La realidad del régimen talibán en Afganistán un año después: el papel de la mujer y la vuelta del terrorismo

Este lunes, 15 de agosto, se cumple un año del regreso de los Talibanes a Afganistán y la realidad ha desmentido todas las previsiones. Con la salida precipitada de Estados Unidos y la caída del régimen del presidente Ashraf Ghani, Afganistán vive una realidad donde la economía está devastada y la sociedad está sujeta a la arbitrariedad y al riesgo de la sharia, que ha degradado el estatus de las mujeres al de ciudadanas de segunda. Pero ellas no frenan sus deseos de demandar justicia, aunque las frenen a tiros.

La intervención militar por parte de Estados Unidos comenzó en 2001. Su objetivo era combatir a los terroristas de Al Qaeda y al régimen talibán que los había acogido. Hoy, más de 20 años después, continúa abierto el debate sobre el fracaso de la misión internacional. Muestra de ello es que no se ha conseguido consolidar la transición hacia un estado democrático, ni evitar el regreso al poder de los talibanes.

A día de hoy, la represión continúa intensificándose, especialmente con las mujeres. Es un hecho que Afganistán es el país del mundo en el que menos libertades tienen. La represión hacia ellas es cada vez mayor, aun así, ellas siguen saliendo a la calle para protestar. A la desaparición progresiva de derechos humanos se le une el factor económico. En este último año, la economía se ha desplomado en el país, al menos un 30%.

¿Quiénes son los talibanes?

Ahora que se cumple un año, es momento de recordar esta vuelta del régimen talibán y cuál es la situación actual de Afganistán. ¿Qué son exactamente los talibanes? Son un estado paria aislado, que no está reconocido por ningún país, ni siquiera para sus aliados. Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, lo explica de una forma detallada: "es un grupo de estudiantes conectados con el otro lado de la frontera con Pakistán, de ideología extremista yihadista que siguen una interpretación muy estricta del Corán. Van ganando territorio poco a poco y consiguen implantar el régimen del terror".

Lo curioso es que los antecedentes de estos talibanes, que nacieron en la guerra civil, se encuentran en aquellos que fueron entrenados en Pakistán y financiados por Estados Unidos cuando la URSS invadió Afganistán. "Muchos de esos muyahidines que han recibido entrenamiento y armamento occidental, al final acaban involucrados en una serie de actividades que más que luchar contra la Unión Soviética, en los años 90, luchan por implantar un Emirato en toda regla", así lo explica el profesor de la Universidad CEU San Pablo.

La realidad del régimen talibán un año después

El blanqueamiento del régimen talibán podía parecer hace un año algo más positivo, que iban a "violar menos derechos humanos". Pero un año después, quienes pensaban eso, se han dado cuenta de que nada más lejos de la realidad. Los talibanes tomaron Kabul de una forma tan rápida que, incluso, sorprendió a sus propios líderes. Una vuelta que intentaron vender prometiendo que traerían la paz y la estabilidad tras décadas de guerra. Así lo hicieron en sus conversaciones diplomáticas con Estados Unidos. También hablaban de crecimiento económico y de que las mujeres tendrían derecho a la educación y al trabajo. Algo que difiere mucho de la realidad.

Ana Ballesteros, investigadora del Centro para Relaciones Internacionales de Barcelona, lo explicaba en 'La Mañana del Fin de Semana': "No solo estamos halando de obligaciones en cuanto lo que hay que vestir, como hay que moverse en el espacio público y como hay que vivir en el espacio privado, sino que estamos hablando de ejecuciones, de criminales, de personas que son acusadas de haber cometido crímenes sin ningún juicio previo".

La situación de la mujer en Afganistán

Derechos que atentan contra toda la sociedad afgana, pero en especial contra las mujeres. Se les priva de acceso a la educación secundaria y a cualquier trabajo que esté fuera de los sectores que tienen que ver con la sanidad o la educación. Han sido, por supuesto, despedidas de cualquier cargo relacionado con el Gobierno y están obligadas a ir acompañadas de un tutor masculino en los desplazamientos largos y a cubrirse la cara en público.

Mujeres que llegan, incluso, a ser golpeadas por llevar ropa ajustada, hablar demasiado alto o sonreír... También en el foco están las niñas. Abdullah Nooris, fue asesor de la embajada de Afganistán en Madrid y representante de los traductores en las evacuaciones: "Las niñas ya están en casa, no pueden estudiar, no pueden ir al colegio. Pasa lo mismo con las universidades, las cuales ahora están cambiando el currículo, lo quieren poner según el punto de vista islámico".

Evacuados a España y otros países de Europa

Noori fue representante de los traductores en las primeras evacuaciones. Se estima que hoy todavía quedan unos 800 colaboradores y familiares en Afganistán. También, sus hermanos: "Sacaron a la mayor parte de traductores y colaboradores, pero faltan todavía y están a la espera de ser evacuados o pedir visas a los terceros países para poder venir a España. En los vuelos de estos días ha venido gente que no tuvieron nada que ver con España, ni que fueron colaboradores, ni traductores, ni familiares de ellos. Yo personalmente tengo mi familia allí, he intentado contactar con defensa y con exteriores y ha sido imposible."

No han obtenido respuesta porque, actualmente, la Guerra de Ucrania ocupa el foco internacional, que ha venido muy bien a los talibanes. La invasión ha ayudado a desviar la atención, lo que ha provocado que todas estas políticas extremistas se hayan intensificado los últimos meses. Por ello, no ha cesado el éxodo de ciudadanos huyendo del terror, como relata Ana: "Muchos afganos no se pueden permitir a que las cosas cambien. Están pasando hambre, han perdido sus trabajos, no tienen donde vivir como alimentar a sus familias, han perdido el trabajo. La economía afgana depende de la ayuda exterior y por ello, el éxodo de los refugiados es constante".

Aquí, en España, intérpretes como Gabriel Cabrera y sus compañeros siguen ayudando a los refugiados. Comenzaron hace un año a pie de aeropuerto, según llegaban y sin apenas información. Al principio se centraban en regularizar su situación. Pero un año después, incluso, les están ayudando a buscar trabajo ahora que saben un poco de español. Pero siguen además, por supuesto, prestando atención, sobre todo telefónica, a los nuevos que siguen llegando.

¿En qué punto se encuentra Afganistán?

¿En qué punto nos encontramos en Afganistán? El análisis de los expertos es claro... Estados Unidos se siente culpable de la pobreza del país, por haber estado allí desde el año 2001. Se han dado cuenta de que un bloqueo al régimen talibán perjudica a los ciudadanos. Condenan tajamente lo que ocurre, pero la mentalidad es de que “hay que ayudar”. Y que al menos, la mitad de la población depende ahora de la ayuda alimentaria, si es que pueden conseguirla.

Una de las razones por la que se inició la campaña estadounidense hace más de 20 años fue acabar con el terrorismo. Hoy, el regreso de los talibanes ha propiciado su vuelta. A pesar de lo que desean los propios talibanes, que rechazan el yihadismo en su territorio. Quieren, al fin y al cabo, el monopolio del extremismo. Porque de no tenerlo, consideran, podría poner en riesgo la inestabilidad en un régimen que, como te hemos contado, está a punto de cumplir un año desde su vuelta.