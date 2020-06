Herrera: "Los escraches, caceroladas, quemas de fotos...casi siempre salen de Podemos, Bildu, ERC o la CUP"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, hoy es el último día de varias cosas, por ejemplo, es el último día completo de la primavera porque el verano está ahí a la vuelta de la esquina y también es el último día laborable del estado de alarma. Es verdad que aquí ya cada uno tira por su lado y, a lo mejor con demasiada alegría, peor bueno, las fechas que se buscaron fueron estas y los riesgos que corremos a partir de ahora todos los sabemos.

El Gobierno deja de tener el mando único. A partir de ahora podrá echarle la culpa de lo que pase a las comunidades autónomas y los rebrotes están ahí. Bueno, Galicia lleva una semana en lo que llama la nueva normalidad. Cataluña empieza ahora. La fase tres ni la ha olido. Empieza con lo que lo llaman, para no llamarse lo mismo que los demás, la fase de reanudación o algo así. Entre Cantabria y el País Vasco ya se puede viajar. Y todo eso cambiará radicalmente a partir del día 21. El día 21 es puertas abiertas y adelante.

¿Sabremos el día 21, 22, 23, antes del 16 de julio, que es el día de homenaje a las víctimas, sabremos cuántas víctimas ha habido por culpa del coronavirus? Pues no lo sé. El camino que lleva el Gobierno es no dar cifras de nada. Es una cosa inaudita. Inaudita en los países de nuestro entorno y es la comidilla internacional. España es el único país que no proporciona cifras diarias de muertos o semanales porque no le da la gana al Gobierno de España. ¿Vamos a llegar al 16 de julio sin decir cuántos son? Cuanto más tarde en dar los datos más grande va a ser el salto de los 27 mil a vaya usted a saber cuántos.

Desde luego, la estadística nos dice que en España han muerto cuatro mil perosnas más en este periodo de tiempo que la media de los últimos doce años. 44 mil personas más.

Hombre, puede haber algún cataclismo que se haya llevado en an algún agujero negro a 11 mil personas, pero la verdad es que a mí no me ha llegado la noticia. Pues ala espera de conocer esa actualización de fallecidos, la verdad es que los contagios siguen subiendo.

Ahora en un hostal de Algeciras, también en Alemania, pero miren, la madre del cordero sigue estando en Madrid. 69 nuevos contagios en 24 horas.

EL DRAMA NACIONAL DE FALLECIDOS

Cuando les salude el lunes, que lo haré a las 6 de la mañana, ustedes serán más o menos libres, habrá terminado el confinamiento total o parcial o como ustedes quieran, y el estado de alarma más prolongado del mundo también habrá acabado. Eso en sí mismo es la prueba de lo desastrosa que fue la gestión preventiva del Gobierno. Solo necesita estar encerrado tanto tiempo quien tiene más riesgo de salir en casa. Y lo hemos tenido en España porque mientras unos fabricaban mascarillas, aquí se dedicaban a fabricar pancartas. Y por eso sufrimos el mayor contagio en masa del mundo. No fuimos ni lo más rápidos ni los mejores tomando decisiones. Fuimos los últimos por varias razones: el 8M y otras más. Y tuvimos que pagarlo con más muertes que nadie, el cierre total de la economía, el arresto domiciliario más radical del mundo.

Y el lunes cuando se abra España y esas cosas visualizareos los estragos de esas cosas que han querido borrar prolongando además el estado de alarma, convertido durante el último mes en una herramienta más política que sanitaria. Y ahora empezaremos a ver el 20% del paro previsto, el hundimiento del consumo, los 83 mil millones perdidos ya con el turismo, los tres millones de trabajadores en ERTE, todas las heridas de este drama nacional que, hombre, no se lo ha inventado el Gobierno, el Covid-19 no lo ha creado Sánchez en un laboratorio, pero sí es verdad que pudo tener menor efecto si simplemente hubieran tomado medidas 20 días antes como tantos otros hicieron, por cierto, pero aquí, como estaban en lo de llegar sola y borracha a casa, pues provocaron que al final llegaran contagiados y enfermos a la UCI, cuando no a la morgue.

