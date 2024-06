El primer sonido del día de Carlos Herrera: la nueva carta de Pedro Sánchez tras la acusación a Begoña Gómez

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la nueva carta de Pedro Sánchez tras la acusación a Begoña Gómez.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"¿Qué tal están? Damas y caballeros, espero que muy bien. El resumen de la presente. Nosotros bien también en esta mañana tan apasionante e interesante. En esta mañana tan agitada. Vamos a llamar así de miércoles 5 de junio del 2024. Bueno, realmente lo agitado era la tarde de ayer y hoy lo va a ser y lo va a seguir siendo".

"Porque las consideraciones en torno al hecho en la democracia española, inédito de que un juez llame a declarar a la esposa del presidente del Gobierno a la que investiga por algunos delitos, presuntos delitos que siguen siendo presuntos de tráfico de influencias y alguna cosa más. Eso provoca cuando menos y además a cinco o seis días o uno cuatro días de unas elecciones".

"Una situación llamativa, una situación inaudita. Ayer la reacción a esa acción del juez fue la segunda carta a los jilipolleces. Bueno, a los gili votantes de nuestro amigo Pedro Sánchez Sánchez tiene un problema político y su mujer tiene un problema judicial. Esto no se solventa con cartitas, se solventa dando explicaciones razonables acerca de hechos contrastados, hechos hechos que no pueden negarse".

"El mecanismo que han utilizado Sánchez y los suyos. Vaya, las caritas ayer de los cuatro jinetes de la rueda de prensa del gobierno. Vaya las caritas desquiciados profiriendo vulgaridades. El mecanismo ha sido el que suele ser habitual en estos casos. Negar los hechos que son hechos contrastados. Negar los hechos. Decir que todo es producto de una conspiración. En este caso de la ultraderecha".

"De la ultraderecha, por lo que se ve potentísima. Y el tercero es acusar a la justicia de prevaricar, que lo están sugiriendo, prevaricar y luego convertir a través de la cartita estas elecciones en un plebiscito a favor de la parejita. Oiga, los hechos están contrastado. Begoña Gómez aceptó una cátedra extraordinaria, sin méritos ni titulación. Se dedicó a la captación de fondos públicos".

"Se asomó a una a una suerte de sociedad con empresarios de los que se benefician de decisiones del Gobierno. Mantuvo relaciones comerciales con compañías dependientes de un modo o de otro de las decisiones del gobierno que preside su marido y contactó con multinacionales de las que obtener una serie de bienes tecnológicos. Google Telefónica, Indra. Que luego patenta a su nombre en explotación de forma privada".

"Esos son hechos hechos contrastados, diga lo que diga la Carta a los Filipenses, la melodramática carta a los ciudadanos es la segunda. ¿Cómo será la tercera? La de ayer es la carta de un presidente del Gobierno que está haciendo todo lo posible por diluir el Estado de Derecho en España y que se atreve a acusar de prevaricación al juez que ha osado citar a su mujer como investigada".

"Eso es lo que dice en la carta. Después de conocer que el juez Peinado ha citado a declarar a Begoña Gómez el próximo 5 de julio. El simple hecho de que un juez abra diligencias, abra diligencias no quedará impune. Que abra diligencias contra su esposa y que su mujer no tenga el blindaje judicial de Elena Chuches o de Carmen Polo".

"Esto ya hizo que este tío escribiera la primera carta y se quitara cinco días de en medio, en un ardid, en una añagaza, en una jugarreta, para ver si así engañaba un poco más a propios y ajenos. Hubo algunos, debo decir que no nos engañó, y ayer el simple hecho de que la juez haya anunciado la fecha de su declaración como investigada hizo que este montara en cólera".

"Deben estar de una mala, de una mala leche en los ámbitos cercanos a este tipo y al Consejo de Ministros. Bueno, es que solo con ver las caritas de Gracita Bolaños, de Chiqui Montero, de Pilar Alegría, las barbaridades y las tontunas que llegó a decir ayer Pilar Alegría, Oscar Puente. Bueno, bueno. Para todos estos, el juez ha condicionado la campaña electoral de las europeas".

"Bueno, El País ya titula: El juez entra en campaña. La ha citado para el 5 de julio, No para mañana ni para pasado, para el fin, pues está motivado políticamente. Bueno, si estos no son dirigentes populistas que han venido a cargarse la democracia liberal que conocíamos, a trasladar lo peor de la política argentina, por ejemplo, al seno de la Unión Europea, que baje Dios y lo vea".

"Porque esta señora no tiene inmunidad judicial. El juez que se atreva a investigarla tiene que verse señalado en una carta pública escrita nada menos que por el propio presidente del Gobierno. Y coge el personaje y dice que que hay una regla no escrita que dice que no se puede denunciar, que se cita a nadie a declarar si eso condiciona una campaña electoral".

"Es decir, quería volver a repetir lo del caso Koldo, que consiguió que no estallara hasta las pasadas elecciones gallegas. Pero quien sea el desahogo del tipo que ha aprobado una amnistía bajo la premisa de que no está prohibido explícitamente en la Constitución y por lo tanto es legal ahora apelando a reglas no escritas para que un juez no pueda hacer su trabajo".

"Bueno, la carta es un compendio de la chatarra mental con la que Sánchez se conduce por la vida diciendo que lo de su mujer, zafio montaje de la ultraderecha a la que se entiende, se presta al juez, ¿no? Por lo tanto, esa es una muy grave acusación y mintiendo, porque Sánchez miente en esa carta de forma descarada cuando dice que Feijóo ha propuesto una moción de censura mediante una alianza contra natura Sánchez, acusando falsamente a los demás de lo que él hace".

"Bueno, ese es el sadismo en realidad, una alianza contra natura entre la otrora centroizquierda española con el supremacismo separatista. Y luego, en fin, que ya saben ustedes ese cinismo con el que advierte a los ciudadanos de que la derecha tiene preparada una cuidada coreografía para condicionar las elecciones, que es exactamente lo que hace él. Esta carta es el retrato robot de un autócrata".

"La portavoz Pilar Alegría, ayer no tuvo empacho en utilizar el Consejo de Ministros para hacer política barata. ¿Y tú cómo lo sabes? Y tú, que, primero, eres una ignorante. ¿Como lo sabes? Eres el juez, ¿no? Que si hay algo o no hay nada, lo tiene que decir un juez, no una vocera que vive de medrar en el Partido Socialista".

"De servir a los intereses políticos y personales del secretario general. Os habéis aprendido lo del fango como loros, como borregos que sois y estáis todo el día con ese argumento. No hay que alarmarse porque seguramente os lo va a comprar bastante gente. Bueno, eso lo veremos el domingo. Esto empieza a complicarse para este gobierno".