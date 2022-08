Vídeo

Buenos días.'Herrera en COPE' avanza en este 9 de septiembre, un día que viene con pocos cambios en cuanto al tiempo. Suben las máximas en la mitad oeste de la península y se descartan tormentas en los Pirineos y en el Valle del Ebro.

A esta hora hay normalidad en la línea del AVE Madrid Barcelona, después de un lunes caótico en la estación de Atocha y en la de Sants. A primera hora -te lo contábamos aquí- miles de pasajeros se quedaban atrapados por la interrupción del servicio tras el robo de cable de cobre en la provincia de Tarragona. Y cuando RENFE seguía haciendo encajes para reubicarles, una avería ha dejado tirados esta noche a 700 pasajeros.

Viajaban en un tren Avlo, tren de bajo coste, que tenía que haber salido de Madrid a las seis de la tarde. Debido a los retrasos acumulados partió a las ocho. Cuando llevaba dos horas, notaron una pequeña explosión, se apagaron las luces de los vagones y el convoy se paró. Una avería en el sistema de electrificación había dejado inoperativa la catenaria.

Esos 700 pasajeros han estado más de 3 horas sin saber lo que ocurría hasta que de madrugada les han hecho un trasbordo a otro tren y han podido llegar a las 3 a la estación de Sants.

Es lo último en una jornada negra en esta línea de AVE Madrid Barcelona. Por la mañana -y te lo contábamos aquí-el robo de 600 metros de cable de cobre a la altura de Santa Oliva en Tarragona obligaba a suspende rel servicio de toda la línea.

Agustín es uno de los 12.000 afectados por el corte de la línea de AVE que se prolongó durante más de cinco horas. 22 trenes no pudieron salir y a esta hora Renfe asegura que la línea opera con normalidad y que ya no hay ningún pasajero que no haya podido llegar a su destino.

Por cierto. Los Mossos d'Esquadra han detenido a unjoven de 19 años acusado del robo de cable. Y atentos a este dato. La mitad de todos los robos de cable de cobre que se producen en la línea ferroviaria española son en Cataluña. Y aquí hay que mirar a los encargados de la seguridad en esta comunidad que son los Mossos d'Esquadra.

PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO

En cuanto a la reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas para analizar el plan de ahorro energético no hay muchas novedades que contar. Terminó como se esperaba: sin acuerdo y sin ningún interés por parte de Moncloa de modificar ni negociar absolutamente nada del decreto.

La estrategia era bastante evidente. Para alimentar el ruido y estirar aún más la polémica, convoco a los consejeros y mientras unos dicen -los del PP- y yo les contesto -la vicepresidenta Ribera- pasa el tiempo, imponemos las medidas y no se habla de lo realmente importante.

Si quieren un titular se pueden quedar con el los socios prioritarios de Sánchez. Según la Generalitat fue una pérdida de tiempo.

Está claro que, si hubieran atendido a la reivindicación del PP, para aplazar las medidas o modificar las inconcreciones, tendría que aprobarse un nuevo decreto. Y eso es inasumible por parte del Gobierno. Sería reconocer la improvisación, asumir que no han pactado con ningún Ejecutivo autonómico y aceptar demandas de la Comunidad de Madrid, que es algo así como mentar la soga en casa del ahorcado.

La verdad es que todos nos estamos fijando en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso porque, lejos de evitar el choque, Sánchez y el PSOE han decidido entrar en el cuerpo a cuerpo. Pero la reacción es muy diferente cuando no se trata de Madrid. Minimizaron las críticas que les llegaron del País Vasco. Y ahora también las que llegan desde sus socios de Esquerra Republicana. La Generalitat de Cataluña le ha dicho a Sánchez que no se ha tenido en cuenta ninguna de las críticas y opiniones que han surgido. Y que la reunión ha sido una pérdida de tiempo. Pero a Pere Aragonés no le dicen que es un insolidario, un egoísta y un casposo. Ni siquiera le dicen tampoco que la ley está para cumplirla.

¿A partir de ahora qué? Pues nada, que esta próxima medianoche, entran en vigor las medidas y las comunidades tendrán que encargarse de vigilar que se cumplen.

Porque, aunque la Comunidad de Madrid ha anunciado que acudirán al Constitucional, el decreto será efectivo a partir de mañana. Luego ya veremos cuándo se resuelve ese recurso y cómo.

El plan estará en vigor hasta el 1 de octubre de 2023y ya vimos lo que pasó con el primer estado de alarma.

