Herrera: “Un español pagará más impuestos por su trabajo, se jubilará más tarde y tendrá una pensión más baja”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

11 de noviembre. 11 del 11 y un saludo a mis amigos de la ONCE, siempre.

HUELGA DE TRANSPORTISTAS

Bueno, como no teníamos bastante para esta Navidad, como la Navidad se presentaba fácil, tranquila, con acceso a todos los productos, con tarifas razonables de las cosas, con una tranquilidad manifiesta por el futuro pandémico, etc, ect. Por cierto, ojito veamos cómo se está poniendo las cosas en Europa, ha habido dos brotes gordos en dos colegios en España en Getafe y en Sant Cugat del Vallés, bastantes chavales en cuarentena. El bicho no mata tanto, mata ¿eh?, pero nos puede seguir condicionando la vida.

Bueno, por si no teníamos bastante, han llegado los transportistas, los camioneros y han convocado tres jornadas de paro justo a las puertas de Navidad. Ni que decir tiene que estos son los que tienen que llevar -estos y estas- son los que tienen que llevar los productos desde el productor al minorista, que es donde vamos nosotros con la pasta y compramos el besugo, bueno el besugo o lo que compremos, o el juguete o lo que sea menester. Y tres días, del 20 al 22, están llamados a no circular.No les falta razón. Los camioneros dicen menudo abandono de un Gobierno que decía que iba a hacer todo lo contrario o exactamente lo mismo que no ha hecho, el abandono de un Gobierno y parece que la subida del combustible no va con él, están afrontando un incremento del 30% en el coste del combustible. Es una profesión particularmente sacrificada con condiciones laborales que les obligan, entre otras cosas, a cargar y descargar a veces la mercancía sin que en las carreteras estén las áreas de servicio prometidas en condiciones como la de otros países y que vimos que era el refugio donde ellos descansan durante el confinamiento y la pandemia. Pero es que además, ahora donde está lo gordo de todo ello es que el Gobierno quiere imponerles la viñeta a partir del 2024. ¿La viñeta qué es? Bueno, en ese debate en Europa, no es solo español, es un debate europeo, es decir, el que utilice las autovías y las autopistas que pague para su mantenimiento, como si no pagáramos ya en la construcción a través de los impuestos. Esto es fantástico. Vamos a ver señores dirigentes europeos, españoles particularmente que se apuntan, babean cuando piensan en poner un impuesto nuevo, yo creo que se tocan y se excitan. Vamos a ver que a ustedes les mantenemos nosotros, y las autovías y las autopistas se han hecho con el dinero de nosotros y ahora que dicen que también cuando circulemos paguemos. Buenos, pues eso o quieren empezara hacer con los camioneros a través de la famosa viñeta. Tú pagas, te pongo una pegatina en el parabrisas y con eso sé que tú eres de los que te hemos hecho pagar.

Empezarán por los camiones de más tamaño y luego acabarán en los turismos, no tengan ustedes ninguna duda, ninguna duda. Y veremos cómo evoluciona esta cuestión y hombre esperemos que el Ministerio de Transportes se siente y sepa convencerles de que va a hacer algo por ellos, luego seguramente no va a hacer nada como casi siempre.

