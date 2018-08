Herráiz: "Según Echenique ganar más de 60.000€ es de ricos; ¿y comprar un chalé por 600.000€?

Son las 08:00, las 07:00 en Canarias:

Muy buenos días para los más rezagados, que llevamos ya un rato largo aquí en 'Herrera en COPE'. Bienvenidos. Desde las 6 de la mañana te está hablando Antonio Herráiz, en esta mañana de jueves que en cuanto tiempo va a ser muy parecido al día de ayer. Tiempo estable salvo alguna tormenta en Cataluña, en Valencia y en el sur de Aragón. En el Cantábrico van a tener hoy tan habituales cielos cubiertos, aunque con poca probabilidad de que dejen lluvias.

La primera parada la vamos a hacer en Cataluña. Cuando decenas de ciudadanos, cientos de catalanes, han comenzado a quitar los lazos amarillos separatistas, ahora el mensaje es que crece la tensión. Y sí, sí. Es cierto. Eso no es bueno nunca, pero igual aquí hay que preguntarse aquello de si fue antes el huevo o la gallina. Enseguida te cuento en qué situación procesal queda el hombre que agredió a una mujer delante de sus hijos en Barcelona.

Te hemos venido contando que los separatistas primero dijeron que esta mujer se lo había inventado absolutamente todo, pero presentó el parte de lesiones del Hospital del Mar al que ha tenido que acudir hasta un par de ocasiones. La mujer tiene fracturada la nariz, sufre mareos en los últimos días y, bueno, tras ese parte de lesiones más o menos, aunque sea a regañadientes, los separatistas lo han tenido que aceptar con el parte médico en la mano. Luego han tenido que buscar una nueva justificación.

Se sumaron a la teoría de que era un perturbado y que no sabía muy bien lo que hacía. Se ha demostrado también que conscientemente empezó a increpar a esta familia porque los hijos y la madre estaban retirando los lazos amarillos. Como la mujer es de origen ruso también le grito “extranjera de mierda” y no sé qué más insultos. Así que lo de perturbado, no lo sé. Lo de fanático seguro, eh.

Cuando las justificaciones se les han ido agotando, han recurrido a lo que es ya un clásico. En esta ocasión la agresión se produjo, dicen, en medio de una pelea de barrio. El hombre regañó a esta familia por quitar los lazos, ellos se enzarzaron, y yo, qué casualidad que la que sale peor parada de todo esto es la mujer que sí estaba retirando los lazos amarillos.

¿Esto les suena, verdad? Digo lo de la pelea de barrio. A mí me ha recordado esta mañana lo que pasó en aquel bar de Alsasua en el que dos guardias civiles y sus novias fueron apaleados. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan cuál fue el argumento de los abertzales para defender a los agresores? Sí, sí, que era una pelea de bar. Ahora como la mujer de la Ciudadela no estaba en un bar sino que estaba en plena calle, pues lo que es, es una pelea de barrio. ¿No ven demasiadas coincidencias?

Bueno, la novedad es que el agresor fue detenido. Estuvo en dependencias de la Policía Nacional unas horas, después fue traslado al juzgado de guardia de Barcelona y, finalmente, ha quedado en libertad, aunque con medidas cautelares. Él está denunciado, pero el agresor también ha denunciado a la mujer. De ahí que los separatistas se agarran a eso de que fue una pelea de barrio. El hombre, por cierto, no se podrá acercar a su víctima a menos de 500 metros y está acusado de un delito de odio y otro de lesiones.

Tras esta agresión PP y Ciudadanos convocaron una manifestación junto al Parque de la Ciudadela. Acudieron 1.000 personas, más de 1.000 personas según los convocantes. 600 según la Guardia Urbana de Barcelona. Ines Arrimadas, que es la líder de Ciudadanos en Cataluña, denunciaba lo que es esta agresión. Dice que es grave, pero también la respuesta que he recibido de los independentistas.

