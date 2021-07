Herrera: "Estamos haciendo creer que vivimos a la puerta del Apocalipsis"

Audio

"Señora y señores, me alegro, ¡buenos días!:

[ESCUCHA AQUÍ EL MONÓLOGO DE CARLOS HERRERA DE ESTE JUEVES 22 DE JULIO]

Son las 8 de la mañana de un día de verano en el que hace calor, de un día de julio que es el día 22 a un día de que comiencen los juegos olímpicos aunque hoy la Selección española olímpica debuta contra Egipto a partir de las 9 de la mañana, dentro de una hora y se lo vamos a contar aquí. Como les vamos a contar muchas las cosas que conforman la actualidad, la actualidad de verano, yo les decía antes a las 7 de la mañana que hacía muchos veranos, meses de julio que yo no veía con esta densidad informativa. Hombre, siempre había algo, algo se sacaban de la manga los gobiernos, las oposiciones, no digamos el runrún de siempre, ese, esa verdad sordo o callado o a veces, desde luego, cohetero sentimiento nacionalista español independentista de los diferentes, de las diferentes esquinas de la patria, ay he dicho patria..., de la matria, los ijes de la matria y, siempre, además, están los profesionales de la chorrada que en España son legión.

Pero miren una primera reflexión, como siempre empezamos hablando de la pandemia, yo le referí antes a las 7 un artículo de Álvaro Nieto que me había interesado mucho llamado al 'Terrorismo informativo' que suscribo de pe a pa, donde oigan, creo que debemos hacer una seria reflexión y dejar de llevarnos por el sensacionalismo de una cifra que es la primera que utilizamos cuando hacemos crónica de la pandemia que es la famosa incidencia acumulada. La incidencia acumulada si hoy nos referimos a ella y al numero de contagios, sin más, estamos haciendo creer que vivimos a la puerta del Apocalipsis y no es verdad, no estamos como el año pasado, ni mucho menos, no podemos decir que ahora, porque efectivamente han aumentado los contactos y por lo tanto han aumentado los contagios en aquellos sectores que no se han vacunado, entre los más jóvenes que han estado un año metidos en casa pues claro cuando se abierto la puerta qué han hecho o usted no ha sido joven..., pues claro y entre ellos se han contagiado que es una forma de inmunizarse, por cierto mientas no les vacunan porque los síntomas que desarrollan son muy menores.

Miren lo de la incidencia acumulada, si está en 600 o en 700, perdónenme pero no quiere decir nada comocuando estaban 600 o en 700 el año pasado. Es que parece, parece que hay medios que estén deseando un confinamiento nuevo, que están apelando directamente a las autoridades, diendo tomé usted medidas restrictivas, pero, pero vamos a ver, claro que hay repuntes porque hay más contactos, porque hemos de convivir con el virus nos guste o no nos guste, pero la incidencia acumulada ya no es útil porque lo que hay que ver son los que ingresan en los hospitales e ingresan muchísimos menos y no digamos que mueren muchísimos menos, los que ingresan en los hospitales, por cierto, no tiene nada que ver con los que ingresaban hace un año. Hay que ver los hospitales, las UCIs, los muertos, no es una emergencia. No estamos en una situación de colapso porque además se ingresa a personas, incluso, con síntomas leves, meramente por precaución en muchas ocasiones.

Claro que hay contagios, pero hay poca enfermedad porque pues porque nos hemos vacunado. ¿Cero contagios? No lo esperen, tardaremos mucho, entre otras generosas cosas porque hay mucha gente que que no se vacunan y hasta que no no se inmuniza por vía contagio qué tenemos que estar siendo mantener restricciones. La mayor parte de los contagiados son jóvenes, jóvenes que se van a vacunar, jóvenes que se van a inmunizar, es decir, primero la vacuna funciona, funciona aunque no sea infalible es que conozco un caso de uno que tenía la pauta completa de vacunación y se ha contagiado, bueno tendrá síntomas más leves y segundo, no hay ninguna ninguna ni la mejor del mundo pero estás vacunas funciona, dentro de 2 o 3 meses esta situación estará felizmente reconducida con lo que conviene no mantener la histeria colectiva sobre todo desde un cierto terrorismo informativo. Decíamos antes un cartel en la televisión: "Cataluña peor que nunca", ayer 5 muertos, y ¿cuándo se morían 90, 100, 200 personas al día, entonces cómo estaba Cataluña? o Madrid, o Andalucía que tienen todas datos fluctuantes... que bajan, suben, bajan y se estabilizan.

Podríamos analizar el papel de los medios en no pocas situaciones de alarma nacional como ésta que es una alarma sobre la que estamos alarmando, tengo la sensación, en demasía.

