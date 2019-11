Herrera: "El ansia de poder del sanchismo lleva a alianzas con quienes quieren derruir España"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, con esa perspicacia que ha hecho de ustedes uno de los oyentes más listos del mundo se habrán percatado de que empieza a sonar la navidad en este programa y a través de las sintonías de las 6, 8 , 7 de la mañana. Empieza a sonar la Navidad porque estamos en La Estepeña, en la fábrica de La Estepeña, en Estepa, que es una cita ineludible todos los años con la que damos el pistoletazo a estas fiestas de Navidad, fin de año, Reyes, etcétera, etcétera que, además, coincide con la iluminación de las grandes ciudades, algunas ya iluminadas, por cierto.

Si ustedes van a pasear por la Plaza de San Jaime de Barcelona, miren que hay ayuntamientos que son especialistas no en plantar belenes o nacimientos, sino en perpetrarlos. La última estupidez que se le ha ocurrido a Ada Colau es hacer un Belén o un nacimiento que los barceloneses se preguntan si es un punto limpio de recogida de basuras y de muebles viejos o realmente es el nacimiento del Ayuntamiento.

Se han querido hacer los guays y se trata de hacer ver que las figuras y los adornos duermen todo el año en el trastero para sacarlos con ilusión cuando lleguen estas fechas. Es una originalidad posmoderna que ahora todo el mundo busca porque han captado el momento trastero. Son una serie de muebles viejos de un trastero y allí en un rincón hay un Niño Jesús y en el otro hay un símbolo de fotografía de los bisabuelos y todo eso. El año pasado era una mesa vacía con 3 sillas, que era la mesa a la que todavía no se habían sentado la Virgen María, San José y el Niño Jesús.

Esto, miren, es el absurdo, el absurdo de la Navidad laica que ponen en marcha algunos ayuntamientos. Mucha luz, mucha música, mucho arbolito, mucho pasacalles, muchas pistas de hielo, mercados y tal, pero hay que ver lo que cuesta encontrar al Niño Jesús.

Vamos a ver, esto empezó porque nació el Niño Jesús, pero como todo lo que de la historia se pueda obviar, que es que nació el hijo de Dios, pues seguramente mejor. Es que va buscando por la ciudad y dice: "Bueno, ¿dónde está aquí el Niño? ¿Dónde está el portal de Belén? ¿Dónde están los elementos fundamentales del portal de Belén? Pues no se lo pierdan en la Plaza de San Jaime, en Barcelona.

Bueno, damas y caballeros, hoy podríamos titular esta crónica ¡qué bonito el abismo visto desde aquí! ¡Qué bonito asomarse y ver el abismo! ¡Qué hondo! ¡Qué profundidad! ¡Qué puntiagudo, cokmo dientes de perro, al fondo! Una caída desde el abismo seguramente nos garantizaría, además de un vuelo muy excitante, un choque contra la realidad tremendamente dramático.

Estamos en condiciones de asegurar que en ámbitos muy cercanos a Pedro Sánchez se da por hecho el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña. Es verdad que están como una cabra y en cualquier momento pueden reventártelo por algún imprevisto, pero en principio está cerrado, previsto y prácticamente concluido.

Bueno, ¿qué habrá visto Sánchez en ellos antes que en otros? Pues no se sabe, pero Esquerra ha preferido poner a Sánchez en La Moncloa y luego, una vez puesto, si quiere sobrevivir, pues ya sacarle lo que haya que sacarle, lo que puedan, eso de la amnistía, los indultos, lo que sea necesario. Eso dicen ellos. Eso dicen ellos. Hay otros que con más ilusión que realismo lo que dicen es: "Lo que debería/podría hacerse es que discretamente Casado llama a Sánchez y quedan discretamente sin que nadie lo sepa en La Moncloa".

