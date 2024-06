Herrera: “A Begoña Gómez le asiste la misma presunción de inocencia que su marido ha negado a otras personas”

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad de este miércoles que pasa entre otros asuntos por la nueva carta de Pedro Sánchez tras la acusación a Begoña Gómez.

"En este día en el que venimos analizando desde las 6 de la mañana la segunda carta de Pedro a los gilivotantes, esta carta que define como narcisista patológico al que tenemos en Moncloa, pero que nace de que Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, va a tener que declarar como imputada, como investigada, por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Porque el titular del 41 de Madrid, el señor Peinado, ha fijado la comparecencia para dentro de un mes, el próximo 5 de julio".

"¿Esto presupone que Begoña Gómez haya cometido algún delito? Primero hay que demostrarlo. A Begoña Gómez le asiste la misma presunción de inocencia que su marido ha negado a otras personas tantas veces cuando se vieron en situaciones similares. Begoña Gómez ni siquiera está procesada, solo está siendo investigada por unos hechos que a lo mejor acaban nada o a lo mejor acaban en algo, no lo sabemos. Fíjense Paco Camps, 15 años de un calvario judicial para salir absuelto en todas las causas".

"Lo que es innegable, a diferencia de todas las esposas de todos los presidentes de Gobierno o de alcaldes o de presidentes de Comunidad, Begoña Gómez ha dado motivos para ser investigada. Nunca la pareja de un responsable político ha firmado cartas de recomendación para favorecer a una empresa de cara obtener concursos públicos y eso no tiene nada que ver con la carrera profesional de Begoña Gómez. Es que son hechos".

Los hechos

"Hechos. A Begoña Gómez se la investiga por un presunto delito de tráfico de influencias por relaciones con el empresario Barrabés que participa en la cátedra que dirige Begoña Gómez en la Complutense. Begoña por su parte le recomienda en concursos públicos que decide la administración que preside su marido. Oiga los últimos años Barrabés ha ingresado hasta 25 millones de dinero público en diversos contratos, muchos de ellos ganados pese a no presentar la mejor oferta económica. Ganados con eso que se llama el criterio subjetivo, que es el porque tú lo vales".

"¿Qué ha hecho el PSOE una vez conocida la citación de Begoña?Pues reaccionar con el único argumento que hasta ahora ha sido capaz de poner en circulación, que es la máquina del fango, la ultraderecha, las descalificaciones al juez por atreverse a citar a la esposa del presidente y hacerlo en plena campaña electoral. Ayer salieron cuatro ministros a dar la cara por Begoña".

"Ya Sánchez había publicado la segunda carta pública en donde esta vez no se va a retirar al Huerto de los Olivos a reflexionar, sino que directamente pide el voto. Es decir lo que pide en esa carta es, 'oye, votadme como una forma de apoyarme a mí y a mi mujer, ante lo que esta salvaje ultraderecha judicial, mediática y tal y que cual, está realizando contra nosotros a través del comportamiento, fíjate inmaculado de mi pobre esposa a la que tanto quiero'. Eso es lo que viene a decir la carta".

"Desde luego, desde el punto de vista democrático, la respuesta de Sánchez no tiene un pase. Descalificar al juez que instruye el caso por ejemplo".

"Sánchez el que se ha saltado todas las normas no escritas de la democracia española, se duele de lo que él lleva haciendo toda su vida política. La regla número uno de la democracia es el respeto a la creación judicial, aunque no te guste. En lugar de escribir cartitas vergonzosas, por qué no da explicaciones, que a lo mejor es mucho más sencillo y no tener ese aspecto de desquiciado procediendo vulgaridades nerviosas, acusando a jueces de prevaricar, inventarse hechos o inventar conspiraciones".

"La carta está hecha para que las elecciones del día 9 sea un plebiscito a favor de la parejita. No han desmentido ni uno solo de los hechos que se les incriminan. Menos hablar del fango y más dar explicaciones. Es insólito que todo el partido esté dando la cara por los negocios privados de la esposa de Pedro Sánchez. Es insólito porque ninguna pareja de esta infinidad de dirigentes socialistas ha tenido un comportamiento como el de Begoña. Y luego esto de obligar a los suyos a poner la cara y él no darla. Y los periodistas del equipo de opinión sincronizada que se escandalizaban con el plasma de Rajoy, ¿dónde estáis?"

"Sánchez no es un sultán, es un gobernante democrático que está obligado a dar explicaciones sobre los negocios de su esposa y su conocimiento".

"Ahora, ¿los votos que vayan al PSOE el próximo domingo, serán votos para legitimar los negocios de Begoña Gómez? Ayer el PP anunció que denunciará Sánchez por conflicto de intereses ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Asamblea de Madrid va a crear una comisión para investigar la gestión de la Complutense de la Universidad, el papel en este escándalo. Begoña Gómez tiene el raro privilegio de codirigir una cátedra sin tener siquiera titulación universitaria".

Asesinato de Borja Villacís

"Luego hay una noticia terrible noticia, del asesinato de Borja Villacís, hermano de la ex dirigente de Ciudadanos, Begoña Villacís que murió tiroteado en un suceso extremadamente violento, con toda la apariencia de tratarse de un ajuste de cuentas. Vaya desde aquí nuestras condolencias para Beogoña y su familia".

Juicio contra Imanol Arias y Ana Duato

"Y hablando de juicios, ayer comenzó el juicio contra los actores Imanol Arias y Ana Duato y otros procesados por delito fiscal . Imanol ha pactado con la Fiscalía una rebaja, Ana Duato no. La actriz se enfrenta a una petición de 32 años de cárcel que es una salvajada y una barbaridad. Los pactos con la Fiscalía son muy llamativos. Cómo se puede pasar de pedir 27 años de cárcel a Imanol, a pedir 23 meses solo por un pacto con la Fiscalía. La Fiscalía qué es, ¿una máquina de amenazar?. Eso tendrá alguna fundamentación jurídica, pero todo eso va contra el sentido común, qué barbaridad es esa".

Por cierto, ha concluido el comunicador, "interesante plan para proteger a los menores de los peligros del mundo digital. Y hay alguna decisión ayer del Consejo de Ministros que puede ir bien orientada pero que en fin no es tan fácil tomar".

