Herrera: "No tiene precedentes en Europa un reparto de fondos con tufo de favorecer a amiguetes"

Señoras, señores me alegro ¡ buenos días!

Aquí nos tienen contándole la actualidad del día hasta la una. Varias provincias en alerta por fresquito, es decir hoy es un día en el que probablemente muchos de los que salen y se meten en su coche que ha dormido a la intemperie encuentran el cristal, la luna delantera completamente helada. Algunos antese echaban agua caliente, otros raspaban con una paletao la tarjeta de crédito, con el carnet de identidad. Aventuras propias de estos días.

PRECIO DE LOS TEST; POR QUÉ AHORA

Con varias semanas de retraso y habría que decir nuevamente, Sanidad ha fijado el precio máximo de los test de autodiagnóstico. Este sábado costarán un máximo de 2,94 leuros más caros que buena parte de Europa, pero lo llamativo es que es hasta 4 veces menos que en las vísperas de Navidad.

Cuando uno toma la decisión de ponerle precio a las cosas, pero por qué 2.94 y no 2,96 y por qué ahora y no hace tres semanas. El sobreprecio ha sido el efecto de un problema mayor, como ya ocurrió con las mascarillas, se acuerdan el principio de la pandemia, eso no lo supo anticipar, había falta de abastecimiento, escasez, elevó las tarifas de los fabricantes en sus ventas a las farmacias y estás por necesidad a los ciudadanos.

Garantizar un suministro suficiente a buen precio es más importante incluso que ampliar los puntos de distribución. 22,000 mil farmacias a lo mejor no habrá problemas, ni va a ser necesario distribuir en hipermercados, pero la tardanza exige una explicación de Sanidad que como siempre embarra el debate para diluir la responsabilidad dentro de una política general de falta de liderazgo que en esta sexta ha impactado sobre todo en la saturación de los centros de salud, con miles de infectados asintomáticos qué podrían medicarse en casa perfectamente, guardar cuarentena sin acudir a los ambulatorios y con trabajadores buscando la gestión de la baja.

Pero así son las cosas y esa es la particularidad de nuestro país. Todo esto no ocurrió en Portugal, ni en Francia, Italia o en Alemania que es lo más cercano tenemos.

En lo epidémico, Naciones Unidas ha respaldado empezar a variar la manera de gestionar la pandemia apostando también por la gripalización. Es decir, que los contagios no son el primer dato a tener en cuenta. Hay muchos contagios, ayer seguramente más que antesdeayer o quizá con tendencia a la estabilización. Pero donde hay que ver las cosas indudablemente es la repercusión hospitalaria y efectivamente tanto el número de altas como de ingresos se está equilibrando. En lo que ayer respecta se estabilizó -respecto del día anterior- el número de personas ingresadas tanto UCI como en planta.

Viendo la eficacia de las vacunas se van a atender dosis de recuerdo ya a partir de los 18 años.

Estaa tesis de gestionar la pandemia de otra manera ha sido defendida por Pedro Sánchez, pero es que es una línea similar a la que criticó a Ayuso. Sánchez está haciendo lo que críticó a Ayuso, pero parece respaldada por cifras oficiales; los pacientes en UCI se mantienen en los 1.200, pese al pico de contagios y 17 mil camas hospitalarias y las tasas de gravedad se mantienen también otra semana entre 0,01 y 1,15 por cada 100.000 habitantes en la franja de vacunados de 12 a 79 años. La mortalidad sube en personas de mas de 80 años y especialmente en los no vacunados. Me imagino que no será sopresa.

FONDOS EUROPEOS; REPARTO OPACO

Al margen, el debate de los Fondos Europeos. Comunidades autónomas y algunos ayuntamientos han secundado la iniciativa de Ayuso y Feijóo de denunciar la arbitrariedad del Gobierno en el reparto de 9 millones para cuatro comunidades autónomas.

¿Es una cantidad desorbitada? En el peso total de un Estado como el España y el número total de fondos europeos seguramente no, pero es el detalle. Hoy sale el diario lopais, el diario sanchista de la mañana coreando la misma consigna, no no hay precedentes en Europa de boicotear y oponerse al reparto de los fondos. Lo que no tiene precedentes en Europa es un reparto opaco, arbitrario y poco rigurosa, caprichoso y con todo el tufo de favorecer a amiguetes que pone en marcha este Gobierno.

Lo ue no hay precedentes en Europa es un rescate como el de la aerolínea Plus Ultra ni de una discoteca como Pachá a la que define como una empresa estratégica y le da 18 millones.

FURIA LADRONA

Lo trascendental es la arbitrariedad, ¿por qué concede el Gobierno dinero a cuatro comunidades al margen del reparto pactado? Prepárense porque nos vamos a encontrar aquí con alguna que otra sorpresita a lo largo de los meses venideros y prepárense también para ese instinto cleptómano, directamente ladrón que tiene el fisco español que en lugar de ajustar las cuentas y que viendo lo que hay y el crecimiento de la economía española, atilda el gasto para que no se nos desmadre nada. Lo que hace es buscar dónde quitarle dinero a cada uno de los españole, no es cobrar impuestos, es quitarle dinero.

La última ocurrencia del gobierno es que los heridos en accidente de tráfico paguen a Hacienda parte de las indemnizaciones. Eso es furia ladrona. Sánchez continúa usando el Falcón que usted le paga para irse a mítines del PSOE, la Secretaría de Estado de Comunicación necesita cinco direcciones generales para atender a un gobierno absolutamente oscurantista y que se abre a los medios solamente que conviene. Venga Falcón, venga direcciones generales, venga ministerios, venga asesores, macrogranja de asesores y de mangantes y a usted le triplican las cotizaciones si es autónomo y le obligan a cotizar por indemnización si es víctima de un accidente de tráfico. Eso es gozar robándole a la gente, quitarle el dinero a la gente.

Yo quiero seguir viviendo como vivo con un gobierno despilfarrador y que me lo pague ese pobre que ha tenido un golpe con el coche y que a lo mejor se ha quedado en silla de ruedas. Sinvergüenzas.









