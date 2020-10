Herrera: “Felipe VI deberá poner cara de circunstancias a los que le quieren guillotinar políticamente”

Audio

Buenos días de este día feriado por excelencia, si hay un día feriado realmente feriado es el día de la Fiesta Nacional, la Fiesta Nacional de España que en este lunes 12 de octubre nos va a proporcionar algún que otro momento seguramente interesante.

“ROLAND NADAL”

Antes las consideraciones previas, que pasan indudablemente por la figura, la figura acrobática por excelencia, de nuestros días que es Rafael Nadal. El tío que es capaz de superar todas las lesiones y contratiempos que sean necesarias para seguir siendo un número uno, para haber ganado de nuevo Roland Garros al que ya le llamarán me imagino que 'Roland Nadal', en un tiempo este difícil, triste, raro, en el que las alegrías suelen venir con cuentagotas.

Bueno pues hace verdad esa frase de “menos mal que nos queda Nadal”. Si no tuviéramos a Nadal las cosas serían ciertamente distintas. Hay que tener capacidad, pero además de la capacidad técnica para jugar al tenis, el espíritu, la formación, la bondad, la grandeza... son circunstancias que han coincidido en una persona, que ciertamente puede considerarse una persona privilegiada.

FIESTA NACIONAL

Como les digo es una Fiesta Nacional, ayer escuchábamos el himno nacional en París qué es una buena forma de anticipo para la fiesta de hoy, le guste o no le guste a todo el que ahora mismo está viviendo el día feriado. Considere que no debe ser el 12 de octubre, considere bueno... todas estas mamarrachadas que hay que aguantar todos los años por parte de unos cuantos.

Independientemente de todo ello, es la fiesta de España, en un año -el peor seguramente de nuestra historia reciente-, golpeados por una pandemia, habiendo perdido a más de 50.000 compatriotas por la enfermedad, aunque el Gobierno no los cuente, abocados como estamos a una depresión económica que no tiene precedentes, enfangados en la polarización y mal gobernados por un Ejecutivo que además de ser pésimo, pésimo en el trato de las cosas, es especialmente cainita envenenando nuestra vida política.

Como este año va ser un año funesto, esta va a ser una celebración mutilada, sin desfile sin “besa huevos”, sin alegría, sin nada. Parece que habrá una parada militar en el Patio de la Armería del Palacio Real y poco más. Felipe VI deberá echarse en cara ver venir, poner cara de circunstancias a los que le quieren políticamente guillotinar y a los que están utilizando el propio estrado del Gobierno de España para minar sus cimientos, para calumniarle, para echarle en una palabra a él y a la institución que ha dado lo que ha dado a España durante estos últimos 40 años.

Irá el Gobierno, sí, irá, por fuerza, la ministra de Defensa, el presidente del Gobierno... ¿Irán los ministros de Podemos? Seguramente sí, ¿montarán algún numerito?... Bueno, alguna carita de autosatisfacción. Seguramente pensarán cómo les estamos retorciendo a todos estos, cómo les estamos moviendo la silla, qué grandes somos y que bien vamos sacando adelante todo lo que llevamos planeando durante tanto tiempo.

Todo eso pasa, volvemos a decir ¿gracias a qué? A que hay un Napoleóncito en la presidencia del Gobierno que lo permite, porque si Napoleóncito fraude no lo permitiera, todo ese debate duraba exactamente un minuto.

LIBRES E IGUALES

Precisamente con motivo de la Fiesta Nacional, “Libres e Iguales”, qué es una asociación a la cual me honro de pertenecer, ha lanzado un vídeo de apoyo al Rey de 183 personas -ninguna del Gobierno-. Hemos querido sumarnos a la propuesta de apoyo a la institución y eso hay unos cuantos a los que les ha sentado tan mal; ahí está el diario El País, o lo que queda de él, que anda haciendo horas extras para tapar las vergüenzas de este Gobierno que califica ese vídeo como la reedición de la foto de Colón.

Íñigo Errejón buscando el tweet de gloria, qué dice "estos son unos carcamales un atajo de viejos parece que somos", y lo dice un niñato que ha quedado más antiguo que el hilo negro. Vamos a ver Errejón, tú has conseguido ser más viejo que Manuela Carmena. Sí, sí,que ya puestos a ser carcamal, esa lo llevaba para adelante de qué manera. Tú, el del núcleo irradiador que ya no irradia nada... Errejón es otro de los trastos inservibles que ha dejado la nueva política para meter en el armario de los deshechos. Esa nueva política a la que debemos el destrozo que ha dejado en este país.

Muy buena la de Parque Jurásico IV: “Viva el rey” pic.twitter.com/Dh3dsdPWBv — Íñigo Errejón (@ierrejon) October 11, 2020

A pesar de todo no dejen de celebrar la Fiesta Nacional, no dejen de dar vivas al Rey porque España es mucho más que ese paisaje desolador y el Rey es el mejor símbolo de la mejor España. No se dejen llevar por el desaliento, por la irritación, celebren cada cual como mejor considere esta fiesta que es fiesta de todos. Hasta la fiesta de Pablo Iglesias es, hasta la fiesta del monigote este de Errejón, por más que les moleste.

LA PANDEMIA Y LA ECONOMÍA

Y en cuanto al covid, bueno ya lo sabrá ustedes, el viernes fue un día muy intenso, muy intenso porque efectivamente se consumó la rabieta de niñato consentido que mostró Pedro Sánchez cuando un Tribunal no le dio la razón e impuso el Estado de Alarma para confinar una ciudad, dejando que la ciudad se mueva, por cierto, a su libre albedrío por dentro. Utilizando además datos antiguos, datos que no se correspondían con la fecha y creando el agravio comparativo de ver como esa misma machada de chulito de barrio no es capaz de ponerla en marcha en otros territorios como Navarra, donde gobierna gracias a Bildu, dónde pacta con Bildu, el que había dicho y la que había dicho mil veces que no pactaría con Bildu.

A falta de cifras actualizadas, hoy los medios se ponen a investigar la incidencia acumulada en este segundo brote de la enfermedad, el resultado está muy lejos de la primera ola, pero no deja de ser dramático: más de 4.500 fallecidos en tres meses. Además se mantiene la absoluta falta de rigor en datos que ha denunciado hasta la revista Lancet. Hay una pregunta que ha hecho un medio suizo y que recemos para que no se la hagan más personas, para que no se prodigue por el resto por por el resto de las plataformas que crean opinión en Europa. ¿Son capaces estos gestionar fondos europeos? ¿Es capaz este Gobierno de manejar los 140.000, 70.000, 35 mil millones de Europa que van a venir para España? Ya saben ustedes que en periodismo cuando alguien se hace una pregunta, es porque la respuesta es no.

