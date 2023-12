Herrera: “Cómo hemos podido vivir estas décadas de democracia sin aprobar una amnistía cada tres meses”

Audio

Señoras, señores, me alegro ¡buenos días!

Ayer a eso de las seis de la tarde después de una complicada tarde de aviones supimos de la muerte del mítico, Llorens. Lorenzo Díaz de Solana del Pino, hombre de la radio, de la Sociología de la Comunicación ,amigo del tabernas, paisajes, pitanzas y charlas durante años y años. Se nos iba ayer rayando los 80 años, después de haber compartido con él tardes, noches y mañanas en la COPE, en la Ser, en Onda Cero durante muchos años después de idas y venidas, viajes a lo largo y ancho de España y del mundo teorizando sobre cualquier asunto.

Ahora sentimos una falta, la falta que da el no tener cerca personas como Lorenzo Díaz, que son ciertamente irrepetibles porque era tantas cosas, sobre todo látigo de los que él llamaba cejas altas, los intelectuales perdonavidas a los que detestaba tan brillantemente. Que la tierra te sea leve dicen ahora bueno que el cielo te acoja. Un abrazo a sus hijos, un abrazo a Magdalena Valerio que le ha acompañado hasta su último suspiro.

Ley de amnistía

Y ahora les tengo que hablar de la jornada de ayer, que en realidad era la jornada de puertas abiertas a la humillación porque ayer se tomaba en consideración la ley de amnistía, ayer era el primer trámite, es decir lo que ayer se hacía era votar si se hablaba o no se hablaba, si se tramitaba, si se proponían enmiendas y se mejoraba, se empeoraba ,se llevaba al Senado la ley de amnistía. Esta gente la quiere tener más o menos aprobada para el mes de abril, lo cual no quiere decir que ya tenga aplicación directa, porque luego hay recursos y otras cuestiones.

¿Para qué sirvió la tarde de ayer en el Congreso? Para poner las cosas en su sitio. Palabrería por parte del PSOE pero hasta que no llegan los independentistas que dicen la verdad, uno no acaba de encontrarse la auténtica realidad.

Ayer Pedro Sánchez no estaba, no fue. Paquita Armengol puso la fecha de ayer sabiendo que hoy tenía que estar en Estrasburgo y luego se inventó Sánchez que el rey de Jordania tenía muchas ganas de verlo. Para qué, para no estar presente, al igual que sus ministros, en el desarrollo de una ley que lógicamente le tiene que avergonzar y para eso sacó a sus dos bulldogs, Óscar Puente y Patxi López, a cual más simple, de esa factoría de mamertos que fabrica el Partido Socialista.

Con todo el desahogo nos vino a decir que la amnistía además de necesaria y muy positiva, es una cosa casi sentimental. Cómo hemos podido vivir todas estas décadas de democracia sin aprobar una amnistía cada tres meses. ¿Y qué pasa? pues una parte de la sociedad la verdad que no se lo traga y ayer esa parte de la sociedad -por cierto mayoritaria- la representó Núñez Feijóo

Esta ley de amnistía tiene una cara A, que es la amnistía y una cara B que son las comisiones parlamentarias, es decir allá donde se va a juzgar a todo quisque. Eso lo defendió, para difundir la falsa idea de que en España ha habido lawfare o prevaricación judicial, la tal portavoz de Junts, Miriam Noguera.

A Marchena, presidente de la sala del Supremo que juzgó a todos estos delincuentes, le aconsejo que se haga de Legalitas porque estos no descansarán con la anuencia de Sánchez y su banda hasta que les hagan algún tipo de daño.

Queridos jueces españoles, jueces para la demagogia, todos los demás, ¿estáis de acuerdo con las palabras de lo que han dicho los socios del gobierno que salen a recordarle al gobierno lo que el gobierno ha pactado con ellos?

Pues vayan espabilándose porque esto tiene una pinta tremenda de que empieza, pero nunca se sabe cómo va a acabar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Si no se judicializa la política supongo que lo demás tampoco podrá judicializarse, ¿o es que los políticos son una casta diferente a la que no hay que pedirle explicaciones por el incumplimiento de la ley, Sánchez?.