Herrera, sobre los Presupuestos: “El aumento de la deuda que lo paguen los del futuro, claro”

Audio

Señora, señores, me alegro buenos días

Ya son las 8 de este jueves 6 de octubre del 2022. Sigue el tiempo seco y soleado en la mayor parte de España y después de ayer de todo lo que conocimos acerca de la sequía, el problema que está creando en diversos órdenes en nuestro país, solo cabe hacer rogativas, lo que sea necesario para que llueva y para que el mundo no se estropee, porque el gordito de Corea del Norte, el gordito simpático, ha vuelto a lanzar dos misiles al mar del Japón -hay que ver lo que le gusta el cohete a este hombre- pero que los cohetes de este hombre son problemáticos y cuando lanza uno al poco tiempo lanza otro. Bueno ahí están los americanos y los coreanos haciendo maniobras con fuego real en el Mar de Japón.

LA EUFORIA PRESUPUESTOS

Aquí en España, no han pasado ni 24 horas en que le desmonten a Pedro Sánchez la euforia de sus Presupuestos, ya saben ustedes esa campaña electoral que le van a pagar ustedes con su dinero el que les confisca a lo largo de todo el próximo año.

El Banco de España acaba de aparecer y ha dicho dos o tres cosas, al día siguiente de la lectura del anteproyecto de Presupuestos que ha llegado ya al Congreso de los Diputados y al que le falta ese retoque que van a realizar los socios del Gobierno en forma de mano tendida.

Bueno para no aburrirles con demasiadas cifras, le resumo lo que dicen todos intentando que lo pueda entender hasta un dirigente de Podemos.

Los Presupuestos parten de unas previsiones de crecimiento equivocadas porque prevé el gobierno que la economía española crecerá un 2,3 y escasamente va a crecer 1,4, dice el Banco de España, que no suele equivocarse.

Los Presupuestos continúan con un derroche de gasto público inasumible y concluyen con unos objetivos de ingresos confiscatorios e inviables, es decir se olvidan de cómo está la economía en España, qué es la más rezagada de Europa, para elevar el gasto como nunca y lo hacen con unos ingresos desmedidos que no proceden de la prosperidad económica.

Y no porque se trabaje más, se facture más, se cree más empleo, haya más gente que cotice, más que gane dinero, porque haya más consumo...No, es sencilla y llanamente por unos ingresos de más en el IVA mediante la inflación y por fundir a impuestos a la clase trabajadora y a la pequeña y mediana empresa, eso que llaman la clase media trabajadora, los de más de 21.000 euros.

Quédense ustedes con un par de cifras. El Gobierno va a gastar solo en pensiones, parados, funcionarios e intereses de la deuda lo mismo que pretenden ingresar pegando sablazos con el IVA ,el IRPF y las cotizaciones.

A todo esto, ¿qué dice Sánchez qué es un maestro haciéndose el tonto? serlo no lo es, ahora se hace el tonto maravillosamente bien, maestro encogiéndose de hombros.

Todo es mentira. No está acorde con otros organismos que piensan, dicen o hacen o elucubran o hacen cálculos acerca de la posibilidad del crecimiento de España. Y además en abril, ya tendrá sus presupuestos expansivos. Y el aumento de la deuda pues que lo paguen los del futuro, claro. Pero vamos, quédense con el dato, el 1,4 ha dicho el Banco de España, entre 2,1 y 2,3 lo que ha pronosticado el Gobierno.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Si tú te comprometes a unos gastos elefantiásicos con unos ingresos mal calculados, lo que haces es endeudarte y además aumentar la deuda que van a tener que pagar generaciones más jóvenes.

Hay pensionistas de la rama más alta que están diciendo 'hombre si me sube a mí lo mismo que le sube a una pensión de viudedad, a mí me está dando más'. Una pensión de 600 € con el 8,5, se pondrá en 648, pero es que una de 2100 no ganará 48, ganará mucho más.

Esas son decisiones que tiene que tomar un gobierno y no son decisiones gratuitas, qué bonito y qué bien me va a ir porque lo va a pagar otro, ya se lo quitaré a alguien ese dinero.

El sector privado por ejemplo no permite las trampas del sector público. En las empresas, en los pequeños negocios no se puede gastar más de lo que ingresas. La única manera de que el sector privado crezca, es aumentando la competitividad por lo cual aquí nos abocamos a una dinámica muy peligrosa y que hay una brecha entre el sector público y el sector privado. Hoy el sueldo público supera en un 58% al sueldo del sector privado y la media de jubilación está ya en 1250 €, es decir está más o menos a la par la jubilación y un sueldo medio más normal en España que es de 1300, más o menos.

EL DEBATE DE LAS PENSIONES

Con lo cual ¿cuál es el panorama? que un tío que está trabajando 8 horas por 1400 € tiene qué financiar una pensión de 2100 €, eso es un debate que antes o después hay que abordar y para el que hace falta gobierno valiente.

Ayer estuvo particularmente brillante en el Congreso Inés Arrimadas pero particularmente brillante porque puso el dedo en la llaga.

LA REPÚBLICA DE LOS CAZAFASCISTAS

Ayer también apareció en esta ocasión aprobada en el Senado otra de las leyes ideológicas de Sánchez, eso que llaman la Ley de Memoria Democrática, la república de los cazafascistas, eso que va montar ahora Sánchez.

Y fíjense ustedes porque no me digan que no es guasa, se aprueba el 5 de octubre, el mismo día en el que comenzó el golpe del Partido Socialista contra esa Segunda República que tanto aman y tanto quieren, aquella en la que pretendían derrocar la Segunda República para cambiarla por una dictadura comunista. El criminal de Largo Caballero que tanto admira Sánchez y la cohorte de los Sánchez. Le dio por ganar las elecciones a la derecha en el 33 y a la CEDA le dio por entrar en el gobierno y entonces esto qué va a ser... pero si la república es solo para nosotros. Bueno pues el mismo día han aprobado ese bodrio de ley que viene a ser una vuelta de tuerca al bodrio que presentó e ideó Rodríguez Zapatero.

TE INTERESA: Carlos Herrera, sobre los Presupuestos: "Son para una campaña electoral, para tirar la casa por la ventana"