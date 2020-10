Jano García, en TRECE: "Los efectos del aumento del techo de gasto son más impuestos y más deuda pública"

Jano García ha analizado en 'El Cascabel' con Antonio Jiménez y Susana Ollero los planes del Gobierno para paliar la difícil crisis económica a la que se enfrenta el país. El economista ha defendido que las consecuencias de ese aumento de techo anunciado por el Gobierno es “a medio y largo plazo, aumento de impuestos y aumento de gasto público. Lo que pretende hacer el Gobierno es estirar el chicle y veremos cómo solucionamos esto dentro de uno o dos años. Los ciudadanos lo pagaremos vía impuestos”.

Sobre la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, Jano ha explicado que “el Gobierno puede presentar sus Presupuestos, pero la última palabra la tiene Bruselas que es quien nos va a dar 140.000 millones de euros por el rescate. Son ellos quienes nos van a imponer las medidas. Tengo que ver con mis ojos que la UE permita los brindis al sol del Gobierno sean así. Están vendiendo de cara a su electorado que no va a haber recortes en sueldos públicos y pensiones, pero es falso. Eso no va a ser así”.

El economista también ha criticado que el Gobierno "está haciendo todo lo contrario de lo que deberíamos estar haciendo y que dijo el gobernador del Banco de España. No estamos reduciendo los problemas estructurales de España como la reforma laboral. Nadie está diciendo qué va a pasar con quienes están perdiendo su empleo. Esto pasa por reducir las cotizaciones que pagan los empresarios y flexibilizar las condiciones de contratación. Esto es un problema que el Gobierno no va a solucionar por mucha propaganda que hagan”.

Para Jano García es más que evidente que la receta es "bajar los impuestos para ayudar a pasar la crisis de forma más liviana. El aumento de impuestos que presenta el Gobierno tiene el problema de que el paro se va a disparar en España y no va a haber con qué pagar. Aunque subas muchos los impuestos y el IRPF, a las personas no les vas a quitar más de 50€, eso en los Presupuestos es irrisorio. Siempre que aumentan los impuestos creyendo que van a recaudar más, nunca cumplen los objetivos. Pero lo fácil es lo que venden, pero la economía no es tan sencilla, si así fuera cualquier dirigiría un país de 47 millones de personas. El Gobierno no está preparado”.

Además, el divulgador económico ha concluido explicando que “si adoptas medidas para proteger el tejido empresarial y permitir que los ciudadanos tengan dinero en su bolsillo, podremos salir antes de la crisis. Si entramos en este ciclo de aumento de impuestos, acabaremos siendo Argentina. Pero eso no ocurrirá porque Europa no lo permitirá”.