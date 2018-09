Herrera: "Con otra ministra a punto de dimitir, el Gobierno bate récord de desgaste en cien días"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal están? Es martes. Es 25 de septiembre del 2018. Sigue haciendo calor. Hombre, no en todo el país. Donde hacía calor ayer, hoy seguirá haciéndolo. Digamos que algo menos calor en el este peninsular. Puede que haya alguna tormenta por ahí. Y los días que van pasando de cualquier manera menos tranquilamente. Si algo tenemos que agradecerle a este Gobierno, de los cien días de este Gobierno, es que han sido cien días inolvidables para la información.

Por eso, oiga, esto de que vaya a haber elecciones y que... ¿No pueden seguir un poco más? Porque es que nos lo estamos pasando en grande. El país no, el país... En fin, puede derivar en problemas, pero los que nos dedicamos a informar tenemos material todos los días por un lado o por otro. Eso sí, abundando en que este es el momento de la fatiga de materiales.

La fatiga de materiales es.... Digamos que es todo un homenaje del Gobierno a ese proceso. Es un proceso que se produce... Es la rotura de materiales bajo cargas dinámicas cíclicas. Es más fácil que con cargas estáticas, eh. La fatiga térmica, los cambios de temperatura que se producen en la política producen fatiga térmica. La curva de fatiga. Usted seguramente no habrá estudiado el diagrama de Goodman, pero como todos tenemos algún amigo ingeniero que nos lo expliquen. El diagrama de Goodman que expresa el número de ciclos que se requieren para producir un fallo en los materiales. Pues en eso estamos. Este Gobierno tiene el diagrama de Goodman completamente disparado. Completamente disparado.

Porque, oiga, récord de desgaste en cien días, ¡eh! Como todo ha ido tan rápido... La formación del propio Gobierno fue rápida, la ocupación de la administración por parte de todos los nombrados por Sánchez y sus huestes... Pues todo acorde con la velocidad, ha llegado el desgaste. Y el desgaste viene ahora en este momento por dos frentes si quieren ustedes. Y habrá más.

Dos frentes porque hay una ministra que está a punto de dimitirle, y sería la tercera en cien días. Bueno, eso es para récord mundial de los gobiernos. Y seguramente no le ha dimitido ya, que lo más probable es que le haya presentado la dimisión, y hay informaciones o manejo informaciones como algunos compañeros de que eso ha sido así, lo que pasa que Sánchez le he dicho: “Mira, por favor, que acaba de dimitir otra”. Es que ya no es que se fatiguen los materiales, es que se escogorcian.

La ministra en problemas es Dolores Delgado, ministra de Justicia, notaria mayor del reino. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ha hecho Dolores Delgado? Bueno, Dolores Delgado en el tiempo en que era fiscal mantenía reuniones o mantuvo tres reuniones con un comisario que hoy está acusado, el comisario Villarejo, de blanqueo de capitales, de cohecho, etcétera, etcétera, etcétera. Es el comisario que grababa todas sus intervenciones, pero hasta las de la vida cotidiana, yo creo, porque....

Oiga, todos los que nos hemos visto alguna vez con Villarejo, yo he visto a Villarejo, es que es una persona muy agradable, por cierto, pues sabemos que hemos sido grabados con lo cual, cuando tú te veías con Villarejo, lo que más tenías que decir era: “No me digas... Jopetas, jopelines, caramba, caramba”. Y Dolores Delgado se reunió tres veces con él a pesar de que al principio lo negó. Una vez de conocerse, otra vez en Rianxo en una comida y una tercera cuyas cintas todavía no se conocen. La de la segunda, sí. Es un encuentro de compadreo entre fiscales, el perejil de todas las salsas, el amigo Balta, Baltasar Garzón, y policías de diversa condición. Y donde se hablaba de procesos procesos en marcha.

Decía una cosa Dolores Delgado en esa comida que yo se la alabo y la aplaudo y le doy la razón porque la tiene toda, que es que este parece un país bananero y el comportamiento del Gobierno de Rodríguez Zapatero en el secuestro del Alakrana fue vergonzoso. Efectivamente, lo fue. Ya saben ustedes, Julito, podemita Julito entonces jemad, permitiendo que se fueran los secuestradores del Alakrana, pues va.... Tranquilos, los tenía a mano si quisiera, eh. Pero entonces, es que... Nosotros somos de otra manera. Claro, somos de otra manera. Los franceses, los norteamericanos a los del Alakrana, a los de los alacranas que les tocó a ellos, vamos.... No les quiero ni contar cómo acabaron.

