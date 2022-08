Herrera: “Disfruten de la Asunción de la Virgen porque llegan épocas en las que lo vamos a pasar regular"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ha llegado damas y caballeros hoy uno de los días más hermosos del año en España, porque hoy más allá de que algunos estén de vacaciones o dejen de estar de vacaciones, es el día en el que en tantos pueblos y ciudades se celebra el día de la Asunción. El día de la Asunción que es dogma de fe de la Iglesia, no crean ustedes desde hace tanto tiempo, la Asunción de la Virgen, es decir, cuando la Virgen es llevada en cuerpo y alma al cielo después de haber cumplido su ciclo terrenal, reflejada en diez mil millones de obras de artes. Bueno, eso es dogma de fe desde Pío XII, 1950 aproximadamente. Pero ha dado desde luego la Asunción de María el día en el que tantísimas advocaciones celebran su día como patrones, además, de pueblos y ciudades una fecha señalada en el que además se produce una alternancia vacacional; primero, de aquellos que tengan vacaciones porque tienen trabajo, segundo, de aquellos que hayan tenido un mes que eso ya también es otra cosa; tercera, aquellos que lo hayan podido celebrar, es decir, aquellos que se hayan podido ir a su pueblo o a un hotelito en la playa o en la montaña o a un apartamentito o a casa de un primo segundo, que no todo el mundo puede hacerlo; y luego después, aquellos que toman las vacaciones entre el 15 y el 15, de Virgen a Virgen, la Virgen del Carmen a la Asunción.

Bueno, hoy está en ese día en el que siendo un lunes algunos se reincorporan a la vida habitual y otros se irán a ver el Misterio de Elche, por ejemplo, que se celebra desde hace no sé cuánto, 500 años, no lo sé, los 14 y el 15 en la Basílica Santa María de Elche.

Jesús Luis Sacristán García









RESUMEN DE UN VERANO CONVULSIVO





Bueno, pues siendo este uno de los días más bonitos del año, ya siento estropear un poco el encanto porque habrá que recordar que en los cielos está la Virgen pero aquí en la Tierra está Pedro Sánchez, y además con un verano en España que ustedes habrán visto convulsivo, un verano en el que si algo podía salir mal, salía mal. No toda la culpa es del Gobierno. Un verano en el que España ha visto arder el 40% de toda la superficie quemada en Europa, en la que se ha destruido empleo en julio por primera vez desde que se recogen estadísticas, en el que la inflación ha llegado al 11% y el Gobierno silbando echándole la culpa a cualquiera que pase por delante, principalmente a la oposición. Ya saben que el Gobierno dio la orden de que salieran todos los ministros acusar a Feijóo de la caída de Roma y todos estos como borregos han salido a decir lo único que saben decir, que la culpa de todo la tiene Feijóo. Las cosas que pasan.

Verano en el que además hemos visto como la España se ha aplicado un decreto ni consensuado, ni razonado, ni elaborado debidamente, llegará en septiembre un segundo decreto, ya lo verán, para el ahorro energético criminalizando a comerciantes, a empresas y, dentro de poco, a particulares. Perosi no hace falta limitar el consumo energético en determinadas empresas o particulares, si ya lo hacen porque no se puede pagar, ya se recorta en el uso del aire acondicionado ya veremos el invierno la calefacción, porque realmente no hay manera de hacer frente a los gastos.

Pero bueno, más allá de todo ello, además de este momento cumbre del verano en España con trasiego en carreteras, en estaciones de tren, en aeropuertos, et, etc; verbenas, fiestas patronales, ¿quién no tiene hoy una fiesta patronal al alcance de la mano en cualquiera de los pueblos, o bien el que vive en el que estás o cualquiera de los alrededores? Pero como les digo hay muchas sombras que nos hablan y no lo anuncia hasta el propio Gobierno, un septiembre y octubre tembloroso. Así que disfrutemos de laAsunción de la Virgen porque van a llegar épocas con las castañas, seguramente, en las que lo vamos a pasar particularmente regular.

UN AÑO DESDE QUE OCCIDENTE ABANDONÓ AFGANISTÁN





Hoy se cumple un año, y hoy lo verán ustedes en prácticamente todos los medios, un año de la caída de Kabul, Afganistán. Ganaron los talibanes, se fueron los norteamericanos, nos fuimos todos. Occidente abandonó Afganistán, de una manera que sea más o menos convenido en considerar particularmente bochornosa. No estamos dispuestos a luchar más por la libertad de territorios que estén alejados de nosotros y en los que, además, los propios interesados luchen menos que nosotros. Bueno, eso además es muy probable que invitara o acabara de decidir a Vladimir Putin en invadir a Ucrania: si yo tengo pendiente cerrar el círculo de la anexión de Crimea en 2014 y veo que Occidente está a por uvas, pues cojo, me planto en Ucrania y en Ucrania sigue.

A las 6:30 hemos escuchado a Mikel Ayestarán, ahora nos veremos alguna de las cosas desde Kabul que ha contado, donde los talibanes han puesto durante un año un régimen de terror en el que según varios observatorios internacionales se están cometiendo crímenes y abusos al mismo nivel que los años 90. Lo que pasa que verán ustedes hablar poco, notarán ustedes hablar poco de Afganistán y de Kabul. Hoy sí que se va a refrescar y bueno digamos que se va se va a recordar un poco lo que están pasando en aquel país.

Audio









ESPAÑA SE ENCAMINA A MESES INQUIETANTES

Pero ya les digo, el run run, el bla, bla, bla… el qué es lo que está en los medios estos días, eso del Decreto energético, eso que ha calificado Núñez Feijoo en El País en una entrevista que han hecho un par de comisarios políticos del PSC, ejercicio de autoritarismo. Miren, hay un dato elemental para calibrar el progreso de la economía española que es la renta per cápita, de verdad. Cuando tú ves una economía hacia dónde progresa es cuando la renta per cápita sube o baja. En España solamente ha bajado la renta per cápita en tiempos de Rodríguez Zapatero, es verdad que fueron tiempos muy difíciles, muy convulsos de una pavorosa crisis internacional agravada por el estado cataléptico de un gobierno que no sabía reaccionar. El otro momento en el que está pasando eso es ahora, en el reinado de Nadia Calviño y ya lo sabe perfectamente ha bajado la renta per cápita de España, y ese es el indicador que nos hace pensar que nos acercamos a unos meses particularmente inquietantes.













CATALUÑA, PIEZA CLAVE PARA LAS ELECCIONES





¿Y qué pasará? Llegarán las elecciones de mayo y ¿qué ocurrirá? Se está hablando mucho estos días de esas elecciones de mayo. Bueno, pues hay varias claves. En la entrevista de El País, Feijóo daba una que es, ¿qué ha de pasar en Cataluña? Despejado Andalucía donde, por primera vez, el Partido Socialista ha perdido por mayoría absoluta del contrario unas elecciones, el objetivo está en Cataluña. Si tú en Cataluña no obtienes un buen resultado es difícil que gobiernes, es bastante difícil, no es imposible pero es difícil. Mientras el PP allí no se come un colín los socialistas sí sacan buenos resultados en las en las generales.

Y ¿cómo ganar confianza de esos catalanes no nacionalistas que le dieron en una ocasión el triunfo al no nacionalismo de Ciudadanos? Que le han dado 10-12 escaños a Vox. Convencer a todos ellos por parte de Núñez Feijóo es la clave para que, hombre, después de las elecciones de mayo cuando éste quiera convocar elecciones, lleguen momentos diferentes, digamos diferentes para la población española.