RECORTE DE LAS PENSIONES

Bueno, pues oigan, ayer sucedió una cosa bastante curiosa porque la Comisión Europea dijo ‘vamos a ver, voy a hacer público el contrato, el famoso papel que me manda España, para cumplir con las normas que la Comisión Europea establece para recibir los fondos europeos’. Son documentos que no se publican, normalmente. Y Bruselas está un poco harta ya de la estrategia del sanchismo, que es mandar farfolla, fundamentalmente farfolla, que los compromisos se mantengan en una calculada ambigüedad. Bueno, ¿con qué estaba mareando el gobierno con la farfolla ambigua y que ahora Bruselas le ha obligado a declararlo muy claro? Esto es un, hay que subrayarlo y oiga esto es muy importante, la obligación de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones. ¡Anda! ¿Qué me está diciendo? Sí, sí, esto ya estaba en los borradores del Gobierno en 2020. Pero el sí, el no, se opuso Podemos, qué va a ser esto pero por favor… Se abre la puerta a ampliar de 25 a 35 años el cómputo. Ampliar 10 años el cómputo hacia atrás supone, de facto, rebajar las pensiones, se pongan cómo se pongan. Porque si hace usted la media desde más atrás, en los años en los que usted era más joven, cobraba menos y por lo tanto cotizaba menos; pues la media de lo que le toca cobrar es más baja. Pero si es que es muy sencillo entenderlo. A eso se le suma la entrada en vigor desde enero del 2022 del retraso en la edad de jubilación hasta los 66 años y la subida de las cotizaciones comprometida por Sánchez en Bruselas para los salarios de más de 49.000 euros que quedarían de estopadas, todo ello junto a la subida general del 0,6% de las cotizaciones. Lo cual, oiga es un recorte de las pensiones, es verdad que por la puerta de atrás, pero un recorte y una subida paralela del impuesto al trabajo que Sánchez y su Gobierno ha escondido de alguna manera.

RECORTE DE LAS PENSIONES

Pero miren, lo cierto es que ya se puede afirmar que un español pagará más impuestos por su trabajo, se jubilará más tarde y tendrá una pensión más baja. Esto ¿cómo lo van a recibir los progres de nuestro tiempo? Porque han apoyado una manifestación para el día 13 en Madrid en la que, bueno, por la convocatoria de los abajo firmantes de prácticamente siempre piden blindar las pensiones en la Constitución. Bueno, está muy bien. Pero cuando todos los abajo firmantes se enteren de lo que les acabo de contar ¿qué dirán? Todos estos abajo firmantes no van nunca la manifestación, no esperen encontrarlos allí. Es una manifestación, yo lo digo, próximo sábado 13 de noviembre Puerta del Sol de Madrid hasta la Plaza del Museo Reina Sofía, a las 12 del mediodía. Oiga, si me coge en Madrid no duden que estaré, yo también quiero blindar las pensiones en la Constitución.

¿Ahora qué dirán de todo esto que va a salir adelante?Escrivá que decía “no, nunca jamás. ¿Pero que están pensando? ¿Qué están diciendo” Esto se dijo hace 2 años y Escrivá salió como un Sánchez cualquiera “no, no, pero qué dicen ustedes. Que me están contando, pero vamos a ver, pero por favor. Pero no me molesten, no me… “ Pues ahora es el acuerdo con Bruselas. Ya veremos ahora qué es lo que van a decir a lo largo de estos días porque va a ser ciertamente muy interesante.

¿SALIMOS MÁS FUERTES?

Y luego, por otra parte, la negociación sindicatos-patronal a la que el Gbienro les ha presentado los nuevos ERTE, nuevos ERTE que en fin, ayer se lo tratábamos de explicar en qué consistía. Nuevos ERTE que no ha convencido a nadie, no han convencido a la patronal y no han convencido tampoco a los sindicatos, que es una forma deNadia Calviño de estrenarse maravilloso.

Y por demás, oigan ya saben esto de salimos más fuertes. Ya con lo de ayer de la Ley Mordaza y dejar indefensos a los policías, que les obligan a dejarse grabar, casi pegar, les convierten en chóferes de la chusma, les obligan a tragarse el humo del porro del bandarra que le obliga a ficharle en vascuence… todas estas cosas.

Pero a usted, mientras tanto, le van a subir los impuestos para jubilarse, para conducir por una autovía, para llenar el depósito, poner la calefacción, comprar un kilo de papas o vender esa casa heredada que lo mismo ya estaba ocupada con la legalización de la ocupación en tiempos de pandemia que hizo el gobierno. A ver si no se asalta un domicilio con violencia como si no fuera violencia. Bueno, pues al final, ya les digo, va a ser esto de Sánchez, va a ser verdad, salimos más fuertes, los que van a salir más fuerte son los macarras de barrio, pero bueno.