Y ahora reabre España sin saber exactamente qué va a pasar. Hay cifras de contagio al alza, hay que seguir siendo prudentes porque el miedo a un rebrote inminente debería hacernos pensar que esto del todo vale y se permite todo lo que hace cinco minutos era imposible, no es precisamente la actitud más inteligente.

El Gobierno no ha contado bien las víctimas, no ha atendido las alertas sanitarias, no ha sido diligente en aspectos básicos, pero cuídense ustedes mismos, no bajen la guardia, mantengan las medidas sanitarias y el que sepa rezar que rece. No podemos seguir estando en ninguna medida confinados en lo que hemos pasado en este tiempo, pero tampoco ahora es jauja. Prudencia, mascarilla y distancia, si no, oiga, vamos a tener algún tipo de problema.

EL VÍDEO QUE IMITA FUSILAMIENTOS DE MIEMBROS DEL GOBIERNO

Y miren, hoy es el comentario en muchos medios de comunicación un vídeo de un sujeto, es un vídeo desagradable, un sujeto que, desde luego, es el eslabón perdido, disparando con sonrisas a fotografías de Pablo Iglesias o Pedro Sánchez. Estos dementes que lo hacen en un campo de tiro. Lo graba y lo sube a internet riéndose. Ni eso es una amenaza de muerte ni nada parecido. Ya esta el líder de Podemos subiendo tweets diciendo amenazas de muerte de un comando al Gobierno mientras tanto yo sigo haciendo justicia social. Pero eso incita a la violencia y, además, es de muy mal gusto, con lo cual, la Abogacía del Estado tiene que investigar a este tío pillarlo y, en consecuencia, multarle con lo que haya que multarle porque es un perfecto imbécil, pero ojito, vamos a decirlo todo.

Grande MarlaskaCOPE ÁvilaFoto: Archivo COPE

En España hemos visto encapuchados quemando fotos del Rey, a raperos desear la muerte de guardias civiles, a actuales ministros diciendo 'los Borbones a los tuiburones', dianas con la cara de Casado, monigotes de Abascal colgado en un árbol, escaraches muy violentos y este, que se hace ahora la víctima diciendo que hace justicia social, ha jaleado, ha aprobado, ha participado en todo eso.

Animaba a hacer caceroladas contra el Rey como vicepresidente del Gobierno. Y eso también es violentar la sociedad. ¿O eso es libertad de expresión? Oiga, que nos acordamos que un cretino de estos de TV3, Jair Domínguez, que se dedicaba a hacer vídeos disparando a dianas con la cara del rey, de Rajoy, de Sostres. Que cuando se colgaban muñecos con el nombre de Cs, de Arrimadas en los puentes en Cataluña tampoco decían nada. Cuando simulaban fusilamientos en Cardedeu contra un concejal del PP, cuando los de Podemos en la fiesta, en Móstoles, organizaban una fiesta infantil con una diana contra políticos del PP, cuando pasaba todo eso todo, el tonto del tweet y el otro tonto de la foto y el otro que ahora se rasga las vestiduras se reían mucho y decían que era la libertad de expresión, que había que entenderlo. Y ahora es que un comando quiere asaltar...

A este eslabón perdido que ha hecho este vídeo que le caiga todo lo que le tiene que caer. Pero, oiga, en este país que, en fin, guillotinar imágenes del jefe del Estado o pedir la guillotina para dos niñas, que son las hijas del jefe del Estado, es una broma divertida y qué brillantes y, bueno, la libertad de expresión, bueno, es que esto está mal repartido.

De este tío del vídeo seguramente no nos habríamos enterado de no ser por la denuncia del propio Iglesias. De los otros sabemos de sus abdanzas porque casi siempre salen de la mano de Podemos, Bildu, de IU, de ERC, de la CUP... De todos esos cómplices de fechorías bastante más graves, con bastante más influencia social que el rambo tonto este de este vídeo.