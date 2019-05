El escalofriante aviso de Herrera sobre lo que puede hacer Podemos si gobierna junto a Sánchez

Audio

Señoras, señores. Me alegro, buenos días.

Es el primero de mayo, fiesta del trabajo y del trabajador. Por lo tanto, es la fiesta nuestra. ¿Qué mejor homenaje al trabajo y al trabajador que trabajar el primero de mayo? ¡Estar aquí! ¿Qué se está mejor en la cama? Pues tengo muchas dudas al respecto. ¿Qué se está mejor ahora mismo en una playa? Pues a lo mejor. Pero no hay nada comparado con levantarse pronto en un día como hoy y venir a trabajar como los enanitos del cuento, sentarse delante de este micrófono e irles despertando poco a poco porque hoy han sido ustedes bastante camastrones.

Y fíjense ustedes que hay mucha información de alcance, que se decía en el periodismo antiguo y que todavía los antiguos lo decimos. La noticia de alcance se producía ayer al filo del mediodía. Sabíamos que algo había ocurrido en Venezuela. Que una especie de 'Operación Libertad' había conseguido liberar de su arresto domiciliario al líder opositor Leopoldo López y que eso lo había hecho el jefe de la inteligencia apoyado por algunos militares. Junto con la presencia de Guaidó al frente de esas tropas en la base de La Carlota, todo parecía indicar que se cernía una suerte de cerco sobre Maduro y el régimen chavista, que tiene condenada a Venezuela a la Edad Media. ¡Mira qué es difícil hacer con un país con enormes recursos como Venezuela la fotografía de la Edad Media! Pero es que el comunismo, la extrema izquierda, las ideas chavistas... lo han conseguido. Muy bien asesorados por los que aquí quieren ser coalición de Gobierno. Quieren gobernar con Sánchez para ver si nos arruinan también a los españoles. La gente de Podemos y toda su patulea.

Ahora mismo la moneda está en el aire y Maduro ha aparecido - no se supo dónde estuvo durante unas horas - rodeado de militares y diciendo que la moneda ha salido cruz para la oposición y cara para él. El vídeo no está claro que se haya emitido en directo, pero desde luego no deja lugar a dudas. Ahora mismo, insistiendo Guaidó desde paradero desconocido que convoca una marcha hacia el Palacio de Miraflores para echarle un pulso al régimen, nos deja un escenario en el que todo puede ocurrir. Desde Venezuela llega ahora mismo una combinación de buenas noticias pero también de intranquilidad. Es una situación con grandes riesgos. Uno de ellos, que detengan o eliminen a Juan Guaidó, como parece que tenían previsto. Detenerle, quitarle de la circulación... lo cual podría haber hecho que esta operación - que parece algo temeraria - se precipitara cuando no tenía todos los medios necesarios.

El grueso del Ejército parece que sigue fiel a Maduro, pero habrá que ver qué pasa. Alguno de esos jefes militares tiene que volver a su despacho y tal vez teme que Maduro sospeche que él estaba también en esa mordida, en ese levantamiento popular. Con lo cual, veremos si eso hace que se precipite o no su actuación. Las próximas horas son determinantes.

Lo que está claro es que la gente sola y desarmada no va a poder derrocar a Nicolás Maduro. Hace falta algo más. Ha sido una apuesta muy arriesgada porque sobre todo hay un gran potencial entre algunos miembros del Ejército pero sobre todo en los colectivos armados. Son grupúsculos paramilitares armadas por el régimen con gatillo fácil y muy pocos escrúpulos. ¿Quién apoya a Maduro? Cuba, China y desde luego Rusia. Bueno, y todos los miserables cómplices españoles que hay por ahí. Rusia le asesora con auténtico Ejército de asesores militares, que no lo hacen de forma gratuita. Rusia quiere colocarse en el lugar en el que están los recursos energéticos nacionales y ser un 'aprovechategui' de ello.

Es un órdago con gran peligro, pero incluso hasta si triunfa. Ahora, llamar a eso 'golpe militar' como llamó ayer esta indocumentada ministra portavoz de Gobierno que se llama Isabel Celáa en realidad es un gesto de apoyo a Maduro. Aquí o se está con la libertad o se está con la dictadura. Además, ¿no habíamos quedado que el cielo se toma por asalto? O se está con la libertad o se está con el responsable de la catástrofe social, humana y política de este país hermano. La autoridad reconocida es la de Juan Guaidó. Reconocida por el Gobierno español. Y mientras detente el poder Nicolás Maduro ni habrá paz, ni habrá alimentos ni habrá prosperidad.

Si los militantes no van contra Maduro, no va a pasar nada definitivo y a mí no me gustaría estar en el pellejo de Guaidó. Porque es descartable, de momento, una intervención internacional. Para que estas cosas triunfen, además de no precipitarse, primero hay que neutralizar al que quieres derrocar, controlar las comunicaciones y si crees que alguna unidad no va a estar contigo tienes que aislarla para que no participe en contra del Golpe. Y me da la sensación de que nada de hecho se ha hecho. Guaidó ha perdido la iniciativa, tal vez por culpa de alguna precipitación temiendo que pudiera ser detenido en las próximas horas.