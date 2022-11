Herrera: "A Trump le ha salido un competidor muy claro, Ron DeSantis, la gran esperanza de los republicanos"

Audio

No les extrañará que estemos observando las elecciones norteamericanas, aunque ya les adelanto que el desenlace definitivo vamos a tardar en conocerlo porque el recuento de los estados, Pensilvania y Georgia, pueden ser clave para la mayoría del Senado y se van a prologar durante días. A esta hora parece que se puede hablar de una victoria de los republicanos, ajustada, pero suficiente en la cámara de representantes. Ahora mismo, 193 contra 169. La mayoría está en 218. Y el Senado se renueva en un tercio y, ahora mismo, parece que el resultado es favorable a los demócratas en un escaño. Realmente, si la cámara de representantes, que es la que controla la pasta, si está en manos de los republicanos es verdad que le hace más difícil la gestión al señor Biden. Y un resultado como este podría añadir un poco de intención del señor Trump para volver a presentarse en las elecciones, aunque le ha salido un competidor muy claro, Ron DeSantis, gobernador de Florida, que es la gran esperanza de los republicanos desde hace dos años. Por sugestión, el estado de Florida ha aumentado espectacularmente su población, PIB, renta per cápita... Su política fiscal es de las más atractivas del país. Ese nombre tiene futuro. El líder republicano salió para decir que han ganado en la cámara de los representantes.

"Fernando Grande-Marlaska está viviendo su momento más delicado"



Aquí en España, un par de cosas importantes. En torno al ministro Fernando Grande-Marlaska, que está viviendo su momento más delicado desde que es ministro de Interior. No le han faltado escándalos en su endosa trayectoria política. Fue ponerse al servicio del sanchismo y toda su trayectoria, su crédito personal como juez independiente, que lo fue. Hizo grandes servicios para la sociedad española. Quedaron pulverizados. Cesó a funcionarios intachables como Pérez de los Cobos. Amparó la manipulación de informes para ocultar agresiones a militantes de ciudadanos durante una manifestación del 8 de marzo. Validó la ridícula campaña de supuesta violencia política contra el gobierno con el circo Telde las baldas y de la navajita pintada de rojo, que se hizo de aquellas malas, que las envío a la antesala del ministro del Interior.

Pero, por encima de todo, Grande-Marlaska ha protagonizado, sin el menor titubeo, el acercamiento masivo de presos etarras al País Vasco, que es el paso previo supuestamente. Dicen que Sánchez hace tiempo que se lo quiere quitar de encima, pero no encuentra recambio. No lo sé. Ahora, Marlaska se encuentra en una situación delicada porque son los socios del Gobierno los que le han puesto en el disparadero a propósito de la avalancha de inmigrantes que se registró en Melilla. En junio que se saldó con 23 fallecidos reconocidos oficialmente, aunque se habla de más.

Cuando pasaron los hechos... Oh, qué novedad, Marlaska mintió. Bueno, hizo lo mismo que hizo Sánchez y todos los miembros de su gobierno a todas horas. Mentir, mentir, sin recato, con descaro... Mentir de forma gratuita, incluso innecesaria. Mentir por mentir, en vez de explicar los hechos y asumir alguna responsabilidad si la había. Dijo entonces, Marlaska, que todo lo ocurrido era responsabilidad sobre todo de Marruecos porque los hechos habían ocurrido en Marruecos y no en España. Y, ahora, hemos sabido que los hechos ocurrieron en territorio español, incluso marroquíes llegaron a actuar en territorio español para devolver a Marruecos a los inmigrantes que protagonizaron la avalancha. Pintado que el ministro nos ha metido tanto, ya no sabemos si podemos creerlo cuando dice que no hubo fallecidos en territorio español y menos si esos cadáveres fueron arrastrados de vuelta a Marruecos, como sugería un documental de la BBC.

"PP y Vox han pedido la división del ministro"



PP y Vox han pedido la división del ministro por mentiras sobre el caso, pero son los socios del gobierno, Podemos, Esquerra, Bildu, sobre todo Bildu, quién está impulsando una comisión de investigación sobre este asunto y esto no deja de ser una paradoja moral. Pensará Marlaska que tanta dedicación a Bildu, a los presos de ETA, se la pagan ahora con este acoso a propósito de los hechos en Melilla. Y lo mismo podría decir de los independentistas, les entregó la cabeza de Pérez de los Cobos y no le ha servido de nada. Tanta obediencia, tanto indeseable...

Ahora se ve La Picota sin la menor contemplación. Ya saben cuál es el refrán: 'De bien nacidos es ser agradecidos'. Y Marlaska lleva mucho tiempo haciendo favores a quien no no se lo merece. Probablemente por orden directamente de su jefe, Sánchez. Pero está notando en su escozor las consecuencias de todo ello. No olvidemos que la campaña de Bildu es contra las fuerzas de seguridad del Estado y ahí habría que andar un poco con cuidado a la hora de ponerse al lado de esos individuos.

Ayer se celebró el mitin semanal del Consejo de Ministros. Desde la llegada al poder de Sánchez, se han perdido las normas más elementales de cortesía, del respeto, del uso de las instituciones... Y un ejemplo pues es haber convertido las ruedas de prensa del Gobierno en una sarta de ataques a la oposición y, cuánto mejor le va la oposición, más alta que recibe del Gobierno. Lo de ayer en La Moncloa fue un mitin en toda regla. Nadie comentó lo que aprobó el Gobierno. Pero si en algún momento hubiera tenido importa, es el propio Gobierno el que se la quitó al dedicar todo su esfuerzo en atacar a Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. Son ataques exagerados, fuera de lugar, con datos sesgados. Con un tono demagógico que chirría en una sede oficial. Ayer lo protagonizó la ministra de Sanidad que peor ha afrontado la pandemia en todo nuestro continente. Cualquiera diría que el Gobierno ha dejado de gobernar para dedicarse en cuerpo y alma a atacar a la oposición.

Y más allá de la propaganda, si se miran los hechos, verán que hay razones para el nerviosismo blanco. El lío entre Yolanda Díaz y Podemos no remite. Se supone que se debilita la muleta del PSOE, no solo de Sánchez sino de buena parte de los barones autonómicos que se juegan su continuidad a las próximas elecciones de mayo. Ayer Yolanda Díaz rechazó las críticas de Iglesias, que tildó de política pequeña y divisiva. Toda la pretensión de Yolanda Díaz. Además, a estas alturas, el candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid es un culebrón dónde se empieza a rozar el ridículo. Ayer Juan Lobato adelantó que la candidata será una mujer. Todo parece indicar que le va a caer el regalito a la ministra de Industria Reyes Maroto, la de la navajita con la sangre.