El sector turístico considera insuficientes las medidas presentadas por el Gobierno para potenciar su economía

El pasado mes de marzo, el impacto del coronavirus en nuestro país provocó que todo el territorio español se paralizase para intentar combatir desde casa, una situación que abocaba a una importante crisis económica. En este sentido, y centrados en el turismo, el Ejecutivo presentó su plan para intentar que el sector se reactivara lo antes posible, una serie de medidas que desde el propio sector se hace un balance negativo.

Esta propuesta presentada por el Gobierno de Pedro Sánchez está dotada con 4.262 millones de euros e incluye distintas medidas, pero el sector piensa que llegan tarde y que no lo suficientemente potentes, dado que la cantidad que el Ejecutivo quiere invertir no cubre ni un 5% de lo que el sector turístico tiene pensado perder solo en este 2020, una cifra que ascendería a los 83.000 millones de euros.

Los expertos han señalado que el plan "llega tarde", sobre todo porque se ha producido a las puertas de la temporada de verano, que en algunas zonas debería haber comenzado hace varios meses. Los profesionales del sector llevan tiempo pidiendo al Gobierno contundencia a la hora de tomar decisiones y salir en defensa de la importancia del sector para la economía española, que supone un 14% del Producto Interior Bruto de España. En este sentido, otros jefes de Estado como los de Alemania, Francia e Italia sí han salido para defender su turismo. Por ejemplo Francia ha aprobado un plan de paquetes que ascienden a los 18.000 millones de euros.

El plan, presentado este jueves en el Palacio de la Moncloa, se articula en cinco grandes pilares que se desarrollan a su vez en 28 medidas y cuentan con dotación económica total de más de 4.200 millones de euros.

El primero de los pilares será recuperar la confianza de España como destino seguro, a ello se destinarán un total de 200.000 euros, además para medidas para la reactivación del sector están previstos otros 3.362 millones de euros, a los que se sumarán otros 859 millones para la mejora de la competitividad del sector impulsando un modelo basado en la sostenibilidad y la digitalización.

Otros pilares serán la potenciación de la inteligencia turística a través de la creación de un nuevo observatorio (3,1 millones de euros) y finalmente el impulso de herramientas de marketing para posicionar a España como destino seguro y sostenible y ayudar a la reactivación de los mercados tanto nacionales como internacionales (38,1 millones de euros).

Las agencias de viajes ponen el foco en el Gobierno

La Unión de Agencias de Viajes (UNAV) y la Confederación Española de Agencias de viajes (CEAV) consideran que las medidas anunciadas por el Gobierno sobre el plan de impulso al sector turístico son "totalmente insuficientes" y han criticado que "nada tiene que ver" con las que se están impulsando en otros países europeos.

"Por parte de las agencias de viajes, tenemos una sensación absoluta de abandono", han lamentado desde UNAV, quienes apuntan a que no se contempla casi ninguna petición del sector, que son de "vital importancia" para su supervivencia. Por su parte, desde CEAV han lamentado que no se recojan ayudas para incentivar los viajes y no se iguale la fiscalidad de las agencias a la del resto de la cadena turística.

Ambas organizaciones han señalado, además, la falta de medidas después de que el Ministerio de Consumo suprimiera, ante el requerimiento de la Unión Europea, la aceptación de bonos. "Las agencias de viajes se ven obligados atender unas peticiones de difícil cumplimiento, que pondrá en peligro algunos miles puestos de trabajo, como ya se ha señalado", ha apuntado UNAV.

Respecto a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), han asegurado que sin la prolongación de los mismos hasta diciembre, resultará imposible mantener el tejido empresarial de las agencias de viajes.