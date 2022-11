Herrera, sobre el 'sí es sí': "A quien le quitan dos años de condena no hay forma de volver a imponérselos”

Audio

Señoras, señores me alegro ¡buenos días!

Es jueves, continúan las lluvias que hoy van a caer de forma más intensa en el norte donde ya se está notando la entrada de un frío que podría recordar el polar y dejar nevadas en los Pirineos. Pero hoy miren, es muy difícil encontrar un término para describir la escandalera política que se ha organizado en España con el fracaso de la ley 'solo sí es si' y a esta hora, a las 8 todavía no ha dimitido Irene Montero que tenga yo noticias, ni tampoco la ha cesado Pedro Sánchez.

Pero hay que analizar el desastre provocado por el Gobierno y por aquellos grupos parlamentarios que dieron su consentimiento en el Parlamento con esta ley. Hay una avalancha de peticiones de revisión de sentencia, que todos los que lleguen antes de que se reforme -si se reforma esta ley- tendrán cabida.

¿Cómo va el conteo?

El conteo es que en las últimas 48 horas han quedadoen libertad 5 presos y 11 condenas han sido reducidas. Insisto, aunque se cambie la ley, es inamovible esta decisión, no tiene carácter retroactivo la reforma de la reforma, no es como decía este genio de la política moderna que es Patxi López'pues cambiamos otra vez la ley para que la persona que pueda salir, vuelva a la carcel' ... ¿Y este ha sido presidente de una Comunidad Autónoma y del Congreso? No sabe que no se puede aplicar una ley con caracter de retroactividad si perjudica al reo.

A las 6 de la mañana le he pormenorizado algunos casos para que supiéramos exactamente qué tipo de gente se ha beneficiado de este bodrio de ley. Un compañero con bastante buen criterio me ha dicho 'yo a las 8 no lo recordaría tan pormenorizadamente porque hay muchos niños que van en el coche camino del colegio con sus padres o se acaban de despertar y no es cuestión de aterrorizarlos'. Y es verdad, no lo voy a hacer. Pero pueden imaginarse el tipo de escoria, de individos que se han visto beneficados por este problema porque más que una ley es un problema.

Los políticos normales cuando tienen problemas de esta naturaleza tratan de bajar la polvareda, sueltan un par de frases de compromiso, esperan a que pase el tiempo, a que la cosa se olvide, pero en lugar de rectificar se han desatado y han empezado con su vocinglería de siempre, a sus habituales vómitos en forma de frases.

ARREMETER CONTRA LOS JUECES

Lo de Irene Montero y sus compis de fiestas, de excursiones a Nueva York no es políticos normales. Ante el evidente, irrebatible fracaso de esta ley, esta tropa de indigentes intelectuales, de soberbias superlativas, lejos de reconocer el error y de ponerse a enmendarlo, no han tenido mejor idea que arremeter contra los jueces. Les han dicho de todo, que no cumplen la ley, que es como acusarles de prevaricación, que no tienen formación, que poco menos hay que enviarles a un gulag a reeducarles, que son una panda de machistas y más de la mitad son juezas, que están configurados para atacar un gobierno de progresía.

¿Ustedes de verdad creen que jueces y juezas de todas las tendencias se han puesto de acuerdo para conspirar contra esta banda de burricie, la banda de la tarta? El espectáculo protagonizado ayer por Irene Montero, Vicky Rosell, por la Secretaria de Estado Ángela Rodríguez arremetiendo histéricas contra los jueces, es un auténtico despropósito de niñatas ignorantes, caprichosas, ensoberbecidas que han hehco lo único que saben hacer y que hacen desde que Sánchez las puso dónde están: llamar machista todo el que cuestione sus torpezas.

Cómo habrá sido el nivel de ataques a los jueces, que el Consejo del Poder Judicial se ha visto obligado a hacer un comunicado para defender su independencia. Hasta en Jueces para la Democracia -no le digo más- se han dado por ofendidos con las diatribas de estas indocumentadas. Jueces para la demagogia, la Asociación de Vicky Rosell, el escombro este en forma de jurista que anda por ahí.

