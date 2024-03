Armengol recibió hasta dos informes con quejas sobre la calidad de las mascarillas compradas a la trama Koldo

El Gobierno balear recibió hasta dos informes con quejas sobre la calidad de las mascarillas compradas a la trama del caso Koldo. Así lo demuestran varias notas enviadas desde algunos hospitales de la región a las que ha tenido acceso Carlos Herrera.

El comunicador ha adelantado este lunes las novedades del caso Koldo, que pasan por los informes que recibió el Gobierno de Baleares, liderado entonces por Armengol, en el que los sanitarios se quejaban de la mala calidad de las mascarillas suministradas, que no cumplían con los estándares de seguridad para su uso.

"Este programa ha podido acceder a la documentación que tanto desde el hospital Can Misses de Ibiza como desde el conjunto de sindicatos, de médicos, de enfermería, de celadores, todos de Ibiza y Formentera, le enviaron a la Dirección General del Servicio Balear de Salud", comenzaba explicando Herrera en su análisis de las 6 de la mañana.

Pero, ¿qué eran esas notas? "Eran unas notas en las que protestaban airadamente y advertían claramente que las mascarillas primeras que Armengol había encargado a la empresa Sociedad de Gestión S.L., la de Aldama, no cumplían con ninguna, absolutamente ninguna de las certificaciones elementales para poder ser mascarillas hábiles, útiles".

Mascarillas de "pésima" calidad que "no protegían"

"Concretamente, decía el bloque quirúrgico del hospital de Can Misses que esas mascarillas no llevaban la marca de la Comunidad Europea, esas letras. Y cuando una mascarilla no lleva ese marcado, debe presentar documentación que avale la especificación y cuando menos, también informe sobre el proceso de certificación que han tenido, que es obligatorio que tengan esas mascarillas", ha añadido Carlos Herrera.

Asimismo, "los delegados del área de salud de Ibiza y Formentera, entre otras quejas por falta de suministros, enviaron a la Dirección General del Servicio Balear de Salud una nota en el que, entre otras quejas, decían respecto a las mascarillas quirúrgicas que no protegían, que las tenían que comprar en internet, que era un material de pésima calidad y que además no debía ser reutilizada, como también intentaban que fueran mascarillas que no cumplían calidad europea sin marcaje y que además no ajustaban dejando claros huecos, como la FFP2, dejando claros huecos por donde evidentemente el contagio era mucho más fácil. Y todo ello teniendo en cuenta cuáles eran las normas".

"Se referían en estas dos notas a las mascarillas de Sociedad de Gestión la empresa de Aldama. Bueno, curiosamente Armengol, estos dos documentos tienen fecha del 7 de abril y del 28 de abril. No reclama hasta el 6 de julio del 2023, un día antes de la toma de posesión de su sucesora, Marga Prohens, el dinero que había pagado a Sociedad de Gestión", añade Carlos Herrera.

Tres meses después de los avisos...

En este punto, se fija en lo que ocurrió tres meses después: "Lo más grave de todo ello es que en agosto de 2020, tres meses después de estos dos avisos que al menos tenemos documentados, pero que seguramente hay muchos más, firma el certificado de idoneidad para poder pagar las mascarillas con fondos europeos. Ese certificado de idoneidad es el que Sociedad de Gestión lleva a otras comunidades para intentar colocarlas en ellas. Solamente se las compra Canarias".

Con esta situación sobre la mesa, quedan varias preguntas en el aire: "¿Quién facilitó el contrato de Sociedad de Gestión y apoyo a la empresa Sociedad Limitada vinculada a Koldo García? ¿Por qué en tres años no reclamó el dinero? ¿Por qué al pedirlo cuando lo pidió en julio del 2023, Sociedad de Gestión no le devolvió ese dinero exhibiendo el certificado de idoneidad que ella misma había firmado?¿Por qué lo había firmado si tenía al menos dos informes claros del Hospital de Can Misses y de todos los delegados del área de salud de Ibiza y Formentera, diciendo que aquello no valía para nada y que ponía en riesgo la salud de los sanitarios y de su trabajo?"