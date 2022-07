Herraiz: “Griñán permitió un sistema de reparto de ayudas a dedo para que el PSOE se perpetuara en el poder”

Vídeo

Buenos días. Bienvenido si eres de los que te sumas a esta hora a 'Herrera en COPE', en este 27 de julio en el que hemos empezado, como cada día a las seis y en el que te saluda Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que te acompaña hasta la 1.

Va a seguir haciendo calor, con 38 de máxima en Jaen o 37 en Toledo. Pero ese alivio que nos habían anunciado se está notando sobre todo en las mínimas.









LOS ERE DE ANDALUCÍA: EL MAYOR ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN DE LA HISTORIA DE ESPAÑA





Vamos aplicándonos poco a poco en un miércoles marcado por el escándalo de los ERE. Conocido que el Supremo ha confirmado las condenas a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán; una vez que el Alto Tribunal pone aGriñán con un pie y medio en la cárcel, la pregunta es cuándo va a entrar en prisión.

Lo primero que hay que decir es que estamos ante una sentencia que respalda -con mínimos retoques-las condenas dictadas por la Audiencia Provincial de Sevilla en noviembre de 2019. Lo segundo es que es una decisión que cuenta con el voto favorable de tres magistrados y el voto particular de dos magistradas que se han manifestado en contra de la decisión mayoritaria. Esto no hay que perderlo de vista. La ausencia de una decisión unánime es a lo que se van a agarrar las defensas. Y tercero, de momento conocemos el fallo, pero no la sentencia íntegra de más de 1000 folios que, todo apunta, se trasladará a las partes en septiembre.

Audio









¿Qué es lo que confirma el fallo del Supremo? Que de 2000 a 2009 la Junta recurrió a un sistema fraudulento -que el propio aparato socialista había creado-, para el rescate de empresas en situación de crisis. Son las conocidas como transferencias de financiación que no son otra cosa que el reparto opaco y arbitrario de cientos de millones de euros para crear una red clientelar. Y todo con un objetivo claro: mantenerse en el poder en Andalucía. Y todo con el consentimiento y el conocimiento de los expresidentes Chaves y Griñán.

Es un fraude cuantificado en 680 millones de euros que tenían que ir destinados a parados y a prejubilaciones y que repartieron entre empresas y amigos del aparato socialista andaluz. La mayoría fueron discretos y se lo gastaron sin excesiva opulencia. Pero encontramos también directores generales y líderes sindicales que decidieron que la mejor manera de utilizar el dinero de los parados era gastárselo en fiestas, cocaína y prostitutas.

En cuanto a Chaves: el Supremo confirma la condena de 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Para Griñán son 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La sala de lo penal del Supremo también envía a prisión a cuatro exconsejeros socialistas.

Audio





Vamos con la pregunta de cuándo va a entrar en la cárcel Griñán. La sentencia del Supremo, una vez se notifique a los condenados es firme. Sí que queda la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Constitucional. ¿Paraliza ese recurso ante el Tribunal de Garantías la entrada en prisión de Griñán?

La doctrina del Constitucional apunta a que para penas por encima de 5 años de cárcel por malversación -Griñán tiene 6- no se atiende a una suspensión de la condena, aunque haya recurso. No desactiva su entrada en prisión.

El abogado de José Antonio Griñán ya ha anunciado que va a recurrir y tampoco descarta solicitar el indulto que tendría que aprobar el propio Pedro Sánchez. A la portavoz del Gobierno, a la ministra Isabel Rodríguez le preguntaban por esa posibilidad y, lógicamente, eludía la cuestión.

Es adelantar mucho, está claro. Pero indultaron a Junqueras, Romeva, Rull, Turull y compañía, ¿no lo van a hacer con alguien que ha sido presidente del PSOE?. Claro que van a activar todos los mecanismos para el indulto si es que el trámite les llega a tiempo y están aún en Moncloa. Y si Sánchez tiene ocasión, no tengan ninguna duda de que se lo va a conceder.

Pedro Sánchez no se ha pronunciado en las últimas horas, pero no hace falta rebuscar mucho en la hemeroteca para encontrar una defensa encendida de la supuesta inocencia de Chaves y Griñán, tumbada con hechos probados por la Audiencia de Sevilla y ahora por el Tribunal Supremo.

Recuerden bien estas palabras para cuando llegue la petición de indulto, y recuérdenlas bien si es que Pedro Sánchez sigue en Moncloa. Y no se olviden tampoco de si el recurso de la defensa de Griñán llega al Constitucional. ¿Ven por qué tenía tanta prisa el PSOE en alterar la mayoría del Tribunal de Garantías?

