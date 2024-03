Herrera: “El Fiscal General se enfrenta a una denuncia sin precedentes en nuestra historia reciente”

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad de este martes que pasa entre otros asuntos por la guerra del gobierno de Sánchez contra Isabel Díaz Ayuso.

"Fíjense ustedes la crueldad de las cosas que el Día del Padre estamos estremecidos por el crimen que le contamos ayer, en Almería, un hombre con un largo historial de antecedentes por violencia doméstica ha asesinado a sus dos hijas de cuatro y dos años durante una visita de fin de semana. El padre las envenenó luego se suicidó ingiriendo el mismo veneno. Qué pena que no lo hubiera hecho al revés. La madre había renunciado a todas las medidas de protección y controles porque pretendía agradar al padre de las criaturas para que le permitiera volver con las niñas a Rumanía, no habrá regreso a Rumanía ni regreso del dolor infinito que produce esta noticia".

"Bueno pues hoy dos frentes abiertos en las que ya saben ustedes proliferaran primero los abogados del colegio Abogados de Madrid, luego la Fiscalía y luego por su parte el Senado también y la amnistía", ha comenzado el comunicador.

"La guerra del gobierno de Sánchez contra Isabel Díaz Ayuso ha derivado en una complicación enorme para el fiscal general del Estado, Alvarone García Ortiz, que se enfrenta a una denuncia sin precedentes en nuestra historia reciente en un gravísimo conflicto internacional".

"Ayer el Colegio de Abogados de Madrid presentó una denuncia contra la Fiscalía por infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos y ha dejado en suspenso el protocolo de conformidades por el que se regulaban las relaciones profesionales entre abogados y fiscales".

"¿Y esto por qué pasa? Porque el Gobierno está en guerra con Díaz Ayuso y en esa guerra la semana pasada filtró a los medios amigos los problemas fiscales del novio de Isabel DíazAyuso. Se informó que estaba acusado por la Fiscalía de fraude fiscal, el uso de facturas falsas, ya saben. En su afán por defender al gobierno de Sánchez y atacar a Díaz Ayuso la Fiscalía además se hizo un comunicado en el que revelaba datos de las negociaciones profesionales entre el abogado del novio de Ayuso y la propia Fiscalía, que estaban negociando una declaración de conformidad para rebajar la sanción, liquidar el asunto, algo que hacen todos los días y a todas las horas fiscales y abogados, pero que nunca se hace público porque forma parte del derecho a la defensa".

"Y la Fiscalía de Don Alvarone ha roto ese principio fundamental con su comunicado contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Consciente del desastre el viernes pasado la Fiscalía intentó llegar a un pacto con el Colegio de Abogados, una suerte de pelillos a la mar, aquí no ha pasado nada y el colegio abogados dijo que 'por aquí se va a Madrid. Ayer reunida su junta de gobierno acordó por unanimidad actuar contra la Fiscalía".

"Por cierto todo esto en los 48 páginas del diario El País solo lo van a encontrar en una línea escondida al final de una información, de un titular en sí mismo delirante 'La Fiscalía defiende su derecho a desmontar falsedades contra ella'. No es así, la Fiscalía no ha desmontado falsedades contra ella, ha vulnerado el deber de confidencialidad y no lo dice Ayuso, su novio o uno que pasaba por ahí, lo dice el Colegio de Abogados de Madrid por unanimidad. El pasado sábado el diario El Mundo ya había contado que la filtración fue ordenada directamente por el fiscal jefe a la fiscal de Madrid. Hoy cuenta eldebate.com algún detalle adicional como que la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra se negó a firmar el documento y además dejó pro escrito su oposición al comunicado ordenado por el fiscal general".

Ley de amnistía

"El otro frente es el del Senado. La Mesa del Senado va a tener que calificar hoy la ley de amnistía que le ha llegado después de ser aprobada en el Congreso. Y para hacerlo cuenta con un demoledor informe elaborado por los letrados de la Cámara que son letrados muy distintos al letrado agradador, un siervo, un amigo, un esclavo, Fernando Galindo del Congreso. El informe mantiene que la ley se transmita por obligación, ya que el Senado no puede negarse a tramitar lo que le envía el Congreso, pero advierte que hay más que dudas fundadas sobre la constitucionalidad de la amnistía, que la ley supone una extralimitación del poder legislativo respecto a las facultades que tiene reconocidas en la Constitución y por tanto supone una reforma encubierta de la propia Constitución".

"Y el informe de los letrados también desmonta la justificación de la amnistía y recuerda que la propia doctrina del Tribunal Constitucional ha señalado que las amnistías solo son admisibles como un instrumento excepcional en un cambio de orden político radical, con un nuevo sistema de valores, como pasó en 1977, que se pasó de una dictadura a una democracia".

"Evidentemente esas no son las condiciones que se dan en este momento en España, donde a lo mejor se puede pasar de una democracia a una dictadura, pero al menos no de momento".

"El tercer elemento en el que se fijan los letrados del Senado es la vulneración del derecho comunitario en lo que se refiere al perdón de los delitos de terrorismo y malversación".

"¿Y este informe demoledor de los letrados va a hacer que cambie de posición el gobierno de Pedro Sánchez? Evidentemente no, pero este informe es un pieza más en una estrategia global de defensa contra una ley que jamás imaginamos que podríamos ver en España hasta que Sánchez necesitó los votos de Puigdemont para seguir en el poder".

"La amnistía hasta entonces era un delirio, una idea enloquecida, lo decía el propio Sánchez sin cabida alguna en la Constitución".

"Los letrados del Senado no hacen más que argumentar con precisión técnica lo mismo que decían todos los socialistas hasta el 23 de julio del año pasado".

"Y ayer también se conoció el informe definitivo de la Comisión de Venecia el definitivo, no el borrador que manipula Gracita Bolaños según su estilo. El definitivo que reitera las objeciones que ya había apuntado en el borrador y que el Gobierno ha ignorado olímpicamente la tramitación de la ley. Dice que la ley de amnistía requeriría una reforma previa de la Constitución Española".

Begoña Gómez

Y por demás, "no todo son problemas para el gobierno. Ayer la oficina de conflicto de competencias, que es un sitio donde trabajan, bueno trabajan, yo creo que duermen la siesta 18 funcionarios a las órdenes de Escrivá, que se despiertan de vez en cuando para hacerle algún favorcito al gobierno y de paso al PSOE, concluyeron que las actividades particulares de la mujer del presidente del Gobierno no constituye, un caso de conflicto de intereses porque Begoña Gómez no es directiva de Globalia".

"Como Begoña no es directiva a pesar de haber recibido dinero de Globalia y de haber colaborado empresarialmente con esa empresa no ha incurrido un conflicto de intereses. Pero lo bueno es que además los 18 le mandan el informe al Partido Socialista para que lo difunda él antes que nadie. Eso se llama estar al servicio de la causa, ya podéis volver a dormir no os preocupéis. Os levantáis para tomar el café de media mañana y después a seguir con lo vuestro, tranquilamente", ha concluido.