Bueno, ¿es eso grave en sí mismo? Tiene su gravedad. Estamos a la espera de conocer la tercera grabación, pero el problema está en que la ministra Delgado dijo: “Yo a este señor no, no, no, no. Yo, Villarejo, no. Nunca. Que va”. Amistades peligrosas. El problema está en mentir. En decir que no había relación personal oficial o no oficial con Villarejo y, luego, tener que reconocer que sí. Porque es una tontería. Si te has reunido con Villarejo, te ha grabado. Tú te acordarás de lo que dijiste o no se hablara, y ahora reconoce que se ha reunido tres veces.

¿Y cuántas balas va a a gastar el PSOE en su defensa? El presidente que está en Nueva York, que le gusta mucho, le sale bonito viajar. Bien sea en el helicóptero a la boda de un cuñado a 50 kilómetros o bien a ver al de los calcetines de Canadá donde, por cierto, la visión del calcetín... Trudeau le tuvo que nublar la razón para desdecirse por enésima vez, por enésimo asunto, de lo que había ordenado a sus diputados y eurodiputados hace no demasiado, que era la no aprobación del acuerdo Unión Europea, el oponerse al acuerdo Unión Europea-Canadá, el CETA.

Pero vio los calcetines de Trudeau y le dijo que era maravilloso el CETA. Que sí, que sí, que adelante. Pues ya está. Pues es lo que hay. Así que ya veremos estas cosas si se produce, lo que suele producirse en estos casos, se lo vengo contando esta mañana, que es el guión inevitable: lo niegas, luego matizas, luego dices que es un ataque a Pedro, que te apoya, que no dimites y luego dimites y luego dices que es para no perjudicar a Pedro y luego todo se abrazan diciendo qué nivel de exigencia democrática, etcétera, etcétera.

Por cierto, tiene que estar Margarita Robles, mi buena y vieja amiga Margarita, tiene que estar... Vamos, descojonándose en su sillón en el Ministerio de Defensa. Ella que no quiso estar en Interior precisamente para no tener que ver mucho con está, con la señora Delgado con la que creo que no tienen excesiva buena relación, como todo el ámbito de Garzón, por otra parte.

Pero bueno, más allá de cotilleos de este tipo. Y ayer, yo les digo, encima va la Mesa del Congreso y decide que no vale la añagaza esa de intentar saltarse el Senado para sacar adelante la Ley de Estabilidad sin el veto del PP y así poder sacar adelante los presupuestos. Bueno, pues le dijeron que no, y es otra de las... En fin, que no le va a quedar otra que gobernar con los presupuestos de Rajoy por mucho aventurerismo político que se inventen. O es eso o elecciones

Pues dependerá de lo que le diga el CIS. Hoy va a salir el CIS, que ahora va a ser mensual, el CIS en auxilio con su barómetro, todo lo forzado posible, y que ha sido elaborado antes de los indultos, la polémica de los insultos, la tesis, la ministra de Sanidad y no digamos ya la ministra Delgado. Y, miren, aquí volvemos a lo mismo. Por un lado, Podemos intentando que ya directamente se expropie. Expropiese a todo el que haya ganado algo de dinero o tenga patrimonio, empresas bancos, lo que haga falta, y tú viendo a ver si por el otro lado te siguen apoyando los que te están exigiendo que liberes a los presos políticos.

¿Y cómo se libera a los presos políticos? Pues algún día si tiene tiempo, pues deberá dar el paso definitivo. Y el paso definitivo es pedirle a la fiscal general del Estado que presiona a la Fiscalía del Supremo para pedir la libertad de los procesados si el juicio se retrasa, que tampoco tiene porqué retrasarse mucho, estaría ya en enero listo, o bien que retire el delito de rebelión. Está Vox por ahí, por otro lado, acusación particular, que eso sí que lo va a mantener, lo cual sería un escándalo. Pero es que o es eso o se queda solo. Ya le digo, esto es para alquilar sillas. “Això és per llogar cadires”, que se decía en, y se dice en Cataluña. “Això és per llogar cadires”. No pierdan... Y tampoco pierdan de vista a Manuel Valls, que ahora vamos a hablar de él si les parece.