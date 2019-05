Herrera: "Baja la contratación indefinida porque con Sánchez hay menos confianza en la Economía"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Aquí nos tienen, damas y caballeros, como siempre en primer tiempo de saludo en esta mañana espléndida del mes de mayo, 7 de mayo del 2019. Día en el que se esperan lluvias en prácticamente todo el extremo norte peninsular, la meseta norte, norte de Extremadura, oeste de Galicia. En el resto de la península, Baleares y Canarias los cielos estarán poco nubosos y las temperaturas van a bajar en el noroeste.

Continuamos con nuestra labor. Y como sé que muchos de ustedes quieren saber porque les gusta, les apasiona el mundo, la técnica, la electrónica y no digamos la comunicación, le remito lo que los compañeros de la empresa Antelim nos remiten a esta horas de la mañana del trabajo que se ha venido realizando en el juego de antenas de COPE Sevilla, que como saben ustedes, ayer les hablé de la bobina cónica.

Hoy nos hemos dedicado, digo nos hemos dedicado porque he estado presente en los trabajos esta noche para, primero, solidarizarme con los compañeros y, además, aprender para poder trasladarles a ustedes parte de esa labor. Hoy la bobina ha sido la bobina piramidal la que hemos estado repasando, sobre todo el núcleo de aire de la bobina piramidal, ¿no?

La bobina piramidal tiene un alto valor de inductancia. Hay un elemento que la forma, que es esencial, que es la ferrita toroidal. A esa ferrita toroidal hay que darle mayor empoderamiento de polarizacion vertical. Esto se consigue y cuando eso se consigue evidentemente mejora mucho la señal. Y seguimos con la revaporización de la carga puntual dialéctica. Y en ello estamos.

¿Y también en qué estamos? En saber, hoy lo sabremos, hoy tendremos algún dato más porque se lo preguntaremos al señor Casado. ¿Qué tal la reunión ayer en La Moncloa del señor Sánchez y del señor Casado? Hoy es el turno de Albert Rivera y Pablo Iglesias.

Miren, de la cuestión meramente, no les diré gestual, pero sí meramente formal se desprenden varias cosas: una, que Sánchez quiere que Casado sea el jefe de la oposición porque lo recibe a él solo. Es decir, un día Casado y luego, al día siguiente, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Y ese es un mensaje que mandas. También un mensaje que mandas a Ciudadanos, ¿no? Y también se lo manda Pablo Casado. ¿Se pusieron de acuerdo ambos en hacer o en realizar o en repartirse ese trabajo? No sé. No sé. Luego lo sabremos.

¿Qué hizo Casado? Como les hemos contado esta mañana, invitar a Albert Rivera a que se una al bando de los que sostienen a Sánchez. ¿Con qué idea? Con la de quedarse solo en la oposición. Es decir, no pactamos nosotros con Sánchez, no me voy a abstener porque “no es no” y el “no es no” hay que recordarlo y, además, los votantes de Casado a lo mejor no lo entenderían para facilitar la investidura de Sánchez. Pero hombre, si él es capaz de sacar un gobierno en solitario, pues a lo mejor se puede llegar a un pacto de Estado. ¿Pacto de Estado qué es? Alguna política sobre las pensiones o, en fin, cualquier otra cosa.

El problema es cómo consigue Sánchez formar un gobierno en solitario teniendo como tiene al lado a Iglesias diciéndole todos los días: “Yo quiero entrar en el Gobierno. Yo quiero controlar Fomento, Economía”. Yo qué sé. Estas cosas que dice Pablo Iglesias y que serían para el país una ruina. Pero bueno, una ruina ya lo es todo, seguramente.

Pues, hombre, Sánchez, para poder gobernar, pues que le ayude Ciudadanos, que se abstenga. Y Ciudadanos y Albert Rivera lo que quieren es lo mismo: Él quiere liderar la oposición. Esto está empantanado hasta que pasen las elecciones del 26 de mayo.

Como ustedes saben, lo que va a haber va a ser mucha postura; mucho Pimpinela; mucho yo te quiero, tú no me quieres y yo no te apoyo, tú no me apoyas, yo no te apoyaré, yo sí, no, tal vez, y lo que sea.

Pero hoy avanza en 'ABC' Albert Rivera que es prácticamente imposible pactar con el PSOE a nivel autonómico y municipal. Ese prácticamente ya no es el es absolutamente imposible. Ese prácticamente ya encierra algún pequeño matiz.

Pero a Sánchez le conviene. Sánchez no quiere ver a Rivera ni en pintura. A pesar de que está deseando que se abstenga para poder formar un gobierno en solitario y no tener que pactar con Pablo Iglesias, que quiere entrar en el gobierno, pero no todos los barones de Podemos quieren entrar.

Por ejemplo, los de Andalucía han dicho que no hay que mendigar Ministerios al PSOE y que no quieren un gobierno de coalición, con lo cual, chico, qué quieren que les diga. Veremos si es posible o si Sánchez tiene su voto simplemente colocando algún amigo de Iglesias en el gobierno. Alguna suerte de independiente que le guste a todos estos. Y ya veríamos, además, en qué tipo de Ministerio.

Luego, la Economía, el secretario de Estado Octavio Granado, acusado de propagar 'fake news' a los que dicen que hay nubarrones económicos.¿ A qué le recuerda esto? ¿A qué le recuerda esto? ¿Volvemos otra vez a las andadas? Dice: “No, mire usted, es que fíjense qué buenos datos de empleo ha habido”. Efectivamente, ha bajado el paro, pero hombre, un mes positivo por la contratación de Semana Santa y todo en servicios, la industria no. Y, además, baja la contratación indefinida. ¿Eso qué quiere decir? Que hay menos confianza, menos confianza en el futuro porque vienen curvas. Vamos a guardarnos esto de las 'fake news' para dentro de unos meses a ver si es verdad o no es verdad.

Y luego, fíjense ustedes, hablando de Venezuela y hablando de españoles en Venezuela y de empresas españolas, el tribunal de litigios de La Haya le ha dado la razón a Serafín García. ¿Quién es Serafín García? Empresario español afincado en Venezuela hace muchos años, un gomero, un canario, marchó para Venezuela y allí hizo fortuna.

¿Por qué? Porque montó la empresa de alimentación más importante de Venezuela empezando de cero, eh, que llegó poniendo gasolina en una estación de servicio y poco a poco fue creciendo, realiza esa empresa de importación y el año 2010 llega el chavismo y se la expropia y no le da nada. No le da absolutamente nada. Le deja sin su empresa. Por supuesto, la empresa se fue, era una empresa que factura 400 millones de dólares anuales, la empresa se fue directamente a la porra. Se podrían los alimentos, no se importaban los alimentos que había que importar, pérdidas generales y, finalmente, no hay alimentos que distribuir en Venezuela. Y así empiezan las cosas.

Bueno, pues el Tribunal de La Haya le ha dado la razón y obliga a Venezuela a pagarle a Serafín García 366 millones de dólares. 366 millones de dólares. Y ustedes dirán: “Bueno, pues eso no lo pagan”. No, no, Serafín García vive en Estados Unidos y de los intereses de Venezuela en Estados Unidos y de las propiedades etcétera, etcétera, etcétera, ya verán ustedes cómo tardará poco en cobrar ese dinero. Enhorabuena. Enhorabuena. ¡Y cuánto se siente por el pobre pueblo venezolano que está en manos, sigue en manos de estos mismos individuos!