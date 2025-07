Paco González: "Este PSG es peor que el de la final de la Champions, pero si pilla al Real Madrid hace un mes..."

Este miércoles Real Madrid y PSG se enfrentaban en el MetLife Stadium en las semifinales del Mundial de Clubes; con el objetivo de alcanzar la final, donde ya espera un Chelsea que tumbó al Fluminense.

EFE Luis Enrique y Xabi Alonso dan instrucciones a sus jugadores.

Y para alcanzar ese objetivo, tanto Xabi Alonso como Luis Enrique realizaron varios cambios en sus once titulares. El técnico tolosarra no pudo contar con Huijsen y Trent y decidió colocar a Valverde como carrilero y a Asencio junto a Rüdiger en el eje de la defensa. Pero lo más sorprendente fue la titularidad de Gonzalo, junto a Vinicius y Kylian Mbappé. Y el entrenador asturiano, por su parte, puso a Beraldo en el once titular y en ataque salió con todo: Kvaratskelia, Doué y Dembélé.

DOS ERRORES CONDENAN AL REAL MADRID EN LA PRIMERA PARTE

El inicio del partido fue muy eléctrico. Los dos equipos saltaron al terreno de juego buscando la portería rival. Y en los primeros minutos de partido, Courtois realizó dos grandes paradas y no permitió ni a Fabián y ni a Nuno Mendes marcar el primer gol del partido.

El Madrid intentó responder con una media chilena de Mbappé. Pero en la siguiente jugada, un error clamoroso de Asencio terminó siendo el 1-0. El central se despistó, Dembélé le robó el balón y Fabián perforó la portería blanca.

EFE Fabián Ruiz celebra el gol anotado al Real Madrid

Y sin tiempo para reaccionar, el equipo madridista se encontró con el 2-0 en su contra. Esta vez fue un error de Rüdiger lo que condenó al conjunto entrenado por Xabi Alonso. El alemán intentó un pase en el centro del campo y su fallo fue aprovechado por Dembélé, que con un disparo directo a la base del palo derecho a Courtois.

GOLEADA PARISINA PARA DECIR ADIÓS AL MUNDIAL DE CLUBES

El PSG dominaba y acosaba a un Real Madrid que intentaba salir de su propio campo con rápidas transiciones. Pero los de Luis Enrique olían sangre y, antes del minuto 30, Fabián anotó el 3-0 tras finalizar un rápido contragolpe. Los minutos fueron pasando y los franceses levantaron el pie del acelerador en la recta final de la primera parte.

Tras el descanso, el Real Madrid pisó con más asiduidad el área defendida por Donnarumma. Sin embargo, el portero italiano no pasó apuros pese a los intentos desesperados de Vinicius y Mbappé.

EFE Los jugadores del PSG celebran la clasificación para la final del Mundial de Clubes.

El partido estaba sentenciado. El PSG con el 3-0 se sabía vencedor, que iba a jugar la final contra el Chelsea y Gonçalo Ramos todavía tuvo tiempo para marcar el 4-0 definitivo en los minutos finales. Xabi Alonso, sabiendo eso, permitió a Luka Modric y Lucas Vázquez despedirse del Real Madrid en lo que ha sido el último partido con la camiseta blanca de ambos jugadores. Y también hizo jugar a Carvajal, que regresaba tras superar una grave lesión de rodilla.

Los comentaristas de El Partidazo de COPE fueron muy críticos con el Real Madrid y también con Xabi Alonso. El debate fue muy intenso e incluso llegaron a comparar el partido que ha realizado este miércoles el equipo blanco con el que hizo el Atlético de Madrid en el primer partido del Mundial de Clubes frente a los parisinos.

EFE Courtois y Rüdiger, cabizbajos tras un gol del PSG

"Para mí es mucho peor el partido de hoy del Madrid contra el PSG que el del Atlético de Madrid. Porque el Atlético tuvo oportunidades de marcar gol y el Madrid no ha chutado ni a puerta", afirmaba Siro López.

Santi Cañizares, por su parte, prefirió elogiar al PSG y dijo: "Hay que ponderar mucho el nivel donde está el PSG porque deja en evidencia a todos los equipos. Dejó en evidencia al Inter de Milán en la final de la Champions, dejó en evidencia al Atlético y ha dejado en evidencia al Real Madrid".

Paco González fue quien cerró el debate y dejó una reflexión alabando el partido realizado por el equipo entrenado por Luis Enrique a mediados del mes de julio. "Hay que decir una cosa del PSG y es que hoy es mucho peor que hace un mes. Entre el calor y la acumulación de partido, este PSG no ha volado físicamente, pero si pilla al Madrid hace un mes...", explicaba el director de Tiempo de Juego.

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ y PINCHANDO AQUÍ.