Es que este asunto no tiene que ver con la ideología, tiene que ver con el sentido común. Mientras tanto siguen las revisiones a la baja de condenas por la aplicación de la ley. Ya les he dicho cinco excarcelados y más de una decena de casos de reducción de condenas y los que cabrán, porque ahora todos aquellos que quieran pueden pedir esa revisión y tendrán que trabajar los fiscales en función del nuevo texto legal.

BOLA DE NIEVE DIFÍCIL DE PARAR

Es una bola de nieve que el Gobierno tiene muy difícil parar por varios motivos. Primero porque este lío tiene muy dífícil arreglo jurídico, salvo ya les digo para el eminente jurista Patxi López. Aunque se cambie la ley, los que hayan sido ya beneficados, o los están siendo o vayan a ser, no van a verse perjudicados por cambios posteriores. Eso si se cambia la ley. El daño que se ha hecho es irreparable. A quien le han quitado dos años de su condena no hay forma legal de volver a imponérselos. Esto ya lo debe de saber Patxi López, se lo habrá dcho alguien ya, imagino.

Luego en el Gobierno no hay acuerdo alguno sobre lo que hay que hacer. Ahí tienen a medio Gobierno diciendo que se va a corregir la ley, a otra parte diciendo que la ley es perfecta, que esto es un problema de los jueces y tenemos por tanto una nueva discrepancia y no parece que vaya a ser una discrepancia menor.

SÁNCHEZ TAN RESPONSABLE COMO IRENE MONTERO

El presidente del Gobierno, el tal Sánchez, que es tan responsable de esta chapuza como Irene Montero ayer se puso de parte de Podemos, apostó por enfriar la reforma, dar largas al asunto hasta que el Supremo unifique la doctrina. De aquí a que el Supremo unifique la doctrina...Parece muy difícil que el Gobierno pueda permitirse este escándalo, escándalo diario de perdones a violadores y pederastas hasta que el Supremo tenga a bien unificar la doctrina. A tenor de lo que dijo Sánchez, a la vista de la redacción del texto, queda muy poco margen de interpretación para el Supremo. La ley dice lo que dice y los jueces la aplican en sus términos, pero este asunto está abriendo de nuevo la vieja fractura en el seno del Gobierno, puede convertirse en un problema para que Sánchez, que se las prometía muy felices con su sedición a la carta para socios golpistas, pueda descansar tranquilo.

Si hacemos un poco de memoria, esta ley ya provocó tremendos enfrentamientos en el seno del Gobierno. Dos ministros del sector PSOE Carmen Calvo, Juan Carlos campo intentaron frenar este bodrio y ya sabemos lo que pasó,los dos están fuera del Gobierno.

Por eso esta ley es tan ley Sánchez como ley Montero, porque Sánchez y el resto de su Gobierno, todos los partidos que la votaron a sabiendas de que era una chapuza judicial, porque el poder judical ya había advertido, son responsables. Haríamos mal en hacer a Irene Montero única responsable de este despropósito. El primer irresponsable es Sánchez por poner ahí una indocumentada, segundo por no frenar sus desvaríos legales y ahora por no cesarla.

Y en materia de chapuzas legales, este Gobierno anda sobrado. Ahí tenemos la derogación delito o de sedición, los globos sonda que se están lanzando sobre la despenalización parcial de la malversación. Imaginen que sumamos a la excarcelaciones de los violadores, la excarcelación de los corruptos... un planazo para presentarte a las elecciones.

Pero hay más, Pilar Alegría, la ministra de Educación, estos días pone cara de persona responsable y tiene organizado un caos de primera categoría en los colegios con la aplicación de la nueva ley de Educación que tiene absolutamente desorientados a los profesores. O José Luis Escrivá que ha diseñado un Ingreso Mínimo Vital que deja fuera al 73% de los solicitantes. Qué quieren que les diga...