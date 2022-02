Herrera: "¿Es Feijóo el hombre a tomar las riendas del Partido Popular?"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Es lunes, es 21 de febrero, hace tiempo primaveral. Les contaré, esta mañana viniendo aquí a la emisora, saben ustedes que uno de los signos de la primavera en España es el azahar de Sevilla, el día que brota de los naranjos, bueno ya asoman los botones. ¿Qué son los botones? El azahar cerrado y chiquitito, que si sigue haciendo esta calorina, bueno este tiempo casi primaveral a horas centrales del día, sin llover, pues es probable que en dos semanas tenga usted eso estallado. Eso es la primavera. A la primavera le queda un mes por comparecer, dentro de un mes está aquí.





GUERRA EN EL PP





Y algunos se preguntan y ¿la primavera del PP cuándo llegará? Porque ahora están sometidos a un cruel invierno lleno de tormentas, terremotos, inclemencias generales, frío, sensación de orfandad… Pues, oiga habría que verlo, ¿cómo se arreglan estas cosas en los partidos? Fijémonos en qué pasó en otros, en qué pasó en el PSOE cuando echaron a este por la ventana cuando aquel famoso Comité Federal de la urna oculta, pues pasó una crisis el Partido Socialista que tardó sobre hacerse, pero se solventó porque las cosas no son eternas. Ahora, media España que es la España que pertenece a esta escuela de pensamiento del Partido Popular pues amanece desolada, frustrada, indignada… pongan ustedes el adjetivo que quieran para describir este estado de ánimo, el que quieran. Saben que el viernes este programa fue testigo en primera línea de la honda división que sufre el Partido Popular, que dividido sigue.

¿CONGRESO EXTRAORDINARIO EN EL PP?





Hoy, hay una cosa que, hombre, puede hacer de argamasa. Hoy es un… digamos que hay un Comité de Dirección que puede tomar algunas decisiones. ¿Cuáles son? Desde algunas, inmovilistas, la cosa se queda como está y aquí no ha pasado nada, que todos sabemos que sí ha pasado y que difícilmente podrá quedarse todo como esté; o se organiza un Congreso extraordinario que no podría ser antes de abril y mientras tanto una gestora, bueno como le pasó al PSOE, que hubo un momento que lo tomó una gestora, por cierto le fue muy bien, porque la presidió un adulto no un niñato, un adulto como era el señor Fernández, el asturiano. Bueno, pues un adulto que presida al PP hasta el Congreso extraordinario, esos son los dos extremos. Y, luego, una amplísima gama de colores: el Comité de Dirección son 14 miembros, núcleo duro de Casado que abordan o tendrá que abordar el abismo al que se ha asomado el principal partido de la oposición, habíamos visto de todo en la política, de todo. ¿Se acuerdan cuando Quim Torra llevaba viandas a la calle Ferraz de Madrid para dar ánimo a los socialistas que estaban dirimiendo la defenestración de Pedro Sánchez, con la urna detrás de la cortina y todo aquello? Lo que no habíamos visto es una manifestación a las puertas de la sede del PP, no de la izquierda asilvestrada, no, no… de militantes, de simpatizantes del PP para protestar contra la deriva de la formación. Ni que decir tiene que Sánchez ha dejado sin palomitas el área de 20 km a la redonda de Moncloa, porque está asistiendo, por ahora, silente al espectáculo. Veremos el miércoles que hay sesión de control, veremos el miércoles.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS





