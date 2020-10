Sigue en directo la final de Roland Garros entre Rafa Nadal y Novak Djokovic

PREVIA

Tercera vez que se ven las caras en la final de Roland Garros Rafa Nadal y Novak Djokovic tras las de 2012 y 2014 en las que el español se impuso al serbio en cuatro sets. Nadal ha ganado 12 veces la Copa de los Mosqueteros y Djokovic solo en una ocasión en 2016. Será el enfrentamiento número 56 entre ambos. ¿Quién se lo llevará?

Best Djokovic & Nadal match you've seen? ��



Vol. 56 is not far away... #RolandGarrospic.twitter.com/l1xyHFVOfw