Herrera: "Sánchez es un rey sol que alumbra a un país oscurecido por la ruina y la regresión democrática"

Ayer ya confirmamos que efectivamente hay un cambio de tendencia en la pelea contra la covid-19, por cuanto ha costado doblegar a la tercera ola de la pandemia. Pero después de esa tercera ola, nos enfrentamos a una carta. Que posiblemente no sea el acabose, pero que es una cuarta. La cifra de ayer de fallecidos era de las más bajas desde el inicio de la pandemia, pero lo más probable es que esa cifra sea bastante mayor dentro de unos días. Hemos tenido más de 10.000 nuevos casos de contagio y un repunte de la tasa de incidencia hasta 163. Nada que no previéramos. Nada que no temiéramos. La incidencia de la Semana Santa la conoceremos dentro de unos días. Ha habido más contactos, y por tanto más contagios.

¿Eso cómo se rompe? Con el vector de la vacunación. Ya se lo he dicho varias veces, pero es que es el relato imprescindible de lo que hay que hacer. Podemos conocer el impacto de la movilidad reducida que ha habido esta Semana Santa. Porque en Andalucía no hemos podido ir de Sevilla a Trebujena, a pesar de que no hay muchos kilómetros. Porque no hemos podido salir de la provincia. La Comunidad de Madrid cabe en la provincia de Sevilla, para entendernos. Y con tanta gente, lógicamente los datos se recalientan. Seguiremos atendiendo a las oleadas de la pandemia hasta que haya una inmunización generalizada. Y en los pocos países donde se está produciendo la gente está recuperando la vida normal. En Nueva York están vacunando ya en los supermercados. Al que va y paga la vacuna.

¿A España cuántas han llegado? Diez millones, la mayoría de Pfizer, que es el más formal por lo que se ve y el que más produce. De los diez millones, se han inyectado 8.700.000. ¿Ahora qué hace falta? Que lleguen los 30 de Astrazeneca, los 16 de Moderna, que empiece a llegar lo de Janssen... Hay que vacunar a tres millones de personas a la semana. ¿Hay músculo para eso? Claro que lo hay. Y sin necesidad de llenar los campos de fútbol. Simplemente, con los centros de salud. Y esperemos que eso sea así en las próximas fechas.

TEZANOS, "UN NOLACO" AL SERVICIO DE LOS INTERESES DE SÁNCHEZ

Ayer volvió a la crónica de la actualida política un clásico. Un clásico de la chapuza y la manipulación, que se llama José Félix Tezanos. Y que podemos decir que es un nolaco en la mejor de las expresiones. ¿Qué es un nolaco? El que no conoce la vergüenza. Un militante socialista puesto al frente del CIS para convertir esa institución en un instrumento al servicio particular de los intereses políticos de Sánchez.

En el arranque de la precampaña electoral, la izquierda estaba un poco desmovilizada en Madrid ante el tirón de Ayuso. Y ayer apareció Tezanos al rescate para anunciar un empate técnico que anime a las huestes electorales. Y eso es lo que pretende el CIS de Tezanos. Porque hace mucho tiempo ya que sus pronósticos sirven para poco y sus estudios se han vuelto papel mojado. Porque Tezanos cambia muchas veces de metodología, por lo cual es imposible hacer una ponderación correcta de los datos del CIS.

Ayer, elevó el nivel de chapuza al renunciar a la atribución de escaños y al otorgar casi los mismos escaños a Podemos - al que le da un 9% de los votos - y a Vox - que no llega el 6%. Es tan burda la manipulación que, al minuto siguiente, varios expertos en demoscopia alertaron sobre la chapuza técnica. Y todos dijeron lo mismo: si las estimaciones del CIS son ciertas está equivocando la asignación de escaños, porque con esas previsiones no habría empate sino victoria de la izquierda. Y por cierto, con Cs fuera al no llegar al 5%. ¿Se le ha ido la mano en la cocina? No sé si lo hace para movilizar también a los votantes de la derecha. Sobre todo, los de Ciudadanos. En cualquier caso sirve para mantener la esperanza de los partidos de izquierda. Para estimular un voto útil para favorecer la candidatura de Gabilondo. Un Gabilondo que ayer pasó por el programa y dijo: no voy a subir los impuestos, no voy a cerrar el Zendal, no voy a cerrar los bares, no voy a restringir la movilidad... Es decir, vas a hacer lo mismo con Ayuso pero con cara de cabreado. No voy a pactar con Iglesias... Ya verán como si es necesario sí pacta con Iglesias, porque "este Iglesias, no" pasará a ser el Iglesias que ha cambiado, por más que lo diga de una forma tan educada como lo dice, que siempre es de agradecer.

Hay otro dato que llama la atención: la valoración de Díaz-Ayuso, no sólo entre los votantes del PP, sino también entre los de Cs y Vox. Los estrategas de campaña de la presidenta de Madrid, que piden autonomía respecto a Génova, tienen que medir con mucho cuidado su campaña para que Vox no desaparezca. También tragado por el tirón de Ayuso. Porque les puede ser particularmente imprescindible.

LA COLONIZACIÓN DEL ESTADO POR EL 'SANCHISMO'

Una reflexión final: la colonización del Estado por el 'sanchismo' merece una profunda reflexión. No hay institución ,ley, norma, costumbre... en la que Sánchez y su Gobierno no hayan metido la mano. Nos quedamos siempre con el ejemplo del Marqués de Galapagar - éste del moño - queriendo cambiar la cabalgata de los Reyes o poner la banda de la tarta a poner feminismo en las aulas... Pero el peligro real no es éste. Este es un cantamañanas que tendrá su cuota de asalto a los cielos y poco más.

El peligro real es Sánchez y la visión del Estado de Derecho como una herramienta para su servicio. Primero te induce al voto con el CIS, luego te publicita sus mensajes en TVE, luego educa a tus hijos con la 'lolailo' de Celaá, desactiva mientras tanto el poder judicial, paraliza el Congreso con el estado de alarma, ocupa la Guardia Civil, se inventa alguna paguita para que te acostumbres a malvivir sin demasiado esfuerzo... Y siempre en deuda con su 'sanchidad'

Eso es el populismo y eso es Sánchez. Que es un Rey sol, que alumbra a un país oscurecido por la pandemia, la ruina y una gran regresión democrática. Y en este escenario aparece el CIS de Tezanos, que para eso lo han puesto. Pues a ver si, insistiendo mucho, la gente se cree que Madrid homófobo, machista, enfermo...

En Madrid no se juega sólo un gobierno regional. Se disputa el partido de ida entre el populismo y la democracia. Los dos únicos bloques reales que pugnan por imponerse en el mundo. Y Sánchez se ha puesto al frente de esa campaña. Por eso, lo que ocurra en esa campaña va a tener muchas consecuencias para España. Madrid será la guinda de un pastel muy indigesto o la primera prueba de que hay más allá de este rey Sol, de este impostor, que nada más trae nubarrones con premio.