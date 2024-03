Herrera: "Armengol firma un certificado de idoneidad para pagar mascarillas con fondos europeos"

Vídeo

Carlos Herrera analiza en su monólogo de este lunes la actualidad que pasa por los dos informes que recibió Francina Armengol con quejas sobre la calidad de las mascarillas de la trama Koldo, noticia que ha adelantado hoy Carlos Herrera, la crónica de una presidencia anunciada en Rusia o los comicios vascos y catalanes.

Elecciones rusas

Carlos Herrera ha comenzado analizando los resultados de las elecciones en Rusia. "Hemos asistido a una masterclass de cómo montar un paripé electoral y fingir que estás en democracia cuando ya no lo estás. Cualquiera lo diría, nos hemos llevado una sorpresa tremenda esta mañana cuando hemos conocido que Vladimiro Putin ha arrasado con el 88% de las elecciones de Rusia, claro tenía tres o cuatro candidatos floreros, porque a los que no inhabilita, directamente los elimina como ha pasado con Alexei Navalni. Lo de Putin demuestra que votar no es sinónimo por sí mismos de democracia".

"Hoy hay varias cosas importantes que contarles. Una de ellas es que se reúne la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid para ver si adopta medidas contra la Fiscalía de Madrid por haber revelado detalles de las negociaciones privadas con el abogado de Alberto González Amador, que es la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía reveló a través de un comunicado el contenido de esas negociaciones. Para los abogados ese comportamiento es muy grave porque es la ruptura del principio fundamental del secreto profesional que ampara las comunicaciones de los letrados".

"El secreto de las comunicaciones es tan importante que recuerdo que Baltasar Gaszón fue expulsado de la carrera judicial por haber violado ese secreto profesional. El colegio de abogados en Madrid nada más conocerse el comunicado de la Fiscalía denunció públicamente los hechos que constituyen a una vulneración de los principios básicos de sigilo, confianza y buena fe y ponen riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal".

La calidad de las mascarillas en Baleares

Y por otra parte, continúa el comunicador, "aquí les venimos contando los pormenores de las quejas que los trabajadores del servicio Balear de salud trasladaron a sus superiores sobre la falta de calidad de las mascarillas que suministró la trama de Koldo Aguirre. Hemos podido comprobar cómo el Hospital Can Misses de Ibiza, así como todos los delegados del área de salud, sindicatos médicos, enfermeros, celadores, todos, de Ibiza y Formentera, enviaron sendos informes a la dirección del servicio Balear de salud en donde informaban que esas mascarillas, primero llegaban sin el marcado de la Unión Europea. Si llegan sin ese mercado deben presentar documentación que avale especificación y además información sobre el proceso de certificación".

"Estos informes avalan efectivamente que las mascarillas no valían para nada, absolutamente para nada. No protegen, no se consideran EPI dice el informe, algunos de nosotros tenemos que comprarlas en Internet al no poder utilizar estas, es un material de pésima calidad que además no debe ser reutilizado, mascarillas que no cumplen calidad europea sin marcaje, que no ajustan siquiera en el rostro".

"Después de todo ello, el gobierno de la señora Armengol lo retira el servicio, los mete en un almacén pero sorprendentemente dos meses después -en agosto- firma un certificado de idoneidad, entre otras cosas para poder pagar esas mascarillas con fondos europeos y cuando le reclama el dinero a la empresa Sociedad de Gestión S.L, un día antes de ser desalojada después de haber perdido las elecciones, Sociedad de Gestión S.L. exhibe el certificado de idoneidad para no devolver ni una sola peseta".

Begoña Gómez

"Hoy también cuenta ABC que los informes de la Guardia Civil atribuyen a la esposa de Koldo Aguirre el papel de testaferro de la trama al montar una empresa de consultoría para blanquear los ingresos obtenidos por la trama a través de las mordidas".

"Y ElConfidencial ha tenido la confirmación oficial de Globalia sobre los encuentros de su consejero delegado con la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez mientras se negociaba el rescate de la empresa con fondos públicos. Globalia acordó financiar con 40.000 euros las actividades de Begoña Gómez en el Instituto de Empresa".

Elecciones catalanas y vascas

"¿Se atrevería Esquerra a hacer presidente a Salvador Illa? Yo creo que es muy difícil, por no decir imposible, se volvería a formar un gobierno independentista que en vez de liderado por Esquerra lo estaría por Puigdemont y tendría la autodeterminación como único objetivo".

En el caso de las vascas Herrera ha señalado que "tiene que decidir el PSOE del País Vasco a quien apoya, si al PNV o a Bildu. Parece claro que la división que ha instalado el sanchismo es, en el País Vasco se coloca el PNV y Navarra para Bildu, pero bueno hasta que no llegue ese momento no adelantemos campanadas".

