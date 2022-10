Herrera: “Feliz día a los que sienten un indisimulado o disimulado orgullo de la historia de España"

Audio

Señoras señores, me alegro ¡buenos días!. Es miércoles es 12 de octubre del 2022, feliz día de la Fiesta Nacional de España, el día todas las Pilares, feliz día a todos los maños, a todos aquellos que sienten un indisimulado o a veces disimulado orgullo por las cosas que España ha hecho a lo largo de su historia, entre ellas una un 12 de octubre. Y también felicidades al tonto nacional, porque hoy también es el día del tonto nacional, que prolifera por doquier.

Hoy tenemos desfile Madrid, desfile normal después de los recortes de la pandemia. 4000 militares, 150 vehículos, recepción en el Palacio Real, corrillos... ¿Se hablará del Pacto de la justicia? pues a lo mejor, seguramente tanto que el dimisionario presidente de la justicia que es Carlos Lesmes no estará presente en los actos de la celebración de la Fiesta Nacional.

ESPÍRITU DE DIÁLOGO

Ya se que alguno de ustedes les aburre el tema, pero hay que concederle la atención que merece el hecho insólito y novedoso de que Pedro Sánchez sea avenga negociar algo con el Partido Popular. Hay escepticismo, recelos, dudas, mosqueo. Después de cuatro años casi nadie se cree que la cuestión se pueda desbloquear de una manera fácil y sencilla, pero bueno si uno y otro dice que es posible el acuerdo, ya la veremos.

Ayer el espíritu de diálogo se mantuvo 24 horas después de la reunión de Sánchez y Feijóo. La Portavoz del Gobierno se abstuvo de insultar al PP y a su líder como hace habitualmente cada semana y Feijóo reiteró la disposición al acuerdo incluso renunciando a su condición inicial del cambio previo del sistema de elección de vocales del Consejo.

¿Cuánto de paripé, cuánto de realidad en esta escenografía? Pues no lo sé. Fiarse de Sánchez es suicida, es el político más infiable, más tramposo, más embustero que hemos visto en años. Lo saben la larga lista de cadáveres que ha dejado entre quiénes le ayudaron a llegar donde está ahora; Abalos, Carmen Calvo, Iván Redondo, Juan Carlos Campo... Pero aunque Sánchez tuviera la voluntad sincera de pactar con Feijóo por necesidad y obligación, luego están todos los socios que van a boicotear cualquier posible acuerdo con el PP, como han hecho el pasado.

También se habla de que ayer el Fondo Monetario Internacional digo conocer las perspectivas económicas que son sombrías, habría que precisar para todo el mundo. Las tres economías que tiran del crecimiento global que son Estados Unidos, China y Europa van a estar gripadas en el 2023 por varios motivos: la guerra, las tensiones en los mercados de energía, la inflación, las secuelas del covid...

ESPAÑA CRECE MÁS, PORQUE PERDIÓ MÁS

Y como ya es tradición desautorizó por completo el cuadro económico sobre el que el Gobierno ha montado los presupuestos para el año que viene. El Fondo Monetario Internacional rebaja casi a la mitad de lo que dice Nadia Calviño que vamos a crecer y dice 'bueno aún así vamos a crecer más que los demás'. Cuando le digan esas cosas que España crece más que otros eso hay que explicarlo. España crece más que otros porque perdió más que todos y tiene más que recuperar. Si usted sufre una grave enfermedad -Dios no lo quiera- y pierde 50 kg y luego recupera 10, le siguen faltando los 40 que no han perdido sus vecinos que están sanos. Pues eso es España, es la única gran economía de Europa que no ha recuperado los niveles previos de la pandemia. Este es el cuarto organismo que desautoriza a Nadia Calviño.

Y hay tres comentarios sobre los riesgos de la economía española del FMI que son muy intereseantes:

1.- va a sufrir una caida de su demanda intena

2.- va a ser penalizada por el endurecimiento de las políticas monetarias del Banco Central Europeo

3.- Tenemos unas energías renovables que generan inflación. A diferencia de los países nórdicos -que han basado su renovables en la energía hidraúlica- nosotros solo hemos hecho la solar y la eólica, cuyo suministro no es estable y tiene que ser apoyada por centrales de ciclo combinado que funcionan ¿sabes con qué? con gas.

Tenemos unas energías renovables que generan inflación

UN MISTERIO Y UN MILAGRO

Y hablando de energía, un misterio y un milagro. El misterio es el contenido del plan de ahorro energético que ayer presentó el Gobierno del que no se sabe nada porque la vicepresidenta Ribera fue incapaz de dar cuenta de una sola medida concreta. Todo eran fichas de colores y titulares para los medios pero el desarrollo concreto ¿cuál es? nada en absoluto, todo se verá, se estudirá, lo estamos perfilando.

Esta evanescencia del plan de ahorro tiene un titular. El gobierno ayudará a las comunidades de vecinos con calefacción central comunitaria ¿Cómo, cuánto, cuándo? todo eso está sin respuesta, presentado titulares pero no han desarrollado la noticia.

Greta Thunberg se ha vuelto pronuclear, estamos asistiendo a fenómenos casi paranormales

GRETA THUNBERG, PRONUCLEAR

Y el milagro. Greta Thunberg, la niña histérica convertida en mito por todos los memos del mundo, incluido el secretario general de la ONU, incluidos todos los que estaban sentados el día que fue a insultarles y se levantaba a aplaudir, esta pandilla de imbéciles.

Greta Thunberg se ha vuelto pronuclear, estamos asistiendo a fenómenos casi paranormales. Greta Thunberg diciendo ahora que no se deben apagar las centrales nucleares en Alemania para ponerse a quemar carbón, pues no perdamos la esperanza porque si está histérica es capaz de abrazar el puro sentido común, igual nuestros gobernantes son capaces de imitarla, no lo se, tengo mis dudas...

La buena noticia en este día de la Fiesta Nacional es que a pesar de los intentos censores de la Generalidad de Cataluña, los padres que solicitaron educación bilingüe para los hijos han conseguido que la justicia les de la razón. La presión de la Generalidad llevo a que 8 de la treintena de colegios dónde se cumplía la norma del 25 % dejarán de hacerlo, pero la Justicia ha obligado de la Generalidad a cumplir con la ley. Bueno es una buena noticia, es una gota dentro de un océano.

Por lo demás ya veremos cómo el día de hoy se desarrolla, cómo todo el mundo se saluda y se abraza hoy y qué cosas se dicen en los lugares donde va a estar la noticia, que ya se lo contaremos.