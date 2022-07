Herraiz: “En el tema energético cada país ha hecho la guerra por su cuenta”

Buenos días. Avanza 'Herrera en COPE'en este jueves 21 de julio en el que se acaba la pequeña tregua de la ola de calor en el norte. Suben las temperaturas en País Vasco, Navarra, La Rioja... En el resto también suben las temperaturas lo que no va a favorecer a las tareas de extinción de los incendios. El panorama es de desolación en muchos puntos de España con pueblos que siguen desalojados y cientos de vecinos evacuados. Cuando hablamos de hectáreas quemadas no hay que hacerlo con ligereza. Solo en esta ola de calor han ardido 80.000 hectáreas y si ampliamos el círculo a lo que llevamos de temporada de incendios, más de la mitad de todo lo que se ha quemado está en la provincia de Zamora.

Ahora mismo, hay que mirar al este de la provincia de Ávila. El incendio de la comarca de Cebreros cumple hoy 5 días activo. Desde el sábado. Ha arrasado ya más de 4.000 hectáreas y el viento cambiante ha seguido dificultando las labores de extinción durante las últimas horas. Los trabajos se han centrado en evitar que las llamas se aceraran al núcleo urbano de Hoyo de Pinares. La noche ha ido bien porque no ha soplado el viento. Lo acaba de contar a COPE Alejandro Peñalbo director de extinción de este incendio de Cebreros.

Ha vuelto a ser una noche muy difícil en la comarca de Ateca, en Zaragoza. Para que nos hagamos una idea de la dimensión de este fuego. Un eje de comunicación fundamental como es la A2, que enlaza Madrid y Barcelona, permanece cortada a la altura del término de Contamina.

Y enGalicia se rozan las 30.000 hectáreas arrasadas en toda la comunidad. En la zona de Valdeorras más de 10.000 y en Folgoso, en Lugo una superficie muy similar.





¿De dónde nos llegan buenas noticias? Del incendio de Zamora, del de Pont de Vilomara en Cataluña y del de Valdepeñas de la Sierra en Guadalajara.









ESPAÑA DICE NO AL PLAN ENERGÉTICO DE BRUSELAS





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Al margen de la evolución de los incendios, había especial interés por conocer larespuesta de España al planteamiento de la Comisión Europa ante los posibles problemas en el suministro de gas. ¿Qué propone Bruselas? Que los países de la Unión recorten un 15% el consumo de gas. Desde ya, desde el 1 de agosto hasta el 31 de marzo del próximo año. Y todo ante el temor de que Rusia siga cortando el grifo o que bloquee por completo el suministro de gas a Europa como chantaje a las sanciones que le han impuesto por invadir Ucrania.

Lo del 15% lo hace en plan recomendación, para que de forma voluntaria la industria y las administraciones públicas tomen medidas para ahorrar gas. Eso sí, advierten: en caso de alerta de la seguridad del suministro la recomendación tornará en imposición de carácter obligatoria.

Esto de las recomendaciones ya sabemos como va. Pero es que en este caso es algo que cualquiera se autoimpone ya.

Gastar cuanto menos, mejor. En tu casa y en la industria. Dile tú a un empresario si no está preocupado en reducir gastos de energía tal y como están los precios.

En todo caso, España ya ha respondido que no, que rechazan ese recorte del 15% de consumo de gas. La ministra de transición energética, Teresa Ribera, dice que entiende que tengamos que ser solidarios, que entiende que haya países que dependan directamente de Rusia, pero lo ve desproporcionado.

El FMI ya apuntó que, si Rusia cierra el grifo del gas, el PIB de los países más dependientes como Alemania caería un 6%. En el caso de España un 1%. Cuando la Comisión plantea esa reducción, lógicamente está pensando en países como Alemania. De ahí que el Gobierno germano haya dado un paso polémico pero que no ha sido mal visto desde Bruselas. Reactivar todas esas centrales de producción eléctrica a través de carbón que habían jubilado. Y Europa ya no las va a penalizar al ser contaminantes sino que entrarán también en el circuito de las subvenciones.

En el tema energético cada país ha hecho la guerra por su cuenta y no va a ser fácil consensuar ahora medidas comunes, aunque sobrevuele el problema de suministro. Aun así, hay Consejo Europeo de energía la próxima semana, el martes 26 de julio, y será una buena oportunidad para poner en común las diferencias.

Audio









NUEVA TABLA DE COTIZACIONES PARA AUTÓNOMOS





Y hay 3 millones 300.000 trabajadores por cuenta propia que, en las últimas horas andan revisando la nueva tabla de cotizaciones que han acordado Gobierno y las principales asociaciones de autónomos. Ha durado casi como un parto, porque llevan negociando desde enero y se han ido superponiendo los textos, las modificaciones, hasta que, finalmente, se ha llegado al definitivo.

En el acuerdo hay muchos frentes, pero, básicamente, viene a fijar un esquema de cotización por tramos. En concreto, 15 tramos, que se van a implantar de forma progresiva entre 2023 y 2025. Será revisado cada tres años hasta que en 2032 se fije un sistema definitivo, como nos viene demandando la Unión Europea.

Como punto de partida, el próximo año aquellos que ganen menos de 670 euros al mes pagarán una cuota de 230 euros. En el otro extremo, los que ganen más de 6.000 pagarán 500 euros. Eso en 2023 e irán cambiando en los dos años siguientes. Así, en 2025 en el primer tramo se pagará una cuota de 200 euros, es decir, se reduce, y en la más alta 590 euros, es decir, se incrementa.