Bueno, para eso hace falta que Sánchez descuelgue el teléfono, que las dos últimas veces no lo ha descolgado. Pero imaginen que lo descuelga y llega a La Moncloa y le dice Casado a Sánchez: "Vamos a ver, tienes mi apoyo y el de Ciudadanos y solamente hemos que pactar cinco cosas: no subas los impuestos, no derogues la reforma laboral, sigue todo lo que te diga Bruselas en pos de la estabilidad presupuestaria, no indultes a nadie y no empecemos con definiciones y jueguecitos con la plurinación y la plurimadre que te parió". Y ahora yo me voy discretamente y representa, tú tomas la iniciativa, y mañana eres tú el que me llamas a mí que parezca que es cosa tuya y tú comandas esta operación y yo vengo y me pongo a tu servicio.

Bueno, pues esto, que es el cuento de la lechera, sería muy razonable y seguramente al país le convendría mucho, pero no es lo que le gusta a Sánchez, con lo cual, miren, estaríamos ante un parlamento en el que hay más de cien tipos, más de cien parlamentarios que están a favor de derruir la España que conocemos y la Constitución del 78. Y quedan delante 250 que podrían formar el bloque contrario, que son los tres que he citado y con las políticas que he citado. Luego ya tú, Pedro Sánchez, si quieres hacer más autovías que trenes o quieres arreglar aeropuertos o quieres invertir más contra el calentamiento global, pues ya es cosa tuya.

Bueno, pues no va a pasar aunque Casado lo intente que, por cierto, debería intentarlo y debería hacerlo posiblemente de esta manera. Pero, miren, aquí Pedro Sánchez tampoco engaña, va despejando el camino de las alianzas. Ahí tiene la foto del PSOE navarro que negó que iba a negociar con Bildu y está negociando los presupuestos. Quiere decir que el ansia de poder del sanchismo lleva a esas alianzas que tanto y tanto y tanto negaron.

En realidad el panorama, cuando yo le decía "qué bonito está el abismo visto desde aquí", es el panorama que queda después de que sabemos que hay una mesa de negociación con Esquerra Republicana, el partido cuyo líder está en la cárcel por dar un golpe de Estado; hay pacto con el PNV, que a lo tonto a lo tonto está con Podemos y también con Bildu preparando un Estatuto vasco, por supuesto, autodeterminista, en el que, incluso, se divide la población entre ciudadanos y nacionales vascos, es decir, pues usted es el malayo que trabaja en Arabia Saudí, más o menos eso, y luego de Arabia Saudí; en el que el PSC llama a Cataluña nación, lo cual ya sabemos que eso es privilegios evidentemente, no es un problema nominativo; y en el que, oiga, se pacta con Bildu en Navarra.

La hemeroteca maldita es terrible para estas cosas. La hemeroteca maldita nos recuerda que el jueves 6 de junio del año pasado dijo Sánchez textualmente: "El Partido Socialista navarro y nosotros, el PSOE, podemos asegurar que tenemos la misma posición: con Bildu no se acuerda nada". Bueno, pues están acordando los presupuestos. Supongo que quería decir a excepción de los presupuestos. Y, además, ¿con quién? Con Adolfo Araiz. La fotografía con Adolfo Araiz.

¿Quién es Adolfo Araiz? Adolfo Araiz es un señor que se ha pasado unos cuantos años en la cárcel por colaboración con ETA, formaba parte de la Mesa Nacional de Herri Batasuna y estos eran los que decidían en una reunión con quién había que acabar y con quién no y cuál era la estrategia que había que hacer: socializar el sufrimiento y tal y que cual.

Bueno, pues ahora Adolfo Araiz está sentado con esa individual llamada María Chivite en Navarra. Y estos eran los que no iban a pactar con Bildu. Como no puedo decir que Sánchez es un embustero porque no me dejan, decien, "no, que eso no", pero sí puedo decir que Sánchez tiene una relación tormentosa con la verdad, añado que también la tiene con la memoria. O no tiene memoria o no tiene vergüenza. Bueno, puede que no tenga ninguna de las dos.