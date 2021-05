Herrera: "El Gobierno no contempla reducir chiringuitos y mamandurrias, sino el atraco fiscal"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, verán ustedes, ayer fue día de interpretación de los resultados, que algunos realizaron, por cierto, de manera bastante mezquina, las elecciones a la Comunidad de Madrid sin riesgo de autocrítica. Y hoy es el día de resaca, pero es que hoy ha decidido el Gobierno que nos enteremos todos los españoles de los planes que tienen en el Plan de Recuperación que han enviado a Bruselas. Un plan que lo han guardado celosamente bajo llave sin contarlo en una falta de respeto a la ciudadanía sin precedentes, escondiendo la realidad para no decirles antes de que se celebrasen las elecciones en Madrid el atraco fiscal que supone este plan. Atraco, un atraco, pero atraco con escopeta recortada, no con una faca. No, no, con recortada. Y lo cuentan justo un día después de las elecciones de Madrid. Si lo hubieran dicho el 3, ¿cuántos votos habrían sacado?

Miren, ese plan de recuperación que está estructurado en fichas y que se presenta a Bruselas contiene una que llaman ellos adaptación fical al siglo XXI, cuando un socialista llama adaptación fiscal a algo quiere decir subir impuestos, comporta todo lo que a través del aumento de ingresos ha presupuestado el Gobierno para hacer frente a la deuda, a la crisis y a todo lo que nos está costando esta pandemia. El ajuste sea hace a través de la vía de los ingresos, pero en ningún momento se contempla la vía de reducción de gastos, de chiringuitos, de subvenciones, de mamandurrias y de otras muchas cosas que pagamos usted y yo.

SUBIDA DE IMPUESTOS A LAS RENTAS BAJAS

El atraco fiscal también es para rentas bajas y para rentas medias, no se deje usted engañar por aquello de que esto solo lo vamos a hacer a los ricos. Reduccir beneficios fiscales de los planes de pensiones, subir, por supuesto, sucesiones y patrimonio en una cosa que llaman armonizar. Armonizar en el lenguaje socialista es subir, nunca bajar. Por supuesto, impuestos al diésel, pero también impuestos a la circulación por carretera, es decir, autovías y autopistas. Ya veremos si a través de fotografíarle la matrícula y después pasarle un recibo o de poner directamente un peaje. Y, como no, también la posibilidad hay, ahí depende de lo que apriete Podemos, de que eso sea también en carreteras nacionales.

Oiga, ¿quiénes pagan eso? Eso lo pagan aquellos que no pueden invertir más en vehículos no contaminantes, que son más caros, y aquellos que gastan más en trasportes, que viven más lejos a la hora de ir a su puesto de trabajo. Y coger un a avión lo mismo. Y también elevación de cotizaciones para empresas y trabajadores.

Toda Europa ha pospuesto algunas subidas y ha planteado bajadas de impuestos precisamente para estimular la recuperación y el crecimiento. Y una vez la cosa crezca y se recupere ya hablaremos de cómo nos ajustamos. Aquí no, aquí esta banda del Gobierno de Sánchez, este aventurero sin escrúpulos, ha decidido que paguemos por adelantado.

Y luego, además, hace una cosa que habla de la solvencia técnica que tienen todos estos desarrapados. Aquello de eliminar la deducción por la tributación conjunta de los matrimonios, que levantó mucha polvareda y que hizo que luego se tiraran hacia atrás, ha sido calificado de errata por la ministra Calviño. ¿Pero qué nivel de solvencia técnica tienen estos? La errata de verdad son ellos, pero errata, errata. Y la reforma laboral, aquello de derogar la reforma laboral...

CARMEN CALVO, LOS BERBERECHOS Y LOS NAZIS

Bueno, claro, y ahora se ponen a analizar los motivos de su derrota electoral en la Comunidad de Madrid. Y en ningún momento han planteado un escenario de la autocrítica. Incluso hablan de desprecio y muestran un notabilísimo desprecio intelectual a los ciudadanos creyéndose sus propias mentiras, sus propias majaderías. Verán ustedes, miren, cómo se lo puedo explicar para que lo entendamos bien y rápido eso de llamar idiotas a los votantes de Madrid.

Ayer fue el día de la bilis, el día que se demostró lo que llevan estos tipos dentro, sacan el colmillo para regañar a la gente por votar mal, por no saber votar. Hombre, qué desfachatez, que asco de trabajadores que en vez de votar a la izquierda votan al centro derecha. Unas cien mil personas que votaron a la izquierda en 2019 ahora habrían votado al PP. Además, de la tontería esta del majadero de Juan Carlos Monedero, ayer la medalla de oro en bilis, en esnobismo fue para Carmen Calvo, que es a la que sacan en procesión cuando Sánchez quiere que se sepa algo sin tener que decirlo él. Atención a la vicepresidenta, que hace bueno el insulto de Tezanos a los madrileños reduciendo los motivos de la gente para votar a Ayuso por su querencia por los bares.

O sea, Ayuso solo ha hablado de cañas y de berberechos. Y los socialistas no pueden entrar en eso, no se rebajan a temas tan prosaicos. El PSOE lee a Proudhon todo el día. Pero la prueba definitiva del desvarío mental que tiene la izquierda llegó cuando a Carmen Calvo le dio por mezclar los berberechos con los nazis. Es terrible. Comparando a los votantes del centro derecha en Madrid con los nazis que mataron a 6 millones de judíos. Ya es que Franco se les queda corto. La referencia ahora es Hitler. Pues ese es el nivel de reflexión, autocrítica y democracia de quienes pierden las elecciones por los votos de los ciudadanos. Ahora resulta que votar es fascistas.

Miren, la falta de respeto al votante es impropio de una democracia y da una pista de los valores de este Gobierno, con Iglesias o sin él. Ya está ahí Sánchez para demostrar que aunque falte el otro está su 'Sanchidad' de Pozuelo para mantener muy alto el nivel de sectarismo, de confrontación, liberticidio, etc. Y, además, el atraco, que le suban a ustedes más los impuestos mientras suben el gasto público, los chiringuitos... Todo eso nos vuelve a la Edad Media y a un régimen feudal, de campesinos trabajando para un señorito. Y, además, escondiendo las propuestas a Bruselas y, además, negándose a gestionar los fondos europeos con una mínima transparencia. Y de verdad son incapaces de analizar seriamente lo que les ha ocurrido, los motivos de la derrota que, además, muestran un desprecio intelectual a los pobres y a quien corresponda. Demuestra que es que van a seguir perdiendo cada día, ha pasado en Galicia, País Vasco, Comunidad de Madrid, más referencia. Yo me tentaría la ropa.