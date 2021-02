Pablo Hasel: las diversas sentencias judiciales que han marcado la historia del rapero

El caso del rapero Hasel sigue añadiendo capítulos a su historia. El Ministerio de Justicia ha anunciado que está estudiando la posibilidad de reformar los delitos de enaltecimiento del terrorismo, contra los sentimientos religiosos y de injurias a la Corona dentro del Código Penal para no sean castigados con penas privativas de libertad, según ha informado el departamento dirigido por Juan Carlos Campo.

El rapero Pablo Hasel ha acusado este lunes al Gobierno liderado por Pedro Sánchez de buscar "desmovilizar" y "apagar la solidaridad" que ha despertado su inminente ingreso en la cárcel con su propuesta de reformar varios tipos penales relacionados con la libertad de opinión para que no conlleven penas privativas de libertad.

Pablo Hasel comenzó su carrera como rapero en la escena 'underground', inspirándose en grupos y artistas como 'Arma X', LaTecnika o Mentenguerra, provocando lo que se conoció como una irrupción del rap político dentro del conocido contexto 'underground'.

Hasel es creador de diversas maquetas y demos, así como de recopilatorios de temas sueltos, inéditos, acapellas y poemas. Según sus propias palabras, él no revisa las canciones ni dedica mucho tiempo a retocarlas. En este sentido, su profundo sentido comunista está presente en cualquiera de sus producciones. Sus trabajos han sido distribuidos de manera gratuita en Internet a través de conocidas webs especializadas en música.

La última sentencia de Pablo Hasel

A finales del pasado mes de enero, la Audiencia Nacional dio diez días de plazo al rapero Pablo Rivadulla, conocido artísticamente como Pablo Hasel, para que ingrese en prisión con motivo de la condena que le obliga a pasar nueve meses en instituciones penitenciarias por un delito de enaltecimiento del terrorismo, con la agravante de reincidencia, e injurias y calumnias a la Monarquía a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Hasel explicó que no va a entrar voluntariamente en prisión y señaló que esperara a ser arrestado: "Lo más probable es que el domingo - día que terminaba el plazo- vengan a buscarme para encarcelarme".

En un auto del pasado 25 de enero, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó suspender la condena al rapero, como sí hizo anteriormente con la primera sentencia que se dictó sobre él. Esta decisión se produce al no cumplirse el primer requisito para suspender una pena: que haya delinquido por primera vez.

El escrito de la Sala de lo Penal explica que "en absoluto" se puede afirmar este principio porque el rapero ya fue condenado por unos hechos que fueron cometidos entre 2014 y 2016, es decir, parte de ellos cuando ya era firme su primera condena, lo que motivó además, dice el tribunal, que en su segunda causa se tuviese en cuenta la agravante de reincidencia.

Es verdad que el Código Penal permite que de forma "excepcional" se pueda suspender las penas de prisión que no excedan los dos años de cárcel "siempre que no se trate de reos habituales", el tribunal descarta esta opción debido al "historial delictivo" del condenado: "Ni las circunstancias personales del reo, ni la naturaleza de los hechos, ni su conducta puede hacerle merecedor de tal beneficio, no alegándose incluso por su defensa dato alguno que evidencia la concurrencia de esas circunstancias".

Ante este contexto, el rapero Pablo Hasel explicó que no tiene pensado pedir el indulto y que estaba meditando el exilio, refiriéndose a las decisiones judiciales contra él como una estrategia que "están utilizando como cabeza de turco para asustar al resto".

Los polémicos tuits que publicó Pablo Hasel

Entre 2014 y 2016, Pablo Hasel publicó varios tuits, 64 considerados delictivos, en los que aparecen términos como GRAPO, Monarquía, Rey, ETA, Terrorismo, Bomba, Borbón, Policía y Guardia Civil. Entre algunos de esos mensajes se podían leer citas como las siguientes. "Uno de la CUP hablando contra la Monarquía mientras IU anda de risitas con esta en la Zarzuela". "El mafioso Borbón de fiesta con la monarquía saudí, entre quienes financian el ISIS queda todo".

Las otras condenas de Hasel

El rapero Hasel ha sido condenado en más de una ocasión. En el año 2014. Pablo Hasel fue declarado culpable y condenado a dos años de prisión por el enaltecimiento del terrorismo por el contenido de las letras de sus canciones: en las que ensalzaba a plataformas como GRAPO, RAF o Terra Lliure.

El pasado mes de junio, el Juzgado de lo Penal número 11 de Lérida condenó al rapero a seis meses de prisión por un delito de agresiones a una periodista de TV3, en una rueda de prensa en el Rectorado de la Universidad de Lérida en junio del año 2016. El juez consideró que Hasel empujó, insultó y roció con un líquido de limpieza a la periodista, imponiéndole una multa económica de 12.150 euros para indemnizar a la víctima.

También fue condenado junto a otras personas por un delito de coacciones a cada uno de ellos, con una multa de 5.400 euros por impedir a los periodistas grabar con sus cámaras. Este delito todavía no es firme.

Además, la Audiencia Nacional en su última sentencia también señala que Hasel fue sentenciado en febrero del año 2017 por un delito de resistencia o desobediencia a la autoridad o a sus agentes, y en julio de 2018 por allanamiento de local.

En el año 2020, también recibió una condena por parte del Juzgado Penal 3 de Lérida de dos años y medio por agresiones a un testigo de un juicio a un miembro de la policía local por agresiones a un menor. Esta pena sí fue recurrida por el rapero.

Numerosas detenciones

En octubre del año 2011, Pablo Hasel fue detenido por ensalzar en una de sus canciones al que fuera secretario general del PCE, Manuel Pérez Martínez, condenado a 17 años de prisión por pertenecer al GRAPO. En 2014 volvió a ser detenido por un presunto ataque violento en el Día de Sant Jordi, por un ataque junto a otras personas a una supuesta, según ellos, plataforma de extrema derecha, 'Plataforma per Catalunya'. El 28 de abril de 2019 volvió a ser detenido cuando asistía a un acto por la excarcelación del preso del GRAPO Paco Cela. La detención duró 17 horas y era para entregarle una citación para un juicio posterior.