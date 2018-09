Herrera a las 8, martes 25 de septiembre

Tiempo de lectura: 2



No te pierdas el análisis de la actualidad que este martes te trae Carlos Herrera comenzando por el desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez tras poco más de cien días en el poder.

La fatiga de materiales es.... Digamos que es todo un homenaje del Gobierno a ese proceso. Es un proceso que se produce... Es la rotura de materiales bajo cargas dinámicas cíclicas. Es más fácil que con cargas estáticas, eh. La fatiga térmica, los cambios de temperatura que se producen en la política producen fatiga térmica. La curva de fatiga. Usted seguramente no habrá estudiado el diagrama de Goodman, pero como todos tenemos algún amigo ingeniero que nos lo expliquen. El diagrama de Goodman que expresa el número de ciclos que se requieren para producir un fallo en los materiales. Pues en eso estamos. Este Gobierno tiene el diagrama de Goodman completamente disparado. Completamente disparado.

Porque, oiga, récord de desgaste en cien días, ¡eh! Como todo ha ido tan rápido... La formación del propio Gobierno fue rápida, la ocupación de la administración por parte de todos los nombrados por Sánchez y sus huestes... Pues todo acorde con la velocidad, ha llegado el desgaste. Y el desgaste viene ahora en este momento por dos frentes si quieren ustedes. Y habrá más.

Dos frentes porque hay una ministra que está a punto de dimitirle, y sería la tercera en cien días. Bueno, eso es para récord mundial de los gobiernos. Y seguramente no le ha dimitido ya, que lo más probable es que le haya presentado la dimisión, y hay informaciones o manejo informaciones como algunos compañeros de que eso ha sido así, lo que pasa que Sánchez le he dicho: “Mira, por favor, que acaba de dimitir otra”. Es que ya no es que se fatiguen los materiales, es que se escogorcian.

La ministra en problemas es Dolores Delgado, ministra de Justicia, notaria mayor del reino. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ha hecho Dolores Delgado? Bueno, Dolores Delgado en el tiempo en que era fiscal mantenía reuniones o mantuvo tres reuniones con un comisario que hoy está acusado, el comisario Villarejo, de blanqueo de capitales, de cohecho, etcétera, etcétera, etcétera. Es el comisario que grababa todas sus intervenciones, pero hasta las de la vida cotidiana, yo creo, porque....