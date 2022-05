Herrera: “El Cuco y su madre saben perfectamente dónde está el cuerpo de Marta del Castillo y no lo dicen”

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ya es viernes es 27 de mayo del 2022, es el último viernes de mayo y, oigan,están pasando cosas.





LA LEY DEL 'SOLO SÍ ES SÍ' Y LA PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD DE LOS HOMBRES





Hombre, ayer las que pasaron eran cosas previsibles, previsibles porque como todo es posible en el sanchismo, se puede aventurar sin terror a equivocarse que, efectivamente, se va a degradar cada día un poco más la política española a medida que abre la boca la persona que está en Moncloa. Ayer ocurrió eso, ocurrieron más cosas en el Congreso. Ayer se aprobó la Ley del ‘solo sí es sí’que impone el consentimiento explícito para mantener relaciones íntimas, como si hasta ahora fueran forzadas. Es un enjendro de Ireney la banda de la tarta, y la clave es que va a permitir que cualquier hombre sea denunciado al día siguiente de mantener relaciones sexuales por cualquier mujer que diga, aunque los dos disfrutaran de la fiesta, que no dio permiso. Vamos a ver, van a ser muy pocas las desalmadas en denunciar a un tío en falso, es evidente. Pero si alguna lo va a hacer con esta ley Montero, el tío en cuestión es de entrada culpable, es decir, el que tiene que demostrar que es inocente es él, lo cual es una perversión de la más elemental de las ideas democráticas. Se trata de culpabilizar al hombre preventivamente y convertir a todas las mujeres víctimas de antemano. Porque vamos a ver, cómo vas a demostrar el consentimiento, a no ser que grabes con el teléfono móvil un minuto antes de meterte en la piltra 'oye, perdona te importa decir al teléfono que sí que quieres', y lo guardo. Si te denuncia una señora sin rastro de agresión, sin ningún informe forense que evidencie violencia, ninguna pista previa de que fue contra la fuerza, ¿cómo demuestras que eso es..? ¿te vas al catre con un notario, te acompaña tu madre para dar fe de todo? Miren, los salvajes que violan mujeres desgraciadamente seguirán haciéndolo mientras, y la única satisfacción es que la Justicia caiga con ellos, con toda dureza, cuanta más mejor. Sus agresores, por cierto, hubieran ha salido a la calle de ser por Podemos que se oponía a la prisión permanente revisable ¿eh?, ojo.

Pero las mujeres que sean como Montero y las mamachichos que lleva, podrán comportarse comoMaría Sevilla denunciar lo que les dé la gana, porque los hombres tienen desde hoy presunción de culpabilidad. María Sevilla, esta secuestradora de niños indultada por el Gobierno como madre protectora que secuestró a su hijo 2 años metiéndole en casas con las cortinas cerradas sin poder salir a la calle, sin educarse, sin escolarizar, para que su padre no le viera y que todavía tiene que aguantar, padre que todavía tiene que aguantar que salgan por ahí, por ejemplo, ayer en televisión la directora de ‘Público’, de este panfleto de Roures acusándole de pederasta. Se ha creado una cuenta para que pueda ejercer las labores, porque hay que evidentemente hay que poner en marcha una labor de abogados para que denuncien efectivamente esa calumnia, y eso le cueste a la autora de esa calumnia, efectivamente, o que recaigan consecuencias debidas sobre ella.

EL PP APOYA A SÁNCHEZ Y APRUEBA LA LEY AUDIOVISUAL





Luego también se aprobó la Ley Audiovisual que los membrillos del PP, como buenos membrillos, le sacaron a Sánchez adelante. La fuerza del duopolio es como es, Antena 3 y Telecinco. Y estos pues a todo lo que da, cuando no le sacan, cuando no le sacan sus socios de Frankenstein los proyectos, ahí está el PP para hacerle favores a Sánchez después de todo lo que dijo Sánchez ayer en la comparecencia para hablar delcaso Pegasus, que dedicó la mitad de su intervención hablar de un gobierno que se fue hace 4 años que era el de Mariano Rajoy. Bueno, pues los membrillos son membrillos hasta el final.