Ahora se entiende mucho mejor esa reforma exprés que pactaron con Esquerra y que va a permitir un cambio de mayorías, que pasara a ser de eso que llaman progresista.

Esto en la parte estrictamente jurídica. Luego está la parte política que sigue retratando a todos. Ya sabemos que ni Chaves ni Griñán, ni la exministra Magdalena Álvarez, ni el entonces todopoderoso dirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías tienen ahora mismo ningún cargo político. Ya sabemos que el PSOE andaluz, como gran artífice de este mecanismo opaco y arbitrario ha recibido su castigo en las urnas. No hay mayor castigo que el que te dan cuando la democracia te saca del poder.

Pero digo que aquí ahora se van retratando todos. En cuanto a la cuantía defraudada, estamos ante el mayor escándalo de corrupción de la historia de España. Dos tribunales diferentes han coincidido casi en su totalidad en las penas a los condenados. Y la nueva portavoz del PSOE, la ministra Pilar Alegría, que tenía una gran oportunidad de estrenarse por todo lo alto en su primera aparición pública con el nuevo cargo, no quiso defraudar a nadie.

Cuando no acierta ni en el nombre de Griñán -Manuel Griñán- es que no está muy segura de lo que está diciendo. Esa es la doctrina socialista, el manual que han repartido entre todos los dirigentes del PSOE para que lo repitan de carrerilla. Que Chaves y Griñán no se han enriquecido personalmente. Que son honestos. ¿Y de los hechos probados en la sentencia ahora confirmada no dice nada? Al margen del aprecio personal hacia Griñán, que veo que es un argumento muy manido, deben de primar los hechos que constantan que permitió un sistema de reparto de ayudas a dedo para que el PSOE se perpetuara en el poder. Y comprar el poder también es corrupción.

La ministra Pilar Alegría, que tenía un papelón el día de su estreno, omite que gracias a la acción y a la omisión de Chaves y Griñán, fueron malversados intencionadamente 680 millones de euros de diero público para crear una red clientelar del PSOE y seguir en el poder. Yo sé que hay mucha gente a la que le da cierta pena o incluso cierta lástima que alguien como Griñán entre en prisión. Pero la ley está para cumplirla. Y debe ser igual para todos.

Vídeo









Aquí el PSOE cuenta con un enemigo. Y es el mismo al que han venido culpando de todos los males por los que atraviesa España. Que se disparan los precios de los carburantes, aunque la escalada empezara antes de la invasión… la culpa es de Putin. Que tienes que elegir lo que compras en el súper porque no te llega… la culpa es de Putin. ¿Y por qué en este asunto de los ERE el enemigo del PSOE es el presidente ruso? Porque no le pueden echar la culpa, que sería una salida muy fácil para pasar página. Como con tantos otros temas.

El PP de Andalucía no ha querido hacer sangre con esta sentencia. De hecho, y seguro que lo recuerdan, Moreno Bonilla ni siquiera mencionó esta cuestión durante la pasada campaña electoral. Dejó que fueran otros, como Rodríguez Zapatero, para regocijo del PP que vio como al defensa del expresidente del Gobierno de Chaves y Griñán eran votos para el PP. Ahora, Núñez Feijóo, sin elevar demasiado el tono, se limita a recordar la evidencia.

Lo interesante es el camino que vaya a seguir la confirmación de la sentencia. La defensa de Griñán, el abogado de Griñán no quiere que sea un punto y final. De ahí el amparo que van a pedir al Tribunal Constitucional. Y de ahí que no descarten tramitar el indulto.

Por cierto decía que con lo del posible recurso de Griñán al Constitucional se entienden mejor las prisas del Gobierno por alterar la mayoría de este Tribunal. No solo es por esta cuestión. Ahí están también todas las leyes ideológicas aprobadas por este gobierno sobre las que se tiene que pronunciar: la del aborto, la de educación, la de eutanasia…

Y un asunto que hoy va a ser noticia. En el Constitucional pueden acabar también los recursos presentados contra los indultos a los líderes separatistas catalanes. Una vez que los resuelva el Supremo el caso puede terminar en el Constitucional. De ahí el apoyo de Esquerra a la reforma que estará presente en la reunión bilateral, esas que hacen de vez en cuando, como si de dos estados diferentes se tratara entre el Gobierno de España y el de la Generalitat de Cataluña. No esperen que salga nada bueno de ese encuentro que empiza hoy a las 10 de la mañana en MONCLOA.

Audio