Les hemos contado que la mujer agredida presentó denuncia ante la Policía Nacional y no ante los Mossos d'Esquadra. De ahí que el detenido fuera a la comisaría de La Verneda. La intención es evidente, pero hay que decir también, hay que destacarlo, que desde el interior de este cuerpo se viene denunciando la utilización política de los agentes.

Lo último es un comunicado, una carta que el sindicato Unión Sindical de la Policía autonómica de Cataluña, USPAC, ha enviado al consejero de Interior, y ese comunicado es muy claro. El titular es evidente. Le piden al consejero que deje de una vez por todas de hacer política con los Mossos d'Esquadra. Esto se lo cuento más que nada para que cuando se criminaliza así, de forma general a los Mossos d'Esquadra, se tenga en cuenta a todos esos agentes de a pie que muchas veces no tienen más remedio que cumplir las órdenes que le llegan desde arriba. Desde los que están al frente de la Consejería de Interior y, a veces, también desde sus mandos.

Además de todo lo que ocurre en Cataluña, está el problema de la inmigración. Te contábamos que después de un mes, un mes del salto más numeroso que se produjo el 26 de julio, la Guardia Civil había detenido a los subsaharianos más violentos. La novedad es que tras pasar a disposición judicial dos han ingresado en prisión y 7 han quedado en libertad con cargos. Uno de los arrestados es un exguerrillero de Togo, que es un poco el que hacía cabeza ahí, al parecer con amplios conocimientos paramilitares.

El ministro del Interior compareció ayer en el Congreso y en realidad no aclaró los bandazos que han dado en este asunto. No aclaró por qué pasaron de un "Aquarius 1" a un "Aquarius 2" completamente diferente. No aclaró tampoco por qué pasaron de un "Ceuta 1" a un "Ceuta 2". Y Fernando Grande-Marlaska, en una clara alusión a Podemos, en un claro mensaje a los que la han llevado a la Moncloa, se esforzó en defender la devolución en caliente del último salto en la frontera. Y lo hizo con un mensaje: “Humanidad no es permisividad”.

Esto iba para los de Podemos, que son los que más le han criticado esa última devolución en caliente, el centenar de inmigrantes que saltaron la frontera de Ceuta el pasado... A mediados de este mes. Para el presidente del PP, Pablo Casado, esta falta de criterio lo que hace es agrandar el problema,

Entretenidos con los lazos, entretenidos también con Franco, el Gobierno sigue por otro lado maniobrando para sacar adelante los presupuestos. De momento no ha trascendido si el Consejo de Ministros de mañana van a aprobar el techo de gasto para enviar al Congreso. Ya saben que el objetivo de Psoe y de Podemos es saltarse a las bravas el trámite del Senado modificado de forma un tanto torticera la ley de estabilidad presupuestaria. Esto de la senda de gasto es el primer paso para aprobar los presupuestos.

Ya les contamos que la intención del Gobierno es presentarlo antes de finales de año para aprobarlos antes de la campaña electoral de las municipales y autonómicas y tener así una gran herramienta en esa precampaña. Dinero a discreción que se llama. Podemos sigue tratando de imponer sus condiciones, y lo primero es subir los impuestos porque si hay que gastar más, eso solo se hace subiendo los impuestos.

Aquí hay un punto de debate que es la subida del I RPF. Los de Pablo Iglesias quieren que se aplique a las rentas a partir de 60.000 €. El Psoe ya les he dicho que no, que en este tema se puede hablar pero a partir de los 120 o de los 120.000 €. Y esto a Pablo Echenique no le ha gustado nada.

Bueno, vale, Echenique. Seguro que esa tesis de que ganar 60.000 € al año es de ricos te la compran muchos. Estoy convencido. Seguro que alguno por detrás te está alentando que mantengas eso de que 60.000 € al año es de ricos. Pero a mí me surge una pregunta: ¿Y comprar un chalet de más de 60.0000 € en Galapagar, eso es de ricos o es de pobres? Bueno, mientras esperamos la respuesta de Echenique contamos más noticias de este jueves.