LAS MENTIRAS DE SÁNCHEZ SOBREL EL CNI





Pero ayer se habló de efectivamente de Pegasus, arrastrado por sus socios, Sánchez comparecía y lo que hizo fue lo previsible, y ¿qué era lo previsible? Quitarse él culpas de encima y dar a entender que el CNI va por libre, que es exactamente lo que hizo. En el transcurso del debate hubo una frase que ha pasado un poco camuflada por la espesura de las muchas cosas que se dijeron ayer, pero la frase resulta una auténtica infamia para los españoles pronunciada por el presidente del Gobierno que tiene que velar por la integridad de España, sus instituciones y además salvaguardarla de los ataques de aquellos que quieren acabar con el Estado. Había subido una de estas histéricas de la CUP a decir aquello de “lo volveremos a hacer”, se refiere al golpe de Estado y miren ustedes lo que contesta Sánchez. Pero ¿cómo que yo lo respeto?, pero cómo que yo lo respeto? Es que no hay más que hablar ya en toda la mañana. Es decir, sale una protogolpista diciendo ‘lo volveremos a hacer’, volveremos a dar el golpe porque por el que se condenó por sedición a unos individuos a los que Sánchez indultó y Sánchez dice: ‘ah, yo lo respeto’; el presidente del Gobierno de España diciendo ‘yo respeto que ustedes quieran volverlo a hacer’.

Miren, lo que vino a hacer Sánchez ayer fue, de forma cobarde, echarle toda la culpa al CNI y al juez del Supremo que controla el CNI. Con lo cual ya no solo ha indignado a los profesionales de la inteligencia sino también a los magistrados, porque al juez vienen los del CNI y le dicen ‘oiga, sabemos que está pasando esto, queremos investigar a estos tíos, ¿me da usted su permiso?’. ‘Sí, tenga, o no, no lo tenga. O a este sí y a este no’. Pero es que además, el CNI tampoco va por ahí diciendo qué hace, qué no hace; así a las buenas de Dios, como si estuviera fuera de control; que es lo que este impresentable vino ayer a sugerir con su teoría surrealista de que él no sabe nada del CNI. Porque si tú dices eso, estás dando a entender que en España los servicios secretos son un poder en sí mismo, que no responde ante nadie, que hace lo que le da la gana. Por supuesto que el Gobierno fija los objetivos del CNI y claro que el Gobierno está informado de lo que va saliendo del CNI en base a los objetivos. O sea, pretende Sánchez hacernos creer que él no sabe lo que sí sabe, y que el juez sí sabe aquello de lo que el juez en realidad no tiene ni idea, pero ¿qué estás contando?

Ayer Cuca Gamarra le decía ‘si nosotros hemos estado en el Gobierno, sabemos perfectamente que el CNI apunta donde le dice el Gobierno y luego con esas directrices el CNI va haciendo, tomando decisiones’. Pero cada vez que toma una decisión y tiene conocimiento de algo, se lo cuenta el presidente del Gobierno, al miembro del gobierno que corresponda que se lo traslada al Presidente, si no es directamente. Aquí, en Inglaterra, en Rusia, en Estados Unidos, en Malasia… O sea que este tipo tenga el cuajo de ir al Congreso a mentir, a decir que él no sabe nada de lo que hace el CNI, vendiendo que los servicios secretos y la Justicia hacen lo que quieren en España, es para que dimita hoy mismo. Bueno, pues no sólo eso, trató de contentar a los demás, a sus socios que le tienen bien chantajeado. Les intentó contentar primero, con una reforma del CNI, que es una forma efectivamente no de desmontarlo pero sí de desarmar un poco su operatividad. Y una reforma de ley de secretos oficiales que ya veremos por dónde quiere tirar. Para las dos cosas, necesita un número de votos que no tiene, así que tranquilidad y buenos alimentos.

Y no se preocupen, que oiga, el día seguramente tiene alguna que otra sorpresita más por ahí porque con este al frente del Gobierno, cualquier cosa puede pasar en España, cualquier cosa. ¿No tienen nada que decir los votantes del PSOE de todo esto o están encantados? Lo compran todo. Porque es que, no es que este paso vaya a quedar su Gobierno desequilibrado y absolutamente inutilizado, bastante inútil es, una piara de inútiles, que colma todas las expectativas. Es que no sabemos cómo vamos a salir parados todos los españoles.





EL CUCO Y SU MADRE SABEN DÓNDE ESTÁ EL CUERPO DE MARTA DEL CASTILLO





La aparición de estos dos indeseables, el hijo y la madre, Francisco Javier García ‘El Cuco’ y su madre Rosario. Dos indeseables que reconocieron que sí estaba en en el piso de Carcaño cuando mataron a Marta del Castillo, quiere decir una cosa más que saben estos dos, esos dos mala sangres, saben perfectamente dónde está el cuerpo de Marta del Castillo. Ellos lo saben. No lo dicen, no hay manera de obligarles, porque mintieron, falso testimonio y no les va a pasar nada. Eso ya iba incluido en la anterior condena, seguramente; que daba por hecho que estaba El Cuco en el piso de Miguel Carcaño.

Pero que conste para quienes les conozcan que esos dos individuos saben dónde está el cuerpo de Marta del Castillo.

26/05/2022 Llegada de el 'Cuco' a la Audiencia de Sevilla.