Ya digo que son 15 tramos. Y como resumen, los que declaran ingresos de menos de 1.300 euros al mes verán reducida su cuota, los que tienen unos rendimientos entre 1.300 y 1.700 euros se quedarán prácticamente igual que ahora, y los que ingresan más de 1.700 euros verán incrementada su cuota. Para los que más ganan, los de ingresos superiores a 6.000 euros pasarán de pagar 294 euros de su cuota actual a casi el doble en 2025, 590 euros.

¿Qué es lo que dice el Gobierno? Primero presume de acuerdo. Y lo resume en un titular: el nuevo modelo de cotización reduce la cuota a 2.200.000 autónomos, se la sube a 800.000, que son los que declaran ingresos por encima de 1.700 euros. José Luis Escrivá es el ministro de Seguridad Social.

Aquí hay una cuestión que se deriva también de este acuerdo entre Gobierno y las tres principales asociaciones que representan a los autónomos. Es si la nueva tabla de cotizaciones, las nuevas cuantías van a servir para reducir el grueso de Economía sumergida que hay en España.

Eso, por un lado. Y por otro. El acuerdo tiene que ser ratificado ahora en el Congreso y la duda es si va a contar con el apoyo parlamentario suficiente. Para intentar convencer a sus socios habituales, hoy el ministro Escrivá explicará varios casos prácticos en el Congreso. El martes se aprueba la reforma en Consejo de Ministros y la previsión es que se convalide en la cámara el 6 de septiembre. Está es la fórmula rápida luego tendrá que ser tramitada como proyecto de ley.

A Pedro Sánchez y al ministro Escrivá no se les ha olvidado lo que les pasó con la reforma laboral. Que llegaron con la lengua fuera, sin los acuerdos suficientes y si no es por el error del diputado del PP Alberto Casero no sale adelante. En todo caso hoy conoceremos más detalles.

Audio









CONTINUIDAD EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO CON ÁLVARO GARCÍA ORTIZ





Cita también este jueves en el Consejo General del Poder Judicial. Se reúne para valorar el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, en sustitución de Dolores Delgado.

Es cierto que García Ortiz no ha sido ministro de Justicia con el mismo Gobierno con el que luego fue fiscal general. Es cierto que García Ortiz no ha ido en los primeros puestos de una lista electoral del PSOE y en dos meses le han designado máximo responsable del Ministerio Público. Pero ha sido el número dos con Dolores Delgado y ha impulsado y bendecido los nombramientos más polémicos -algunos anulados en el Supermo- como el del fiscal de menores, por falta de motivación. Ha sido el gran fontanero de la Fiscalía General del Estado y en su hoja de servicios aparece su proximidad al PSOE, sin tener reparo en participar en un acto electoral organizado por los socialistas gallegos.

En la carrera fiscal ponen muchos reparos. Le conocen bien. Y no convence a una parte muy importante de la Judicatura, como la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera fiscal.

¿Qué va a decir hoy el Consejo General del Poder Judicial? No es un mero trámite. Y se vio cuando el máximo órgano de gobierno de los jueces tuvo que pronunciarse sobre el nombramiento de Dolores Delgado. Aunque apenas tienen margen para valorar una designación que depende directamente del Gobienro, en aquella ocasión sí pusieron sobre la mesa una evidente contradicción. Dolores Delgado cumplía con los requisitos legales establecidos para el cargo pero no era la más idónea para ocuparlo, y así lo reflejaron en el máximo órgano de Gobierno de ellos jueces.

Sus vínculos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez les echaban para atrás, pero además de reflejarlo no podían hacer mucho más.

Hoy darán también el plácet, el pronunciamiento del CGPJ será también positivo porque Álvaro García Ortiz cumple los requisitos. Que se resume en una cuestión: que sea un jurista de reconocido prestigio con más d 15 años de ejercicio . García Ortiz lo cumple y una vez reciba hoy luz verde a su nombramiento en el Consejo General del poder judicial seguirá su trámite en el congreso, después jurará su cargo ante el rey y por último tomará posesión en el pleno del Tribunal Supremo.

Audio









DRAGhI NO CUENTA CON EL APOYO DE LOS SUYOS





Y hay que mirar a Italia, donde siguen en crisis política que es casi su estado natural. Pero en el contexto actual, en plena guerra en Ucrania, con la amenaza de corte de gas y arrastrando todavía las consecuencias de la crisis económica de la pandemia, hay que prestar especial atención a lo que pasa en Italia. ¿Por qué? Por muchas razones, pero puede haber una cascada de decisiones de otros organismos, como las que tome el Banco Central Europeo que terminen afectando también a todo el club comunitario y, cómo no, también a España.

En las últimas horas, el primer ministro italiano Mario Draghi ha podido constatar que cada vez está más solo en el Gobierno. No solo los populistas de izquierda del movimiento 5 estrellas no le apoyan. Tampoco los partidos de derecha Forza Italia y la Liga. La prueba de que los socios de coalición abandonan a Draghi se vio en el Senado italiano. Estos 3 partidos, dos e derechas y uno de izquierda, rechazaron votar la moción de confianza al Gobierno del primer ministro italiano.

Hoy Draghi vuelve a comparecer en este caso en la cámara de Diputados y cuando comprueba que sigue sin los apoyos suficientes acudirá al Palacio del Quirinal y le dirá al presidente de la República, Sergio Mattarela... “Cada vez estoy más solo y así no puedo seguir, así que lo mejor es que acepte la dimisión. Y en ese punto se agravará la inestabilidad y cobrará fuerza la convocatoria de elecciones en Italia.