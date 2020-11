Herrera, sobre los disturbios: "Son los mismos que gritan 'fuera fascistas' 'abajo el capital' 'o 'viva ETA'"

Audio

Es lunes 2 de noviembre de 2020.... vienen días confusos, días agitados, días un tanto indecisos porque confuso e indeciso es el devenir del bicho, del virus y de la respuesta que tienen que dar las autoridades, y nosotros también. No sólo son las autoridades las que hacen las cosas posibles, también el comportamiento de los ciudadanos, para el devenir de una pandemia que puede batir hoy un nuevo récord de fin de semana.

Estamos más cerca del confinamiento domiciliario

¿A usted se le está poniendo cara de confinamiento? Estamos más cerca del confinamiento domiciliario ¿cómo el de marzo, abril y mayo? Posiblemente no, pero parecido sí, es decir que usted salga a la calle como mucho a llevar a su hijo al colegio, o ir a la universidad, o compar el pan en la tienda, pero ¿vamos a salir a dar un paseo tomamos una cerveza, veren la librería si ha llegado el libro que me gusta o mirar en la tienda de ropa si tienen unos pantalones de mi talla? Pues a lo mejor no".

El vamos a la barra del 'Donald' a tomarnos una ensaladilla, a lo mejor no ¿por qué? Porque en determinadas comunidades llevan varios días por 'cima' de un 30% más de contagios que hace una semana y un 30% más de fallecidos que hace una semana. Además, el otro punto del semáforo, qué es la clave, cuando el hospital está o empieza a estar saturado, también está por 'cima' de lo normal. Hay ya operaciones quirúrgicas que hay que retrasar porque todo el trabajo está condensado en los nuevos enfermos de covid. ¿Se mueren menos que antes?Hombre es que algo hemos aprendido y ya en los tratamientos afinamos mas el tiro".

Andalucía lleva varios días por 'cima' de los 5.000 contagios, Castilla y León ha empezado a suspender operaciones -como les digo no urgentes- en 8 de sus 14 hospitales públicos. Castilla y León, Andalucía, Asturias, Cataluña, Melilla se han mostrado a favor de la idea de ir habilitando las herramientas para poder imponer un confinamiento domiciliario.

Y a todo esto, falta una semana justa para que decaiga el primer tramo del estado de alarma que viene asociado al toque de queda obligatorio. A partir del lunes que viene se supone que las comunidades autónomas tomarán el control absoluto de la gestión de la pandemia. Si a este que vive la Moncloa ensimismado, no se le ocurre algo antes.

Madrid ha levantado el confinamiento perimetral relacionado con el puente, pero lo volverá a poner en marcha cuando llegue el puente de la Almudena. Cataluña ha levantado los confinamientos en los municipios, pero mantiene el confinamiento autonómico.

Y mientras tanto como eramos pocos, este fin de semana ha sido el de la eclosión definitiva de los disturbios en la calle. No ha sido una cosa de Madrid o Barcelona. También León o Logroño. Más de 60 detenidos en toda España, 33 de ellos sólo en Madrid y una treintena de heridos en el conjunto de España, la mayoría agentes.

En Logroño, las ansias de libertad se han materializado curiosamente en el saqueo de una tienda de ropa cara, no saquean una ferretería. Si quieren nos ponemos estupendos, o tontos, o dignos, o nos hacemos pasar por editorialista de El País y nos hacemos los equilibristas y decimos esto de que son estos extremos, que están fundamentalmente Vox y el PP.

Si quieren nos ponemos a decir que es gente que protesta por la caótica gestión del Gobierno.... si quieren nos ponemos muy progres y fantásticos y El País nos fichará para hacer editoriales. Pero la verdad no es esa. Estos, son los mismos que gritan 'fuera fascistas' 'abajo el capital' 'viva Terra Lliure' 'viva ETA' o 'policía torturadora'. Estos son los 'Alfon', los Rodrigo Lanza, las Isa Serra y compañía. Si ahora mismo quiere salir Pablo Iglesias diciendo que son la gente de Vox, pues que salga porque esa mercancía la va a comprar alguien, pero estos son los que a Iglesias le emocionaban cuando se enfrentaban a la policía, le tiraban un ladrillo y le abrían la cabeza, los que iban con una mochila llena de un explosivos con tornillos para ver a cuántos hacían daño.

Alfon, el Bódalo, toda esa chusma, los mismos que se han manifestado durante todos estos años. ¿En Barcelona la gente de Vox saliendo por el barrio gótico diciendo 'Viva Terra Lliure'? No me hagan reír por favor. Son antisistema que se manifiestan igual cuando viene el G8 a Castellón -y si no viene el G8 Castellón ellos se lo pierden- o cuando hay que rodear el Congreso o el parlamento andaluz contra el fascismo. Puede que haya alguno que proteste por la gestión del Gobierno, pero me río yo de que todos esos sean así".

Ahora, si queremos nos engañamos, es muy de esta sociedad nuestra y no digo ya del periodismo de esta sociedad. Engañarnos. Esa chusma no es la sociedad, esa no es la sociedad que sale a protestar porque la pandemia sea así o asá.

El Gobierno lo ha hecho mal, lo que ustedes quieran, pero esos no salen a protestar porque lo haya hecho mal, estos cojomantecas 2.0 son toda esta basura. Me río yo de ciertos editoriales.

Y luego ya saben ustedes, las elecciones Estados Unidos. Mañana hablaremos más hondamente de ellas, las más complicadas, las más raras que habido, efectivamente todas tienen sus rarezas, pero esta más que ninguna otra.

También hemos asistido a la reacción de la Iglesia vasca, Monseñor Munilla, a la abracadabrante intervención del cura párroco de Lemona justificando el terrorismo en un documental de Iñaki Arteta. Felizmente el obispado ha quitado a esta basura de en medio y lo ha mandado, no sé dónde lo mandará. Tendría que entregar el alzacuellos porque no se puede administrar un Sacramento siendo un cómplice cómo han sido tantos curas vascos de los asesinos de ETA. Curas vascos que campaban a sus anchas gracias a que en el obispado no había 'munillas' como hay ahora. Gracias a que en el obispado estaban amigos de los verdugos como Setién o como Uriarte. Felizmente ese tiempo de la iglesia vasca ha pasado y felizmente a toda esa carroña vestida con sotana, se les quita de en medio.