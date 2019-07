Herrera estalla contra Sánchez tras proponer que gobierne el más votado: "En Navarra que lo haga Navarra Suma"

Pedro Sánchez ha propuesto una reforma constitucional para que gobierne la lista más votada si se bloquea la investidura. El presidente en funciones propondrá al Congreso en el pleno de investidura abordar una modificación del artículo 99 de la Constitución.

Este viernes en su editorial, Carlos Herrera ha dedicado unos minutos a esta proposición del secretario general del PSOE. Según ha dicho, “la última ocurrencia que ha tenido este individuo o su gente de comercial, los que sean, es que se respete la lista más votada, que es él. Ya solo le ha faltado decir que siempre gobierne Pedro Sánchez. Vamos a hacerlo en una ley que diga eso”.

Herrera ha explicado que “esto es muy de los partidos cuando ganan y no ganan por mayoría absoluta. Vamos a hacer una norma que gane la lista más votada”.

Sin embargo, ha cuestionado “por qué eso no lo aplica, por ejemplo, en Navarra. Anda, pero si el ejemplo se demuestra andando. El tiempo se demuestra viendo y se demuestra haciendo las cosas que tú propones para los demás. Muy bien, adelante, en Navarra que gobierne Navarra Suma, que es quien ha ganado las elecciones. Dice: “No, es que hay posibilidad de montar mayorías alternativas”. Ah, pues monta tú la tuya. ¿O es que quieres ir o prefieres ir a septiembre porque en septiembre sale la sentencia, previsiblemente, del juicio del procés, y si es condenatoria y se levanta el independentismo en broncas vas a tener que necesitar el apoyo, no de Podemos, porque con esos... Esos están a favor de los presos políticos, como dicen ellos, el apoyo del PP y de Ciudadanos y entonces será el momento de negociar? Pues miren, no lo descarten, no descarten porque eso puede ser así. Ahora, la técnica de Sánchez es hacer como que haces algo. Vamos a hacer como que hacemos algo y luego vamos a echarle la culpa a los demás de que lo que queremos no sale”, ha reflexionado el comunicador.