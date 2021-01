Herrera: "No sé si el candidato Illa y el ministro Illa opinarán lo mismo sobre aplazar las catalanas"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Cómo les va, damas y caballeros, esta mañana de jueves? Ya estamos a mitad del mes de enero, 14, mañana 15. Una vez más lo que hemos pasado desde las uvas y habremos consumido una decimosegunda parte de este 2021, que, la verdad, tamoco ha empezado demasiado bien porque entre la pandemia y Filomena y lo que le cuelga a Filomena y las heladas, pues qué quieren que les diga...

Miren, hoy, este 14 de enero es un día en el que pudiendo hablar de muchas cosas, del Poder Judicial, PSOE y Podemos y su asalto, de este Gobierno discrepante, de EE.UU., que también tiene su afán, de las elecciones catalanas y de todo lo que quieran, hablamos de la pandemia porque está literalmente desbocada. Ya les vengo diciendo toda la mañana, ayer 38 mil contagios en 24 horas. Eso quiere decir que en el rato que estoy hablándoles antes de que les cuente los titulares, pues, oiga, van a pillar el bicho 250 personas.

La pregunta que sobrevuela todo esto es si habrá o no confinamiento para cortar esta ola que se debe, pues seguramente, a cierta relajación en navidad y también a la cepa británica, no nos echemos toda la culpa a nosotros. ¿Será necesario volver a la situación de marzo pasado aunque sea por unas semanas? No lo sé. ¿Se lo está planteando el Gobierno? Dice que por ahora no. Pero bueno, ayer 195 personas que fallecieron. Desde el 23 de diciembre el número de casos se ha multiplicado por tres, la tasa de incidencia está casi en 500, el doble de lo que se considera la raya límite. Los médicos piden un confinamiento estricto, aunque sea por un periodo corto, y también algunos dirigentes autonómicos están pidiendo al Gobierno que asuma su responsabilidad y decrete un confinamiento domiciliario para frenar esta expansión o, al menos, que acelere la vacunación.

EL MINISTRO CANDIDATO A LA GENERALIDAD

Pero, miren, este Gobierno aprendió en la primera ola que una pandemia es algo muy desagradable de gestionar y desde entonces está desaparecido de la gestión y está dedicado en exclusiva a las fotos. Ni determinación ni coordinación ni pedagogía ni expertos ni evaluación de la gestión para adoptar medidas cara al futuro. Aquí la culpa, según el Gobierno, es de los españoles por haberlo pasado muy bien en Navidad. Por no querer actuar, ni siquiera quieren admitir el riesgo de expansión de la cepa británica, que es algo que preocupa a toda Europa, incluso la Comisión Europea que ayer hizo un llamamiento.

Ayer murieron en Reino Unido 1.500 personas en un solo día y aquí sale Fernando Simón y dice que esto tendrá un efecto marginal. Madre del amor hermoso, me santiguo. ¿Vamos arrastrados a la tercera ola? Sí. ¿Trae aspecto más preocupante que la segunda? Parece. ¿Por qué? Porque hay un Gobierno incapaz y desbordado que no tiene ni siquiera el coraje de admitir las cifras reales de la pandemia: 83 mil fallecidos según el INE. 30 mil más de los que reconoce Simón, Illa y toda la cuadrilla, empeñados en el giro de la avestruz: ni quieren reconocer lo que ha pasado ni quieren actuar para evitar lo que pueda pasar.

Y esto parece que también se va a llevar por delante las elecciones catalanas, que estaban previstas para el 14 de febrero. Hay bastante consenso sobre la conveniencia de aplazar los comicios por la tasa de infección que hay ahora mismo en Cataluña. Solo el PSC apuesta por mantener la candidatura. No sé si esa decisión corresponde al candidato socialista Slavador Illa y no sé si opinará lo mismo el ministro de Sanidad Salvador Illa. Oiga, ¿en qué manos está la Generalidad de Cataluña para que en las encuestas salga bien valorado Salvador Illa como gestor, que es un desastre? Temen, efectivamente, que pase o se retrase hasta mayo y el efecto Illa se desinfle, además, con los datos de pandemia que se están viviendo ahora mismo.

ROBLES, EL ARIETE DE PODEMOS

Pero bueno, miren, una teórica sobre los Gobierno. Todos los Gobiernos y los de coalición, en España no hay costumbre, son gobiernos que discrepan entre ellos, lo que pasa que los gobiernos medianamente sensatos se encierran, aclaran las discrepancias, toman una decisión y todos a una. Aquí no. Esto es un gobierno discrepante, lo cual lo hace profundamente incompetente porque la discrepancia de un Gobierno está íntimamente ligada a la incompetencia que demuestra. No es el Gobierno que necesita un país.

La ministra de Defensa, Robles, pues parece que ha aceptado encantada el papel de ariete contra Podemos en el Gobierno, no se corta además. El papel le está suponiendo ser el ministro del Gobierno más valorado. Y el último episodio lo vimos ayer cuando la ministra de Defensa rechazara la petición de Podemos de investigar al Rey Juan Carlos. Y las palabras le valieron que la número dos de Pablo Iglesias, de Ione Belarra, que con quién habrá empatado esta, de dónde habrá salido esta ignorante, le acuse de estar con la ultraderecha. Y hemos de reconocer que la respuesta de Robles merece ser glosada por su refinada maldad. Escúchenla.

Es una maldad tremenda. "Creo que es una secretaria de Estado", pero como estos no han doblado un folio, estos son unos chupa charcos que están todo el día en las consideraciones generales de la revolución pendiente, estos la hoz y el martillo no la han cogido en su vida y, efectivamente tanto esta como el vicepresidente que la ampara como todo lo que rodea esa esa cúpula de incompetentes han desaparecido literalmente. ¿Han aparecido en la pandemia en lo social de Filomena y lo colgante? La respuesta de Robles es de una refinadísima maldad.

Pero, miren, la pena es que la posición de Robles no pasa de ser testimonial porque es Sánchez el que permite la algarabía de Iglesias y el pacto con Bildu y ERC. Esas cosas con Sánchez, es decir, el ojo pónganlo en el presidente del Gobierno.

CONVOCAN UNA OPOSICIÓN Y SE LES CUELA UN NOMBRE

Y déjenme que le cuenta una muy divertida. Oposiciones convocadas por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el BOE con todos los requisitos, incluido el temario de la oposición: preparación de materiales inorgánicos, estrctura atómica, elementos químicos, oxidos metálicos, bronces de óxido metálico y, atención, luego viene una última que pone: "tesis de Dani". O sea, que era el borrador y se les ha colado en el BOE.

O sea, que el Ministerio convoca una oposición en la que uno de los temas es la tesis de un tal Dani que seguramente es el amiguete de alguien, asesor de algún departamento, y se le está creando una plaza a medida, es decir, tesis de Dani en el temario oficial de una oposición. ¡Qé suerte tienes, Dani! No tengo ni idea de quién eres, pero qué suerte tienes, te están creando una plaza para ti. A ver qué explicaciones da el astronauta de esto. Ministerio de Ciencia e Innovación. La tesis de Dani. Es para un chiste.