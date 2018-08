Herráiz: "Con todas las rectificaciones, el Gobierno no ha parado de meterse 'goles' en propia puerta"

Son las 08:00, las 07:00 en Canarias:

Mira que ha sonado bien afinada esta sinfonía a lo largo de todo este mes de agosto, porque sí, todo pasa. También todo llega, como decía el poeta, como decía Machado, "todo queda". Llegamos hoy a este último día del mes de agosto en el que te saluda Antonio raíz en nombre de todo el equipo que te acompaña hasta la una con el relevo pertinente a la hora fijada, que son las 10, de Agustín Bravo. Septiembre, que llama a la puerta, y lo hace con buen tiempo. Hasta el domingo, al menos hasta el domingo, ya veremos la semana que viene, sol y calor en toda España con temperaturas que van a estar un poquito por encima de lo habitual en estas fechas.

Enseguida te hablo de la última rectificación del Gobierno, porque después de la inmigración, después de la postura del Ejecutivo en la defensa del juez Llarena, del futuro del Valle de los Caídos, esta vez la rectificación les ha tocado a las prostitutas. Sí, el Gobierno también rectifica con las prostitutas. Enseguida te detallo por qué, pero lo primero, que es lo último, es la desautorización del presidente a sus socios de Podemos.

Ayer escuchábamos a Pablo Echenique calificar de ricos a los que ganan más de 60000 € al año. Y como les considera ricos, pues propone subir los impuestos a partir de esa renta. En el PSOE les han dicho que no, y plantean el incremento del IRPF a partir de los 150.000 € al año. Pero interesa conocer la opinión del partido del Gobierno, sobre todo del presidente. ¿Son ricos o no son ricos los que ganan más de 60.000 € al año? Pregunta el periodista, responde el presidente.

Bueno, las risitas del final que se prolongaban un poco más del presidente dan una idea de lo que piensa Pedro Sánchez, más que nada porque poniendo el rasero en esa cantidad, muchos, sí, sí, muchos socialistas serían ricos.

Aparte del dinero, Sánchez en Colombia también ha hablado de Franco. Este presidente nunca defrauda a su parroquia. Lleva tres de tres, tres paradas,y en las tres ha hablado de Franco. Chile Bolivia y Colombia. Le queda Costa Rica, pero como acaba de aterrizar todavía tiene tiempo para hacer pleno. En Bogotá, junto al presidente el país, Iván Duque, Pedro Sánchez respondía a lo que considera como una amenaza de la Fundación Francisco Franco.

La que ha anunciado la familia Franco es que van a emprender acciones civiles y penales si se saca al dictador del Valle de los Caídos. Para la familia, la exhumación de los restos del general podría incurrir en un delito de prevaricación y usurpación de funciones y otro de profanacion de sepultura. El asunto llega hoy de nuevo el Consejo de Ministros. El Gobierno inicia formalmente ya los trámites para exhumar a Franco. En concreto van aprobar el expediente con el que se abren los plazos para que la familia de Franco presente alegaciones. Son 15 días y sí, podrán presentar alegaciones, personarse o comunicar el lugar donde desean que sean enterrados de nuevo los restos de Franco.

Y ahora sí, te hablo de la última rectificación que afecta -oh, sorpresa- afecta a las prostitutas. En un Gobierno que hace bandera del feminismo, el pasado 4 de agosto se constituyó el primer sindicato de trabajadoras sexuales de España. Y la ministra de Trabajo, que se llama Magdalena Valerio, ha reconocido que le han metido "un gol". " Me han colado un gol por la escuadra".

“Es muy duro”. No se puede ser más sincera, la verdad. Pero es que más que goles por la escuadra, a este Gobierno lo que le han hecho es no pararle de meter goles o de meterse ellos mismos goles en propia puerta, en propia meta. A partir de ahí, pues toca rectificar. Y la ministra ha anunciado que la Abogacía del Estado estudia ya la fórmula para declarar nula la constitución de este sindicato de prostitutas.

Hay que decir que en España la prostitución no está regulada. Sí que hay normas municipales que sancionan esta actividad en la vía pública, pero no está regulada. Sí es legal, por ejemplo, en Holanda, en Alemania, en Suiza o en Austria. Aquí el problema es que el Gobierno de Sánchez hace bandera del feminismo, igual no para condenar con rotundidad la agresión a una mujer en Barcelona por retirar lazos amarillos, pero sí que hace bandera del feminismo. Y tras conocer que el Ejecutivo de Sánchez había autorizado un sindicato de prostitutas, ha salido también la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Luego está el tema catalán. Nos vamos a situar en Vic, este municipio está situado en la comarca de Osona, todavía en la provincia de Barcelona pero muy cerca del lìmite con Gerona. Su alcaldesa se llama Anna Erra y es del PDeCAT, del partido de Puigdemont. Este es uno de los territorios más controlados. Es un feudo tradicional del separatismo. Y atentos para lo que utilizan la megafonía del Ayuntamiento la alcaldesa de Vic en la provincia de Barcelona.

“No normalicemos una situación de estacionalidad y de urgencia nacional. Recordamos cada día que hay presos políticos y exiliados. No nos desviemos de nuestro objetivo que es la independencia de Cataluña”. A mí esto de lanzar arengas por una megafonía municipal me recuerda a esas visitas que en los pueblos pequeños en verano recibimos de furgonetas vendiéndonos el colchón. Eso o vendiendo melones. Bueno, pues estos en Vic, en Barcelona. Ya llevan semanas con la matraca a través del altavoz municipal. Así todas las tardes a las 8. Es la hora fija. En este tiempo nadie ha dicho nada para que les dé un edificio público, se lanzen arengas políticas que no se corresponden con la verdad

Esta noche desde Colombia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avisaba a Quim Torra. No descartan volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución.

En lo de Vic ha pasado como con los lazos amarillos. Pues poco a poco, poco a poco los independentistas van invadiendo espacios y si luego alguien contesta, si alguien responde, tratan de convertirse en víctimas de la historia. Desde PP su presidente, Pablo Casado, exige a los Mossos d'Esquadra que actúen.

En todo lo que rodea a la locura separatista está el asunto del juez Llarena, además de la demanda que han presentado contra él Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros fugados ante la justicia belga. La demanda todavía no ha sido admitida, pero el magistrado ya ha sido citado la próxima semana. Y hay novedades porque el Gobierno ha contratado ya el bufete de abogados belga que va a defender a Pablo Llarena. El nombre no te lo digo porque no me va a salir del tirón, no me va a salir del tirón, pero sí que su socio responsable es Hakim Boularbah, es un prestigioso abogado experto en derecho internacional privado y profesor de Derecho procesal en la Universidad de Lieja.

Te he dicho que la rectificación en la que el Gobierno asumía la defensa de Llerena la hizo Moncloa el domingo por la tarde. No la hizo el Ministerio de Justicia. Ahora sí que es el departamento que dirige Dolores Delgado el que anunciado está contratación. Y lo hace con un detalle que no es para nada habitual. El dinero que va a costar, sí. En esa nota el Ministerio de Justicia indica lo que va a costar la defensa de Llerena. En total 544.000 €. Me da que no es casual, me da que no es casual, y más después de todos los reparos que ha puesto el Ministerio Justicia para defender a Llarena. No es casual que den la cifra, que den la cantidad que cuesta bufete abogados. Una cantidad que es más munición para los separatistas.