Que en julio de 2021 el Tribunal de Garantías declaró inconstitucional las medidas más duras del decreto sobre el estado de alarma aprobado en marzo del año anterior. Un año y cuatro meses después. Si con este tema pasa lo mismo, cuando lo resuelvan ya no estará en vigor.

A partir de ahí, pues tenemos una nueva masterclass de Pedro Sánchez para ahorrar energía. Nada de reducir ministerios, nada de prescindir de parte de coches oficiales, ningún compromiso tampoco para coger menos el Falcon o el helicóptero súper puma. Todo te lo dejan a ti, como si no lo estuvieras haciendo ya.

Aquí hay un asunto más ambicioso, que se ha planteado en la reunión para mirar más allá, pero que ha sido rechazado por la ministra Ribera. Se conforman con un decreto que el Gobierno asegura supondrá una reducción del consumo energético en España de entre el 4 y el 5%. Pero no dice con qué período lo compara. ¿Fijamos la comparación con lo que gastábamos hace un año o con lo que gastábamos hace un mes, cuando muchas empresas se han visto obligadas a reducir su producción ante el aumento disparado de los costes de energía? Esto no lo aclara.

Y, como decimos, no mira más allá. A la ministra le han planteado alargar la vida útil de las centrales nucleares. Este es un debate que hasta ahora no se ha puesto sobre la mesa con seriedad por ningún Gobierno en España. Tampoco el de Mariano Rajoy. Y es un tema que en los países de nuestro entorno tiene una respuesta diferente.

Ahí está el caso de Alemania. Es una opción que en el Ejecutivo germano han venido descartando con el argumento de que no era necesaria esa opción. Pero cuando se han visto con el agua al cuello, la semana pasada, el propio canciller Olaf Scholz abría la puerta a ampliar la vida útil de los reactores nucleares más allá de los 40 años.

Pero no solo eso, un Gobierno como el alemán integrado por los verdes ha dejado en un segundo plano el Medio Ambiente, su conservación y todos los mensajes de buenas intenciones. ¿Qué ha hecho? Ha abierto la mano y ha asumido que lo más importante es garantizar la seguridad del suministro eléctrico a un precio razonable. Como eso ahora mismo no es posible, con un Putin amenazando con cortar por completo el grifo, ha comenzado a recuperar las centrales de carbón que tenía jubiladas.

Aquí en España están descartados los dos extremos. Este Gobierno de PSOE y Podemos no quiere ni oír hablar de la energía nuclear. Y menos del carbón. Descartan reabrir las centrales de carbón aunque siguen demorando la concesión del permiso de cierre de la central de As Pontes. Ahora mismo no produce electricidad, aunque está disponible para acoplarse al sistema eléctrico.





FELIPE GONZÁLEZ, SALVADOR DE GRIÑÁN





Esto es lo último en un martes en el que quiero que escuches este sonido. Es el expresidente Felipe González hablando de Chaves y Griñán. Aquello fue en 2016, tres años antes de que la Audiencia de Sevilla condenara a los ex presidentes andaluces por el fraude de los ERE de Andalucía.

Ahora que el Supremo ha confirmado las condenas, Felipe González ha salido en un comunicado a desacreditar el fallo del tribunal Supremo. Y lo hace con argumentos muy similares a los que repartió Pedro Sánchez nada más conocerse la resolución.

Hay que decir que en ese comunicado el expresidente González sólo se fija en José Antonio Griñán y no cita a Chaves, que también está condenado pero sin pena de cárcel. Los dos fueron ministros con González, pero de Chaves no dice ni media palabra.

Y se centra en el plano personal de Griñán. Dice que desde el conocimiento de la persona es imposible que sea considerado culpable de un delito de malversaión. Pues no solo es posible, sino que los hechos probados por la audiencia de Sevilla apuntan a que Griñán consintió un sistema fraudulento para el reparto irregular de 680 millones de euros. Ese dinero fue a parar a empresas y amigos del PSOE que algunos, más descarados que otros, decidieron gastárselo en fiestas, cocaína y prostitutas.

A pesar de los informes de la intervención, a pesar del conocimiento de las irregularidades, Griñán no hizo nada para evitar que el fraude se extendiera. Y por eso le condenan. Son los hechos probados, aunque desde el PSOE, y ahora Felipe González, sigan agarrados a una supuesta honradez del expresidente andaluz, que queda dilapidada por este escándalo de los ERE.