Cataluña no se ha rascado el bolsillo

Del resto del panorama, pues miren ustedes, una de las cosas que seguramente ustedes les va a interesar más es que en Cataluña no se ha rascado el bolsillo para pagar los avales de lo que el Tribunal de Cuentas le pide a los Implicados en el procés y tampoco ningún banco ha querido proporcionar esos abales con los que, al final, la Consejería de Economía, el señor Jaume Giró ha dicho: menos mal que los funcionarios del instituto de finanzas, el ico catalán, han dicho por nosotros que no quede hágalo con el respaldo de la Generalidad con lo cual van a volver a malversar otra vez, malversaron mucho el Tribunal de Cuenta pide 5 millones, pero malversaron infinitamente más. Sabe qué cantidad de dinero pagaron en untar observadores internacionales, a politiquillos, activistas del tres al cuarto para hacer actos, para poner embajadas en ciudades estupendas del mundo entero para decir que España les robaba y todo este... ustedes saben mientras la administración catalana era una basura. Bueno pues esos que malversaron mucho ahora van a tener que responder, pero como no tienen vergüenza, no la han tenido nunca van a responder otra vez con dinero público, lo cual es una nueva malversación y veremos qué dicen de eso todos los que están ahora por porque no les importe nada lo que se haga en el Gobierno catalán y con las fuerzas que mandan en la Cataluña soberanista que son los que sostienen a Sánchez para que se vaya ahora de viaje privado a Nueva York, a California, de vacaciones, con nuestro dinero a hacer ver que va a buscar inversores en Sillicon Valley No lo recibe nadie, pero concede entrevistas en emisoras locales. Por cierto, ahí sí,lo que le pregunté, aquí no y todos felices y contentos porque el periodismo español -no puedo hablar del italiano o del francés porque soy español- está lleno de comedores de hortalizas, de lamedores de sables, que al nuevo Gobierno de Sánchez que es exactamente el mismo desastre que el anterior, porque mientras esté Sánchez ahí todo lo que toca lo pudre, le están diciendo, un poco menos, que han encontrado a Meternich, a Kisinguer. Todos los que adoraron por la peana Iván Redondo y le decían que era el genio de la Europa contemporánea están haciendo exactamente lo mismo con Félix Bolaños que es una fotocopia de Sánchez, un sectario de tres pares de narices al que ya iremos viendo a lo largo de este tiempo. Comedores de hortalizas. A uno le entra una cierta vergüerza, ¿a qué estamos jugando aquí?

En sus vaciones pagadas sí da entrevistas

Por lo demás, entre que el Gobierno nos quiere despistar volviendo otra vez al Valle de los caídos, a la ley de memoria hemiplégica, a suplantar leyes que ya se han escrito en España para reparar aquellas víctimas, que lo fueron de la represión que continuó a la Guerra Civil, que la hubo como la hubo en el momento que llegó la Segunda República de cuyas víctimas no se acuerdan o no existieron. La República Española no fue una forma de estado, la Segunda República española fue un instrumento para la revolución, para imponer en España por parte de las izquierdas la dictadura del proletariado, entonces estaban fascinados con la Unión Soviética, pero de eso no sé puede hablar con la nueva ley de Memoria Democrática. A lo mejor dentro de poco me multan por decirlo, bueno para eso estamos esperando.

Ximo Puig, el que faltaba para el baile

Y hablando de multas, miren con la de problemas que tiene Sánchez, el precio de la luz, la quinta ola de la pandemia, la Justicia, la Generalidad, Estados Unidos que no quiere saber absolutamente nada de él,..., ahora el que faltaba para el baile es el señor Ximo Puig, presidente de la Generalidad valenciana que no ha dicho ni mu de que los pobres catalanes vayan a tener que pagar de su bolsillo las fianzas de Nelson Junqueras, Puigdemont y de todos estos golfos, de eso chitón, pero se ha sumado otro lamedor de sable al coro sanchista que quiere que los madrileños paguen más. Dice el presidente valenciano que hay que crear un impuesto específico en Madrid porque Madrid es un paraíso fiscal y que ya sabían de dumping. O sea Madrid y Ayuso culpable de todo para estar hornada de socialistas, populistas tan populistas como Iglesias, hombre gritan un poco menos, dicen las mismas idioteces sin chillar. Hasta dónde llega la inquilina que ayer otra hiperventilada Rita Maestre, que invadía capillas en pelotas, exigió respuestas al alcalde Almeida por una agresión homófoba en Huelva, que como todo el mundo es un barrio de Carabanchel. Vamos a ver Ximo Puig si quiere encontrar paraísos fiscales que levante la vista que tiene el cupo vasco, el fuero navarro. Si quieres defender a los ciudadanos empieza por los catalanes que están asfixiados a impuestos y además ahora paganinis de las fianzas de los golpistas.

A Madrid, lo que hay que hacer es evitarla en cuestiones fiscales porque es la que más recauda con menor presión fiscal. Esto a un socialista le cuesta mucho entenderlo porque no tiene la cabeza abierta para eso. Madrid es la que más ayuda al resto sin quejarse. Recibe solo el 23% de lo que en ella se recauda y pone el 68 % y pico en el Fondo de cohesión autonómica. A Madrid le pusieron un 155 sanitario y ahora quieren imponerle un 155 fiscal. Y estos tíos estos tíos son capaces de incautarle la famosa gamba blanca de Carabanchel y luego se estrañan de que les den una paliza en la urnas. ¿Por qué no imita la Comunidad Valenciana, el Gobierno del señor Puig la eficacia de los empresarios y de la administración madrileña, en lugar de pedir que a los madrileños además, ahora, para justificar la inacción, la tontería, la torpeza de otros gobiernos hayan de pagar ? Y luego Tezanos que yo no sé si lo van a echar o no lo van a echar, pero a lo mejor échan a Tezanos del CIS y ponen a otro igual de malo, otro individuo que no conoce la poca vergüenza, un malversador que está utilizando el dinero público para dar más satisfacción a Sánchez en el avión cuando se va de viaje privado a Estados Unidos de vacaciones a decir que está buscando inversores, yo te diré lo que estás buscando".