¿Cómo se ha llegado a esta situación? Pues lo que dijo Casadoen estos micrófonos el pasado viernes tuvo su peso y lo que luego también dijoIsabel Díaz Ayuso que acabó de poner las cartas sobre la mesa, desencadenó en una reunión secreta o discreta o bueno de los dos, en la que según fuentes cercanas de Ayuso la Dirección Nacional le ofrecía retirar el expediente si ella reconocía que no la habían espiado y Ayuso dijo que no. Si tú mismo has reconocido que os pusisteis a indagar en mi entorno, lo que pasa que una cosa es indagar y otra cosa es contratar a un detective, que es lo que Casado asegura, afirma y niega haber hecho. Y además, ha abierto todo tipo de investigaciones para aclarar quién hizo eso y en nombre de quién. Bueno, Ayuso no aceptó el trato, la Dirección Nacional no obstante le retiró el expediente, dio por válidas las explicaciones de Díaz Ayuso. Algunos en el entorno de Casado no se las acaban de creer o creen que no dijo toda la verdad. Pero lo cierto que la prueba de la carga estaba en quienes manejaban la acusación, en esos papeles que decía Casado haber recibido, bueno no aclaró de quién, pero papeles que parecen ser eran los típicos formularios 347 de la Agencia Tributaria, es ilegal ese documento. A lo mejor, eran simplemente recortes, es decir, información bancaria, no tanto información que partía de la administración, no se ha enseñado ese documento, no lo hemos visto. Sánchez niega que lo mandaron desde Moncloa y Casado lo niega también. Dicho por Casado en este programa, lo que más le ha criticado es que no fuera directamente a denunciar que le había llegado ese documento, bueno ese documento que decía: este señor, el hermano de Ayuso ha cobrado 280.000 euros en concepto de comisiones por operaciones para comprar mascarillas contrato de la comunidad de la Consejería de Sanidad de la Comunidad, que no pasa por la presidencia de eso no tiene conocimiento Ayuso a no ser que se lo dijera el hermano, pero el hermano lleva trabajando mucho tiempo en este sentido y también con la Comunidad de Madrid. Ayuso paró el golpe al explicar que lo cobrado fueron 55.000 euros, no por comisión además por gestión de traslado. O sea que si no salen más informaciones que puedan comprometer a Ayuso, hombre eso no parece suficiente como para cortar su carrera política. Si uno tiene un hermano que lleva 20 años importando material sanitario a la Comunidad de Madrid sobre no va a dejar de trabajar porque su hermana sea elegida presidenta, habrá que cuidar determinadas formas, eso es cierto. El trabajo hecho fue por traer mascarillas a 6 euros, en un momento en el que el Gobierno central las estaba comprando a 8. Por cierto, de todos los contratos que pagó el Gobierno central no se sabe a quién, el dineral que se pagó en el tiempo de ella siendo ministro de Sanidad y que no supuso traer ninguna mascarilla, ningún EPI, ninguno, un timo. De eso no hemos tenido información ninguna ¿eh?, ninguna.

¿ES FEIJÓO EL HOMBRE A TOMAR LAS RIENDAS DEL PARTIDO POPULAR?





Pero bueno, aquí todas las partes han actuado con una parte de razón o de malicia, con todo ello pero más que preguntarnos ahora exactamente la génesis de todo cuál fue, ya sabemos que ese documento en el que Casado que entiende que tenía un mandato que era regenerar el Partido Popular pide explicaciones, no se le dan y se desencadena toda esta absurda situación. Si Ayuso las hubiera dado en su momento en lugar de ahora, ¿estaríamos ante todo ello?, ¿ante todo lo que estamos viendo?. ¿Se la cogió demasiado con papel de fumar el propio Casado? Que ha pasado 6 meses de plomo, seis meses de plomo y la que recibe hoy en determinados medios, además medios relativamente próximos, n excesivamente críticos por ideología como hay otros con el Partido Popular. Bueno, pues después de los seis meses de plomo, después de que considere que se siente indefenso por esta guerra relámpago, por esta Operación Valkiria, la pregunta es ¿habrá o no habrá decisiones de calado? Un Congreso extraordinario al que se presentaría o no se presentaría Ayuso, ¿una gestora encabezada por un Núñez Feijóo, va a dejar Feijóo ahora mismo? Bueno puede compatibilizarlo con la presidencia en Galicia. Es el hombre, ahora, a tomar las riendas del Partido Popular no siendo diputado, estando con bastante teniendo lo que tiene en la gestión de au administración, etc, etc. ¿Tiene que tomar alguna decisión quirúrgica Casado en su entorno? Son buenas preguntas que nos hacemos en esta mañana de hoy y al que vamos a intentar contestarnos a lo largo de la tertulia hasta las 10 de la mañana.

DAVID CABEZÃ"N @ XUNTA





