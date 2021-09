Carlos Herrera: "La tropa que nos gobierna va a seguir torpedeando el poder judicial"

Audio

"¡Señoras, señores, me alegro, buenos días!

¿Qué tal están? Son las 8.00 de la mañana, son las 7.00 en Canarias de este lunes 6 de septiembre del 2021, un lunes que nos coge, hombre el primero de septiembre siempre es la cita formal de la la vuelta a las cosas.

El lunes 6 de septiembre implica volver al colegio, los chiquillos van a volver al colegio como les decíamos a las siete,tranquilos porque va a ser más fácil aprobar, o sea, y además aquellos que vayáis a ir a la Universidad que sepáis que si plagiáis pues nos os van a sancionar. Por otra parte, oye plagiando ha llegado uno a jefe de gobierno, a la presidencia del Gobierno plagiando una tesis doctoral, imagínate a dónde puedes llegar tú.

Las promesas de Sánchez en su Aló País

Bueno, además de la vuelta al cole, la vuelta a la presencialidad en las empresas y la vuelta de algunos clásicos del otoño, del otoño político, aunque el otoño llegué dentro de aproximadamente 15 días. Uno de los asuntos fundamentales es la apertura del año judicial, otro de los asuntos fundamentales es la subida de la luz, vuelve a subir. El fin de semana ha habido un armisticio, digamos, pero ha aparecido Sánchez en el diario 'Aló País' a darse su masaje y oiga que vino a decir que aunque no soporta ni a Podemos ni a los independentistas ni a nadie va a seguir gobernando con ellos hasta el último día posible y seguirá gobernando con ellos si le da los números cuando haya elecciones, aunque hoy una encuesta en El Mundo le ha dado el desayuno porque dice que no llegaría ni a 100 diputados, ahora mismo, ya veremos cuando pasen algunos meses más. También dijo que hay quién especula con qué, hombre, si este hombre quiere ir un tanto abrigado a las elecciones, no puede presentarse, no puede convocar elecciones solo, tiene que convocar elecciones cuando correspondan, por ejemplo, las municipales. Es decir, tiene que ir abrigado por sus alcaldes porque solo se da un castañazo de consideración.

Pero bueno, ya le digo, lo que dijo es que bajara la luz de tal manera que los recibos volverán a ser como en 2018. Es decir, que al final en el año 2021 habremos pagado lo mismo que en 2018. No ha explicado cómo. Tampoco ha sido capaz de explicar como hemos llegado aquí y con récord diario y la gente pensando si se va de vacaciones o pone el aire acondicionado porque el dinero no le da para ver para ambas cosas. Hombre, un señor que decía con Rajoy que una subida del 8% era inasumible pues tendría algo que decir y hacer con una subida de más del 250%. Y todos esos periódicos y periodistas que se escandalizaban con esa subida del 8%, pues hombre, algo podrían decir de esta escándalo o tarifazo. A menos que las rodilleras, los fabricantes de rodilleras con alguno de estos se hinchan a hacer negocio y no digamos ya todos estos comedores de hortaliza, lamedores de sable qué creen que este les va agradecer algo, pero que equivocados estáis.

El marqués de Galapagar, ahora vizconde de Barcelona: Pablo Iglesias

Miren, un perro muerto por ébola mereció que se quemaran las calles, pero 130.000 víctimas del covid no merecen una explicación de este tipo, sobre todo si está ocupado salvando a Afganistán y a la humanidad. Toda la entrevista es un despliegue de sanchismo puro: la epidemia se supera gracias a él, tenemos la suerte de sufrir una brutal crisis económica porque nos va a permitir responder una España sostenible digital e igualitaria y la gran amenaza de España no es el paro o el virus, la deuda, el separatismo, la inmigración ilegal, no no no... La gran amenaza de España es la ultraderecha. que por cierto también lo ha dicho el marqués de Galapagar, el ahora vizconde de Barcelona en un estreno en la prensa en un artículo aburrido como todo lo que cuenta este individuo, Pablo Iglesias, ilustrado con una pistola serigrafiada con las siglas del PP y Vox. Pues esta es la tropa que gobierna. Es la misma tropa. Y esa tropa es la que hoy tiene que seguir torpedeando, todo lo posible, en el estreno del año judicial, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y dirán ustedes, oíga que es el PP el que no quiere pactar. Cuando tú le pones a la persona, a tu adversario, con el que tienes que pactar sí o sí, condiciones inasumibles demuestras que el que no quiere pactar eres tú.

Hoy veremos qué es lo que dice el presidente del Poder Judicial en el inicio del año judicial, el señor Lesmes. Cómo insta a las fuerzas políticas a ocuparse de las cosas.

Mientras tanto, como les decía, las encuestas siguen demostrando el desgaste importante del PSOE y esa desgaste no lo ha frenado la remodelación del Gobierno. Esa crisis con la que se quitó del medio, por cierto, a los sanchista más fieles, a los más contumaces, también, seguramente, a los más mentecatos, pero bueno, a Ábalos, Carmen Calvo, Iván Redondo, etc.. Bueno pues, a pesar de esa relación, miren hoy el diario El Mundo señala que Sánchez no frena el desgaste y ya cae por debajo de 100 años y el PP aumenta su ventaja, serían 131 por 98 del PSOE, con eso no se gobierna. Necesitas a alguien más y ese alguien más ¿quién sería? ¿Ciudadanos? Es que Cs como mucho se queda con 1 escaño. ¿Sería VOX? Tendrían que repetir de alguna manera, el modelo de gobierno de la Comunidad de Madrid que gobierna el PP, pero tiene que hacerlo de acuerdo con Vox.

El Gobierno no ha hecho lo suficiente para evitar la subida de la luz

Hay una cosa muy importante en esta encuesta, el 84% de los españoles cree que el Gobierno no ha hecho lo necesario para evitar las escaladas del precio de la luz. Vean ustedes la promesa de Sánchez, recuérdenla: a final de año sumando todos los recibos el 2021, la luz nos habrá costado lo mismo que en el 2018. La ventaja de este tipo de fanfarronadas, como la de vacunaremos en julio al 80% de la población y así, es que solo hay que esperar para comprobarlas, pero para que eso suceda insisto lo que le decía antes, tiene que bajar la luz desde hoy mismo y hoy lo que ha hecho ha sido subir.

Bueno el Salario Mínimo Interprofesional hay nueva reunión para tratar de subirlo otros 15 leuros, y estamos en lo de siempre, el Gobierno se puede escudar en las recomendaciones internacionales que piden que el salario mínimo se acerque al 60% del salario medio, pero normalmente esas subidas y además, en este tipo de épocas, tienen consecuencias. Y esa subidas, en las pequeñas y medianas empresas, en situación precaria, van a ver aumentado sus costes de contratación, los costes laborales. Con lo cual, si tú eso no lo pueden repercutir en el precio de tus productos, lo termina pagando algún trabajador que tiene que irse a la calle para que los otros cobren 12 o 13 o 19 euros más. La CEOE ya ha advertido que le va a ser muy difícil llegar a más pactos sociales con Pedro Sánchez. A ver si es verdad porque, también, a veces, la CEOE, le llaman a arrebato y se pone de un estupendo que para que te cuento”.

