Page diciendo que Castilla La Mancha iba a ser un valor refugio. Todo esto de valor refugio depende. El propio García Page fue el que promovió ir retirando fondos a la educación concertada en Castilla La Mancha. Se dice una cosa y luego se hace otra.

Y Susana Díaz apareció en carne mortal, no en una rueda de prensa para que todos le preguntemos, en La Sexta y en La Ser, para decir que, hombre, sí, pedir perdón, pero decir que no le va a llevar la contraria nada a Pedro Sánchez. Nada de lo que diga o haga sobre Cataluña.

Esta era la que , apelando a la unidad de España, a los valores de la unidad de España que ella defendía cual Agustina de Aragón, por lo mismo que está haciendo Sánchez ahora promovió que le echaran, y además lo promovió bien, que le echaran por la ventana a Pedro Sánchez del partido. Y ahora ha vuelto Pedro Sánchez y ahora la unidad de España ya no le importa como antes.

Ahora le importa justificar que ella no tenía nada que ver con los EREs, lo cual en la época de los EREs ella era concejal en Sevilla, pero luego como presidente de la Junta entorpeció todo lo que pudo la investigación de los EREs falsos. Todo lo que pudo.

Ayer decía que el PSOE no se lucró, bueno, esta causa no ha tenido a un José Ricardo De Prada por ahí en medio mangoneando y prevaricando, no. Es verdad, no se lucró, pero sí se beneficiaron y mucho porque con ese dinero público que buscaba comprar y conservar voluntades pudieron seguir ganando elecciones sin ningún tipo de problema en la Andalucía clientelar de antaño. Bueno, ya veremos si de hogaño. Ya veremos si de hogaño.