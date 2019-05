Herrera: “¿La Armada Española en combate en campaña electoral? A Iglesias le da algo”

Audio

“Señoras, señores. Me alegro. ¡Buenos días!

“Qué tal están damas y caballeros, espero que bien. Hoy es miércoles 15 de mayo. Quiere eso decir que nos hemos cargado la mitad del mes de mayo como el que no quiere la cosa y que queda otra media mitad. Esperemos que sea mejor que la primera o al menos que sea entretenida, que nos de argumentos informativos todos los días. De hecho con unas elecciones recién acabadas y con otras metidas ya en el procesador quién se va a aburrir. Y luego además con un gobierno que siempre tiene alguna ocurrencia, alguna improvisación a mano, algún detallito, algún regalito que realizar, cuanto más... Si los programas de radio no les diré que se hacen solos pero todos los días tienen un colorido, un ramo repartidísimo en cada una de sus especies florales para obsequiar a la audiencia.

Hoy la cosa va de una fragata. Una fragata de la Armada Española construida en Navantia comandada por marinos españoles. Excelentes militares que en función de la alianza de un país con el que tenemos más que trato, los Estados Unidos, llegó a un acuerdo de vamos a dar una serie de vueltas, maniobras, y de paso le enseñamos cómo es la fragata.

Vídeo

Pero amigos míos llegan al Golfo Pérsico y cuando llegan, en función de la difícil relación que hay entre Irán y Estados Unidos, la expedición, los acorazados, el portaaviones, decide desviar centrarse un poco en una zona caliente, delicada, que puede haber tensión. ¿Por qué? Porque Irán está hostigando petroleros de Arabia Saudí, son enemigos de toda la vida. Arabia es socia de los Estados Unidos y e ese momento dice la fragata 'no, no, esto no era, yo me voy a puerto seguro, me voy a la India y allí os espero, cuando salgáis pues ya me llamáis que yo ya si eso me llego'.

Decir esto, como les decíamos antes, es como si tú vas de paseo con alguien y ese decide acercarse a casa de un tercero con quien tú sabes que se lleva regular y tú dices '¿sabes qué te digo? Te espero en el bar'.

La decisión del Ministerio de Defensa de apartar la fragata de la misión, cuando la misión ha cambiado algunos de sus sus normas fundamentales, pues oíga cogida con papel de fumar es una decisión que puede entenderse, claro.

Es una decisión política, no es una decisión militar

El problema está en cómo lo hagas, quién seas tú quien, sea tu aliado, qué va a hacer tu aliado allí y que además en términos militares cuando se presume que después de una larga travesía alguien de tus socios va a tener algún problema, tú te quitas de en medio y te escaquees. Vale, puedes escaquearte, pero incluso así tienes que hacerlo bien y contarlo bien y decirlo bien sobre todo para evitar consecuencias perjudiciales para los intereses nacionales. Porque es una decisión política, no es una decisión militar.

Si cuando llegan las duras, tú te quitas del medio, lo que das es una imagen de aliado poco fiable y da sensación de improvisación política, cosa que en este gobierno la improvisación política hoy es uno de sus late motiv. Parece que no hacen aposta.

Hay varias lecturas. Desde los que aseguran que es que lo que han hecho ha sido echar por la borda el esfuerzo de diplomáticos, de marinos, de ingenieros, etc. Y otros que dicen no tenemos más remedio que quitarlos del medio porque ni siquiera la OTAN o ni siquiera en la Unión Europea están precisamente con ese tipo de actuaciones. De una Armada que además encima el comandante en jefe es el señor Trump. Para qué queremos más.

Saben ustedes que la hostilidad con Irán de los Estados Unidos viene de largo. Viene largo de cuando con el Reino Unido levantaron al poder, que tampoco es que fuera muy constitucional, para poner el Sha de Persia que ejerció una reversión, también modernización de la sociedad, pero una reversión con su policía política considerable y después cuando vinieron los ayatolas y la revolución islámica, qué voy a contar lo que ocurrió en la embajada EEUU, en unos estudiantes que secuestraron durante meses y años aquellos hombres y mujeres, la liberación en un momento de casi humillación de Estados Unidos justo cuando llegaba Regan, etc. Y finalmente llega a un acuerdo con Obama, este patrocina un acuerdo en el que había más países del Reino Unido, Alemania... para levantar sanciones a Irán a cambio de que no enriqueciera uranio ni enfriara plutonio o lo que sea. Entiendo poco de ingeniería nuclear. Eso ha sido denunciado a Trump que está obsesionado con acabar con todos los legados de Obama que pueda y será retirado de ese acuerdo.

Total que es el mejor momento para enviar allí a dos acorazados, dos aviones. Y luego veremos si los iraníes se atreven a algún tipo de acción hostil, hacia esa expedición, que en cualquier caso esa acción hostil no va encontrar a la fragata española que se ha ido a puerto seguro y adiós muy buenas.

Además, fíjense ustedes, ¿la Armada Española en un combate en campaña electoral? ¿En un combate militares españoles junto con militares norteamericanos? Imagínense la que le da a Pablo Iglesias enfrentándose a Irán, nada menos, que son sus patrocinadores. En plena campaña electoral, para qué queremos más. Así que estos le atribuyen a Margarita Robles otro calentón como el de las bombas de Arabia Saudí pero en realidad es una decisión política tomada por el gobierno de Pedro Sánchez.

Vídeo

Y luego la otra, tan feliz que se las prometía Iceta de ser el presidente del Senado para la cual primero tiene que ser senador que es un pequeño detalle. Esquerra le niega el apoyo para ser senador elegido por el Parlamento de Cataluña. Una figura que son los senadores autonomicos. Ya veremos luego esto, porque cambian de opinión mañana. Lo que obligaría a que le apoyase Puigdemont, Ciudadanos y algunos más. Yo creo que va a ser senador y seguramente presidente del Senado, pero no le quitan esas cosas a Sánchez que suelen pasar en campaña: apretar y apretar para luego soltar”.